Nahost aktuell: USA fordern Freilassung aller Geiseln

USA fordern die Freilassung aller Geiseln

Josef Schuster: Bei Demos wird Existenzrecht Israels klar abgelehnt

Zentralrat der Muslime: Antisemitismus ist Sünde im Islam

Ägypten richtet "Gipfeltreffen für den Frieden" aus

Die beiden von der islamistischen Hamas am Freitagabend freigelassenen amerikanischen Geiseln sind wieder in Israel. Das Büro von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu teilte mit, der israelische Verantwortliche für die Entführten und Vermissten, Brigadegeneral Gal Hirsch, habe die beiden Frauen - Mutter und Tochter - an der Grenze des Gazastreifens in Empfang genommen. Sie seien anschließend zu einer Militärbasis im Zentrum des Landes gebracht worden, wo sie mit Familienangehörigen zusammengekommen seien. Die Frauen waren bei dem beispiellosen Terrorüberfall der Hamas auf Israel am 7. Oktober aus dem Kibbuz Nahal Os in den palästinensischen Gazastreifen verschleppt worden.

Nach Angaben der US-Regierung hatte das Golfemirat Katar bei der Freilassung der Frauen vermittelt. Katar gilt als massiver Unterstützer der Hamas, die von Israel, Deutschland, der EU, den USA und einigen arabischen Staaten als Terrororganisation eingestuft ist. Details nannte US-Außenminister Antony Blinken auf Nachfrage jedoch nicht.

Blinken betonte, es gebe immer noch zehn weitere Amerikaner, die in dem Krisengebiet vermisst würden. "Wir wissen, dass einige von ihnen von der Hamas als Geiseln gehalten werden, zusammen mit schätzungsweise 200 anderen Geiseln, die in Gaza festgehalten werden." Jeder Einzelne von ihnen müsse freigelassen werden, forderte Blinken. Er versicherte zugleich, die US-Regierung arbeite unermüdlich daran, die restlichen entführten Amerikaner heimzuholen. Unter den Verschleppten sind auch deutsche Staatsbürger. Das Auswärtige Amt in Berlin spricht von acht Fällen, wobei ein Fall mehrere Familienmitglieder umfassen kann.

US-Präsident Joe Biden zeigte sich "überglücklich" und telefonierte mit den beiden freigelassenen Frauen, wie das Weiße Haus in Washington mitteilte.

Josef Schuster im DW-Interview

Der Vorsitzende des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, hat die Bekräftigung von Bundeskanzler Olaf Scholz begrüßt, dass für Antisemitismus in der Bundesrepublik kein Platz ist. Antisemitismus sei kein Kavaliersdelikt, sagte Schuster der Deutschen Welle. Er wies darauf hin, bei den meisten pro-palästinensischen Demonstrationen werde gleichzeitig Hass geschürt und das Existenzrecht Israels klar abgelehnt.

Zentralrat der Muslime mahnt friedliche Demonstrationen an

Der Zentralrat der Muslime ruft pro-palästinensische Demonstranten in Deutschland zur Zurückhaltung auf. Der Vorsitzende des Zentralrats, Aiman Mazyek, sagte den ARD-"Tagesthemen", auf den Straßen seien derzeit Hass, Gewalt und Antisemitismus zu erleben. "An dieser Stelle verurteile ich das ganz klar und deutlich", betonte Mazyek. "Ich appelliere auch insbesondere an die Muslime, gerade an Demonstrationen sich jetzt zurückhaltend zu beteiligen und auch genau hinzuschauen, wer die Betreiber sind."

"Ich verhehle nicht, dass es auch Muslime gibt, die antisemitisch sind, und das müssen wir bekämpfen", sagte der Zentralrats-Vorsitzende weiter. Jede Form von Antisemitismus oder Rassismus sei eine Sünde im Islam. "Gerade wir als deutsche Muslime haben eine besondere Verantwortung, auch gegenüber Juden und Israel", erklärte er. Es sei allerdings auch wichtig, dass Menschen, die zum Beispiel Angehörige im Gazastreifen verloren haben, ihre Trauer zum Ausdruck bringen könnten, fügte Mazyek hinzu.

In der Nacht zum Mittwoch hatten zwei Vermummte Brandsätze in Richtung der Synagoge in Berlin-Mitte geschleudert - die Polizei sucht nach Spuren Bild: Rolf Zöllner/IMAGO

Seit dem Terrorüberfall der Hamas auf Israel am 7. Oktober haben in Deutschland antisemitische Übergriffe massiv zugenommen. Außerdem finden immer wieder nicht genehmigte Unterstützungskundgebungen für die Hamas statt. Mehrfach kam es zu schweren Ausschreitungen und Auseinandersetzungen mit der Polizei.

Der Zentralrat gehört zu den großen muslimischen Dachverbänden in Deutschland. Nach dem Angriff auf Israel war Kritik laut geworden, dass die Verbände sich zu spät geäußert und die Taten der Hamas nicht eindeutig genug verurteilt hätten.

EU und USA bekräftigen Beistand für Israel

Die EU und die USA haben bei einem Gipfeltreffen in Washington ihre Geschlossenheit in der Unterstützung Israels und der Ukraine bekräftigt. "Diese Konflikte zeigen, dass Demokratien zusammenstehen müssen", sagte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen im Gespräch mit US-Präsident Joe Biden und EU-Ratspräsident Charles Michel im Weißen Haus.

Gelöste Stimmung bei US-Präsident Joe Biden im Weißen Haus Bild: Evan Vucci/AP Photo/picture alliance

In einer gemeinsamen Abschlusserklärung äußerten die Gipfel-Teilnehmer auch ihre Sorge angesichts der "sich verschlimmernden humanitären Krise im Gazastreifen". Es sei "von entscheidender Bedeutung", eine Eskalation in der Region zu vermeiden - etwa durch eine weitere Kriegsfront mit der vom Iran unterstützten Hisbollah-Miliz im Libanon. Die Hisbollah wird von Israel, den USA, Deutschland und einigen sunnitischen arabischen Staaten als Terrororganisation angesehen. Die Welt brauche mehr denn je ein starkes Bündnis zwischen der EU und den USA, um diese Herausforderungen anzugehen, hieß es weiter.

Allerdings sind die USA derzeit politisch nicht voll handlungsfähig. Präsident Biden bat den Kongress am Freitag zwar um mehr als 75 Milliarden Dollar (rund 71 Milliarden Euro) an neuen Hilfen für Israel und die Ukraine. Das Parlament ist aber angesichts des Machtkampfs der Republikaner um den bedeutenden Posten des "Speakers" im Repräsentantenhaus bereits seit zweieinhalb Wochen weitgehend lahmgelegt. Die Kongresskammer ist ohne Vorsitzenden. Unklar ist deswegen, ob und wann die Mittel gebilligt werden.

"Gipfel für den Frieden"

Genau zwei Wochen nach Beginn des terroristischen Überfalls will Israels Nachbarland Ägypten mit einem "Gipfel für den Frieden" (Cairo Summit for Peace) den Weg für ein Ende der Gewalt bereiten. Israel ist allerdings nicht eingeladen. Ein Sprecher des israelischen Außenministeriums sagte, man werde deshalb auch nicht teilnehmen.

Das Treffen findet in der ägyptischen Hauptstadt Kairo statt. Erwartet werden zahlreiche Staats- und Regierungschefs der Nahostregion sowie Vertreter der Vereinten Nationen (UN) und auch Bundesaußenministerin Annalena Baerbock.

Außenministerin Annalena Baerbock am Freitag in Beirut mit Najib Mikati, dem geschäftsführenden Premierminister des Libanons Bild: Jörg Blank/dpa/picture alliance

Von dem Nahost-Gipfel erhofft sich Baerbock nach eigenen Angaben ein Signal gegen eine regionale Ausweitung des Gaza-Kriegs. Es gehe darum, wie man nach dem Großangriff der Hamas und der Abriegelung des Gazastreifens "einen Flächenbrand verhindern kann, wie man die zivile Katastrophe abwenden kann", sagte die deutsche Außenministerin am Freitag während ihrer Pendel-Diplomatie in Tel Aviv.

