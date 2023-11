Nahost aktuell: UN-Sicherheitsrat fordert humanitäre Pausen

Das Wichtigste in Kürze:

UN-Sicherheitsrat verlangt ausgedehnte "humanitäre Pausen" in Gaza

Israel: Keine humanitären Feuerpausen ohne Geiselfreilassung

Armee ruft erstmals Einwohner im südlichen Gazastreifen zur Flucht auf

Militär sichert laut eigenen Angaben Hamas-Waffen in Al-Schifa-Klinik

Der Weltsicherheitsrat in New York hat "ausgedehnte humanitäre Pausen" für den Gazastreifen gefordert. Nach wochenlangem Ringen stimmte das mächtigste Gremium der Vereinten Nationen (UN) mit einer klaren Mehrheit von zwölf der 15 Mitgliedstaaten für die entsprechende von Malta vorgelegte Resolution. Die USA, Großbritannien und Russland enthielten sich. Es ist die erste Resolution des UN-Sicherheitsrats zu dem Konflikt seit dem beispiellosen Angriff der islamistischen Terrororganisation Hamas auf Israel am 7. Oktober.

Der UN-Text verlangt "humanitäre Pausen für eine ausreichende Zahl von Tagen", damit Hilfsgüter in das Palästinensergebiet gebracht werden können. Ausgedrückt wird die "tiefe Besorgnis über die humanitäre Lage im Gazastreifen und ihre schwerwiegenden Auswirkungen auf die Zivilbevölkerung, insbesondere die unverhältnismäßigen Auswirkungen auf Kinder".

Alle Konfliktparteien werden zur Einhaltung des Völkerrechts angehalten. Eine "Zwangsumsiedlung der Zivilbevölkerung" werde abgelehnt, lebensnotwendige Dienste dürften den Menschen in Gaza nicht vorenthalten werden, heißt es weiter. Außerdem werden die militant-islamistische Hamas und "andere Gruppen" dazu aufgefordert, sofort alle Geiseln freizulassen, "insbesondere Kinder". Die Hamas wird von Israel, Deutschland, der EU, den USA und anderen Staaten als Terrororganisation gelistet.

Abstimmung im Weltsicherheitsrat in New York Bild: Loey Felipe/XinHua/dpa/picture alliance

Israel wird im gesamten Dokument namentlich nicht erwähnt. Resolutionen des UN-Sicherheitsrats sind völkerrechtlich bindend.

Israel: Keine Feuerpausen ohne Geiselfreilassung

Die israelische Regierung lehnt längere humanitäre Feuerpausen im Gazastreifen ab, solange weiter 239 Geiseln in der Gewalt der islamistischen Terrororganisation Hamas sind. Das Außenministerium in Jerusalem teilte diese Haltung als Reaktion auf die Resolution des Weltsicherheitsrats mit. "Israel ruft den Weltsicherheitsrat und die internationale Gemeinschaft dazu auf, entschlossen die Freilassung aller israelischen Geiseln zu fordern, wie es die Resolution festlegt", heißt es in der Stellungnahme des Ministeriums weiter. Israel erwarte vom UN-Sicherheitsrat, die Hamas eindeutig zu verurteilen und sich zu der Notwendigkeit zu äußern, im Gazastreifen eine neue Sicherheitslage zu schaffen", erklärte das Außenministerium.

US-Botschafterin: Keine Kämpfe in Gaza-Kliniken

Nach der Annahme der Resolution mit der Forderung nach Feuerpausen hat die US-amerikanische UN-Botschafterin Linda Thomas-Greenfield klargestellt, es dürfe keine Kämpfe in Kliniken geben. Die Vereinigten Staaten wollten keine Feuergefechte in Krankenhäusern, wenn unschuldige Menschen, hilflose Menschen, kranke Menschen versuchten, medizinische Versorgung zu bekommen, sagte Thomas-Greenfield in New York. Patienten müssten geschützt werden.

Die amerikanische UN-Botschafterin Linda Thomas-Greenfield Bild: John Lamparski/NurPhoto/picture alliance

Die Konfliktparteien müssten das Völkerrecht achten, auch Israel, sagte die UN-Diplomatin. "Die Maßnahmen der Hamas verringern nicht die Verantwortung Israels, unschuldige Menschen in Gaza zu schützen", so Thomas-Greenfield.

Israel ruft Einwohner im Süd-Gazastreifen zur Flucht auf

Erstmals seit Beginn des Kriegs gegen die Terrororganisation Hamas hat die israelische Armee nach Medienberichten nun auch Einwohner des südlichen Gazastreifens dazu aufgerufen, aus ihren Wohnorten zu fliehen. Der Armeesender und die Nachrichtenseite ynet berichteten, im östlichen Teil der Stadt Chan Junis seien Flugblätter in arabischer Sprache abgeworfen worden. Die Bevölkerung solle sich in Sicherheit bringen, die Armee wolle nicht, dass Zivilisten zu Schaden kämen, heiße es darin.

Die Menschen sollten sich in die bekannte sichere Zone begeben, schrieb ynet weiter. Diese Zone liege weiter westlich am Meer. Nach UN-Angaben sind inzwischen knapp 1,6 Millionen der 2,2 Millionen Einwohner des palästinensischen Küstengebiets vor Kämpfen geflohen.

UN-Hilfswerk beherbergt 630.000 Geflohene

Zunächst hatte das israelische Militär die Zivilbevölkerung im Norden des Gazastreifens, einschließlich der Stadt Gaza, dazu aufgerufen, sich in den Süden des Gebiets zu begeben und dafür mehrfach stundenweise Fluchtkorridore ausgewiesen.

Allein seit dem 5. November sind laut den Vereinten Nationen etwa 200.000 Menschen in den Süden des abgeriegelten Küstengebiets geflohen. Das UN-Hilfswerk für Palästinenser (UNRWA) gibt an, in seinen Gebäuden im südlichen Teil des Gazastreifens - darunter viele Schulen - aktuell gut 630.000 Binnenflüchtlinge zu beherbergen.

Hamas-Waffen und Kommandozentrum in Klinik

Die israelische Armee hat bei ihrer Durchsuchung des Al-Schifa-Krankenhauses in der Stadt Gaza nach eigenen Angaben Waffen, Militärtechnologie, geheimdienstliches Material und ein Kommandozentrum der Hamas entdeckt. In der Klinik sei ein "operatives Hauptquartier" der radikalislamischen Palästinenserorganisation mit Kommunikationsausrüstung gefunden worden, sagte Armeesprecher Daniel Hagari am Mittwochabend. Er betonte: "Wir haben den Beweis, dass das Krankenhaus im Widerspruch zum Völkerrecht militärischen und terroristischen Zwecken diente." Die Hamas wies dies zurück.

Diese Waffen wurden nach Angaben der israelischen Armee in einem Schrank im MRT-Zentrum der Al-Schifa-Klinik sichergestellt Bild: Israel Defense Forces/AP/picture alliance

Israelische Soldaten waren in der Nacht zum Mittwoch in den Al-Schifa-Gebäudekomplex vorgedrungen. Die israelische Armee sprach von einem "präzisen und gezielten" Militäreinsatz gegen die Hamas. Am Mittwochabend zog sich das Militär aus dem größten Krankenhaus im Gazastreifen zurück. Soldaten und Panzer bezogen um die Anlage herum Stellung, wie Augenzeugen berichteten.

se/wa/sti (dpa, afp, rtr, ap)