Nahost aktuell: UN-Organisationen rufen zur Waffenruhe auf

Fünf UN-Organisationen sprechen von einer katastrophalen Lage der Zivilbevölkerung im Gazastreifen. Israel will seine Luftangriffe gegen die terroristische Hamas in Gaza ausweiten.

Fünf Organisationen der Vereinten Nationen (UN) haben eindringlich zu einer Feuerpause im Krieg in Nahost aufgerufen. Zudem verlangen sie in einer gemeinsamen Erklärung uneingeschränktem Zugang für humanitäre Hilfe im gesamten Gazastreifen. Die Lage der palästinensischen Zivilbevölkerung dort sei "katastrophal". Mehr als 1,6 Millionen Menschen seien dringend auf Hilfe angewiesen, erklärten die Weltgesundheitsorganisation (WHO), das Welternährungsprogramm, das Kinderhilfswerk UNICEF, das Entwicklungsprogramm UNDP und der Bevölkerungsfonds UNFPA. Kinder, schwangere Frauen und ältere Menschen seien nach wie vor am stärksten gefährdet. Nahezu die Hälfte der Bevölkerung des Gazastreifens seien Kinder, heißt es in dem Papier weiter.

Ein Junge mit Brot im Zentrum der Stadt Khan Yunis im südlichen Gazastreifen Bild: SAID KHATIB/AFP/Getty Images

Die Vereinten Nationen hoffen, dass Ägypten an diesem Sonntag einen zweiten Lastwagenkonvoi in den Gazastreifen lassen wird. Über einen entsprechenden Hilfskonvoi werde gerade verhandelt, sagte UN-Nothilfekoordinator Martin Griffiths. Vielleicht könne dieser auch aus 20 bis 30 Lastwagen bestehen. Es sei sehr wichtig, dass es keine Unterbrechung in der Hilfe gebe, die über die Grenze gehe. Nach UN-Angaben werden täglich etwa 100 Lastwagen benötigt, um die Grundbedürfnisse der Menschen im Gazastreifen zu decken.

Nach tagelangem Ringen war am Samstag erstmals der Grenzübergang Rafah zwischen Ägypten und dem Gazastreifen für kurze Zeit geöffnet worden. 20 Lastwagen mit Hilfsgütern fuhren ins Palästinensergebiet.

Ein Lastwagen mit Hilfsgütern im Gazastreifen Bild: Ibraheem Abu Mustafa/REUTERS

US-Präsident Joe Biden rief alle Seiten dazu auf, weiterhin humanitäre Hilfe für die Zivilisten im Gazastreifen zuzulassen. Lebensmittel, Wasser und medizinische Versorgung würden dringend benötigt. "Wir werden weiter mit allen Parteien zusammenarbeiten, um den Rafah-Grenzübergang in Betrieb zu halten", sagte Biden. Die Hilfsgüter dürften jedoch nicht von der Hamas umgeleitet werden. Die in Gaza herrschende Hamas ist von den USA, der EU, Deutschland, Israel und einigen arabischen Staaten als Terrororganisation gelistet.

USA verlegen auch Raketenabwehrsysteme

Die USA verlegen weitere Waffensysteme in die Nahost-Region. Er habe die Stationierung einer Batterie des hochmodernen Raketenabwehrsystems THAAD sowie Einheiten des schlagkräftigen Patriot-Luftabwehrsystems in der Region befohlen, gab US-Verteidigungsminister Lloyd Austin in einer Mitteilung bekannt. Zuvor hatten die USA bereits mehrere Kriegsschiffe ins östliche Mittelmeer verlegt, darunter die Flugzeugträger "USS Dwight D. Eisenhower" und "USS Gerald R. Ford". Auch Luftwaffengeschwader wurden bereits in die Region geschickt.

Die Verlegung weiterer Waffensysteme in den "gesamten" Nahen Osten diene zur Abschreckung, zum erhöhten Schutz der US-Streitkräfte in der Region und zur Unterstützung der Verteidigung Israels, erklärte Austin. Es handele sich um eine Reaktion auf die "jüngste Eskalation" des Iran und seiner Verbündeten. Wie viele zusätzliche US-Truppen stationiert werden sollen, sagte Austin nicht.

Armee will Luftangriffe auf Ziele im Gazastreifen intensivieren

Die israelischen Streitkräfte wollen ihre Luftangriffe auf Ziele im Gebiet um Gaza-Stadt noch einmal verstärken. "Wir erhöhen die Angriffe und minimieren die Gefahr", zitierten israelische Medien Armeesprecher Daniel Hagari. "Wir müssen unter den besten Bedingungen in die nächste Phase des Krieges eintreten." Ob Hagari mit der "nächsten Phase" die erwartete Bodenoffensive in dem Küstenstreifen am Mittelmeer meinte, blieb offen.

Nach einem israelischen Luftangriff zerstörte Gebäude in Rafah - die Stadt liegt am Südrand des Gazastreifens an der Grenze zu Ägypten (Aufnahme vom Mittwoch) Bild: SAID KHATIB/AFP/Getty Images

Seit dem beispiellosen Terrorangriff der Hamas am 7. Oktober hat die israelische Armee bereits zahllose Ziele im Gazastreifen bombardiert.

Hisbollah feuert wieder Raketen Richtung Israel

Die israelische Armee hat nach dem erneuten Beschuss aus dem Libanon "Terrorzellen" im Süden des Nachbarlandes angegriffen. Dabei habe es "Treffer" gegeben, teilte das Militär mit. Berichten zufolge wurden mehrere Kämpfer der pro-iranischen Hisbollah-Miliz sowie ein Mitglied der Terrorgruppe Islamischer Dschihad im Libanon getötet. Die Hisbollah wird von Israel, Deutschland, den USA und einigen sunnitischen arabischen Staaten als Terrororganisation eingestuft. Aus dem Libanon waren mehrere Raketen auf verschiedene Regionen in Israel abgefeuert worden. Dabei wurde ein Soldat schwer verwundet, zwei weitere wurden leicht verwundet.

Israel meldet Tötung von Terroristen im Westjordanland

Die israelische Luftwaffe hat nach eigenen Angaben bei einem Angriff auf eine Moschee im von Israel besetzten Westjordanland Terroristen der Hamas und des Islamischen Dschihads getötet. Die Al-Ansa-Moschee in Dschenin sei "von den Terroristen als Kommandozentrale für die Planung von Anschlägen und als Basis für deren Umsetzung" genutzt worden, erklärte das Militär. Die ins Visier Genommenen hätten in den vergangenen Monaten bereits "mehrere Terroranschläge verübt und einen weiteren Terroranschlag vorbereitet", hieß es.

Kundgebung gegen Antisemitismus in Berlin

In Deutschland hat ein breites Bündnis verschiedener Organisationen für diesen Sonntag in Berlin eine Kundgebung gegen Antisemitismus und für Solidarität mit Israel geplant. Daran beteiligen sich auf Initiative der Deutsch-Israelischen Gesellschaft Parteien und Religionsgemeinschaften genauso wie Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird die Veranstaltung am Brandenburger Tor mit einer Ansprache eröffnen.

Die neue Weill-Synagoge in Dessau (Sachsen-Anhalt) Bild: Hendrik Schmidt/dpa/picture alliance

Neue Synagoge in Dessau eingeweiht

85 Jahre nach der Zerstörung der Synagoge in Dessau wird dort an diesem Sonntag ein neues jüdisches Gotteshaus eingeweiht. Zu dem Festakt in der Stadt in Sachsen-Anhalt werden unter anderen Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU), Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und der israelische Botschafter in Deutschland, Ron Prosor, erwartet.

Der neue Rundbau ergänzt das 1908 errichtete und heute denkmalgeschützte Rabbinerhaus, in dem der Komponist Kurt Weill Kindheitsjahre verbrachte. Sein Vater Albert Weill war Kantor der jüdischen Gemeinde. Die neue Synagoge trägt daher den Namen Weill-Synagoge.

