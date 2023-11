Nahost aktuell: Tausende Israelis demonstrieren für Geiseln

Das Wichtigste in Kürze:

Tausende Israelis demonstrieren für Freilassung der Geiseln

Pro-palästinensische Demonstrationen in USA und Europa

Blinken reist zu Nahostgesprächen in die Türkei

Angehörige und Unterstützer der von der radikal-islamischen palästinensischen Terrororganisation Hamas in den Gazastreifen verschleppten Menschen haben vor dem israelischen Verteidigungsministerium demonstriert. "Bringt sie jetzt nach Hause", skandierte die Menge in Tel Aviv.

In Jerusalem versammelten sich vor dem Wohnsitz von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hunderte Menschen und forderten dessen Rücktritt. Sie skandierten "Gefängnis jetzt!", einige Demonstranten durchbrachen die Polizeisperren um Netanjahus Residenz.

Protestierende vor der Residenz von Premier Netanjahu in Jerusalem Bild: Debbie Hill/UPI/newscom/picture alliance

Hamas behauptet: Viele Geiseln vermisst oder verschüttet

Mehr als 60 der von ihr entführten Geiseln werden nach Angaben der Hamas infolge israelischer Luftangriffe auf den Gazastreifen vermisst. Allein 23 israelische Geiseln seien unter Trümmern verschüttet, teilen die Al-Kassam-Brigaden mit, der militärische Arm der Hamas. Unabhängig überprüfen lassen sich die Angaben der Terrororganisation nicht. Die Zahl der Geiseln in der Gewalt der radikalen Islamisten war zuletzt mit rund 240 beziffert worden.

Zehntausende bei propalästinensischer Demonstration in Washington

Bei der größten Demonstration in der US-Hauptstadt seit dem Terrorangriff der radikalislamischen Hamas auf Israel am 7. Oktober haben Zehntausende Teilnehmer "Freiheit für Palästina" gefordert. Sie verlangten unter anderem einen Waffenstillstand in den Kämpfen zwischen Israel und der Hamas und dass die USA Hilfszahlungen an Israel einstellt. Nach einer Kundgebung zogen viele Demonstrierende in einem Protestzug vor das Weiße Haus.

Pro-palästinensische Demonstration in Washington, im Hintergrund das Kapitol Bild: Jose Luis Magana/AP/picture alliance

Die Aktion hatte ein Bündnis von Antikriegs- und Bürgerrechtsorganisationen initiiert. In sozialen Netzwerken waren Fotos von Bussen mit Demonstranten aus Städten wie New York, Atlanta und Philadelphia zu sehen. Unter den weitestgehend friedlich demonstrierenden Teilnehmern waren auch einige mit aggressiveren Aussagen. Unter anderem wurde auf Plakaten US-Präsident Joe Biden wegen seiner Unterstützung für Israel als "Genozid-Joe" verunglimpft.

Zuvor hatte es auch in Europa pro-palästinensische Proteste gegeben. In Deutschland, Frankreich und Großbritannien brachten Tausende Menschen ihre Unterstützung für Palästinenser bei Demonstrationen zum Ausdruck.

IDF: Neues Zeitfenster zur Flucht aus dem Norden Gazas

Die israelische Armee hat den Zivilisten im Gazastreifen für Sonntag erneut ein Zeitfenster genannt, um den Norden des Palästinensergebiets zu verlassen. Die Israel Defense Forces (IDF) würden am Sonntag zwischen 10.00 Uhr und 14.00 Uhr Ortszeit (9.00 und 13.00 Uhr MEZ) Verkehr auf einer Straße in Richtung Süden zulassen, schrieb ein israelischer Armeesprecher auf der Plattform X (vormals Twitter).

Die Armee veröffentlichte auch eine Karte mit der ausgewiesenen Straße. Der Sprecher ruft die Menschen auf, zu ihrer eigenen Sicherheit die nächste Gelegenheit zu nutzen, nach Süden zu gehen.

Auf der Flucht Richtung Süden im Gazastreifen Bild: Fatima Shbair/AP/picture alliance

Am vergangenen Wochenende hatte Israel eine "neue Phase im Krieg" gegen die im Gazastreifen herrschende Hamas eingeläutet und seine Einsätze am Boden des Palästinensergebiets ausgeweitet.

Israels Armee hatte die Menschen im Norden bereits mehrfach aufgefordert, in den Süden des abgeriegelten Küstenstreifens zu fliehen. Dies haben nach Militärangaben bereits mindestens rund 700.000 Menschen getan. Die Vereinten Nationen sprechen sogar von 1,4 Millionen Binnenflüchtlingen. Insgesamt leben im dicht besiedelten Gazastreifen mehr als 2,2 Millionen Menschen. Das Militär bekämpft derzeit vor allem im Norden die Einrichtungen der Hamas.

US-Außenminister Blinken besucht die Türkei

Nach Gesprächen in Israel und Jordanien über eine Feuerpause im Gazastreifen reist US-Außenminister Antony Blinken weiter in die Türkei. Dort wolle er unter anderem über mögliche Wege zu einem "dauerhaften und nachhaltigen Frieden im Nahen Osten" sprechen, zu denen "die Einrichtung eines palästinensischen Staates" gehöre, teilte das US-Außenministerium mit.

Nächste Station - Ankara: US-Außenminister Antony Blinken auf Nahost-Mission Bild: Jonathan Ernst/REUTERS

Ein geplantes Treffen Blinkens mit dem türkischen Staatschef Recep Tayyip Erdogan bestätigte das US-Außenministerium zunächst nicht, aus Blinkens Umfeld hieß es aber, dies sei wahrscheinlich.

Blinken hatte sich am Freitag bei einem Besuch in Israel vergeblich für eine humanitäre Feuerpause in Israels Kampf gegen die radikale Hamas eingesetzt. Am Samstag führte der US-Chefdiplomat in Jordanien mit mehreren arabischen Staaten Gespräche über eine Feuerpause, um Möglichkeiten zur Versorgung der palästinensischen Zivilbevölkerung zu schaffen.

In Israel wächst die Zahl der Befürworter einer Feuerpause: Demonstranten am Samstag in Tel Aviv Bild: Mostafa Alkharouf/AA/picture alliance

Einen Waffenstillstand lehnen die USA ab. Denn dies ermögliche der Hamas den Gazastreifen weiter zu beherrschen, sagte Außenminister Blinken. Die Terrororganisation könne sich dann neu formieren und wieder ähnliche Angriffe auf Israel wie am 7. Oktober starten.

qu/ack/wa (dpa, rtr, afp)