Nahost aktuell: Shimon Stein erinnert an Zweistaatenlösung

Israels früherer Botschafter in Deutschland, Shimon Stein, plädiert für eine Wiederbelebung der Idee einer Zweistaatenlösung mit den Palästinensern. Israels Krieg gegen die Hamas dauert wohl länger. Ein Überblick.

Das Wichtigste in Kürze:

Stein: Zweistaatenlösung im Auge behalten

Israel schließt mehrmonatigen Krieg gegen Hamas nicht aus

Biden: Humanitäre Hilfe für Gazastreifen wird fortgesetzt

Westliche Verbündete bekräftigen Israels Recht auf Selbstverteidigung

Israels früherer Botschafter in Deutschland, Shimon Stein, hat sein Land und internationale Partner dazu aufgerufen, eine Zweistaatenlösung mit den Palästinensern wieder auf die politische Tagesordnung zu setzen. "Sie ist momentan in weiter Ferne. Aber sie muss im Auge behalten werden", sagte Stein dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. "Die gegenwärtige israelische Regierung hat das von ihrer Tagesordnung gestrichen. Das war ein Fehler", sagte er.

Der frühere Diplomat wies darauf hin, eine militärische Operation ohne eine politische Perspektive wäre eine verpasste Chance. Zunächst sei es das Ziel, die militärische Bedrohung aus dem Gazastreifen zu eliminieren. Er hoffe, dass Israels geplante Bodenoffensive "mit der Neutralisierung der militärischen Gefahr durch (die) Hamas" erfolgreich sein werde. "Und dann stellen wir die Frage: Was passiert am Tag danach? Und hoffentlich werden uns die USA, Deutschland, die Europäische Union dabei helfen", so Stein. Es werde eine sehr schwierige Aufgabe sein. Die Frage sei, ob der Westen dazu in der Lage sein werde, wenn gleichzeitig Russland Krieg gegen die Ukraine führe. Und ob es genügend Ressourcen geben werde, Gaza zu stabilisieren.

Rafah, im südlichen Gazastreifen an der Grenze zu Ägypten, nach einem israelischen Luftangriff am Sonntag Bild: Abed Rahim Khatib/dpa/picture alliance

Stein geht von einem "relativ langen Krieg" aus. Die Terrororganisation Hamas habe seit Jahren ihre militärischen Fähigkeiten ausgebaut und unter Gaza-Stadt ein riesiges Tunnelsystem errichtet. "Ein Krieg inmitten einer Stadt ist schwierig. Ich habe das als Soldat 1967 selbst erlebt, als ich in Gaza war. Es war verdammt blutig", machte Stein deutlich. Weiter sagte der ehemalige Botschafter, er hoffe, dass die deutsche Solidarität durch die israelische Bodenoffensive nicht bröckeln werde.

Stein hatte Israel von 2001 bis 2007 in Deutschland diplomatisch vertreten.

Israel: Krieg gegen Hamas könnte Monate dauern

Der Krieg gegen die terroristische Palästinenserorganisation Hamas, die 2007 die Macht im Gazastreifen an sich gerissen hatte, könnte nach den Worten des israelischen Verteidigungsministers Joav Gallant mehrere Monate lang dauern. "Es wird einen Monat dauern, zwei Monate, drei Monate, und am Ende wird es keine Hamas mehr geben", sagte Gallant auf einem Luftwaffenstützpunkt. Dies sollte der letzte Krieg im Gazastreifen sein.

Israel hat wiederholt angekündigt, die auch von den USA, Deutschland, der Europäischen Union und einigen arabischen Staaten als Terrororganisation eingestufte Hamas zu "vernichten". Die Hamas erkennt nach eigenen Angaben den Staat Israel nicht an und will ihn beseitigen.

Israel zerstört zwei Hisbollah-"Zellen"

Israelische Kampfjets haben in der Nacht zum Montag nach Militärangaben zwei "Zellen" der pro-iranischen Hisbollah im Libanon getroffen. Von den beiden Stellungen aus sollten Panzerabwehrraketen und Raketen auf Israel abgefeuert werden, erklärte die Armee. Nach ihren Angaben befand sich eine "Zelle" in der Nähe der israelischen Stadt Mattat, etwa 13 Kilometer südwestlich von Aitaroun. Die andere befand sich weiter nördlich im umstrittenen Gebiet der Shebaa-Farmen. Die Hisbollah wird von Israel, Deutschland, den USA und einigen sunnitischen arabischen Staaten als Terrororganisation gelistet.

Biden: Humanitäre Hilfe wird fortgesetzt

Nach einem Telefonat von US-Präsident Joe Biden mit Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hofft Washington auf regelmäßige Hilfslieferungen für die palästinensischen Zivilisten im Gazastreifen. Biden und Netanjahu hätten bekräftigt, dass es jetzt einen "kontinuierlichen Fluss dieser entscheidenden Hilfe nach Gaza geben wird", teilte das Weiße Haus mit.

Die Hilfe für die notleidende Bevölkerung in dem Küstenstreifen war am Samstag angelaufen - nach zwei Wochen kompletter Grenzschließung nach dem verheerenden Terrorüberfall der Hamas auf Israel am 7. Oktober. Über den ägyptischen Grenzübergang Rafah brachten bislang insgesamt 34 Lastwagen Hilfsgüter, darunter Medikamente, Nahrungsmittel und Treibstoff. Der Grenzübergang Rafah ist der einzige Zugang zum Gazastreifen, über den im Moment Hilfsgüter transportiert werden können.

Lkw mit Treibstoff passieren am Sonntag den ägyptischen Grenzübergang Rafah in den Gazastreifen Bild: Mohammed Abed/AFP/Getty Images

Nach US-Angaben sprachen Biden und Netanjahu auch über die anhaltenden Bemühungen, die Freilassung aller Geiseln aus der Gewalt der Hamas zu erreichen. Außerdem ging es um freies Geleit für US-Bürgerinnen und -Bürger und andere Zivilisten, die seit dem Terrorüberfall im abgeriegelten Gazastreifen festsitzen. Hamas-Terroristen hatten am 7. Oktober auch mehr als 200 Menschen von Israel aus in den Gazastreifen verschleppt und halten sie als Geiseln. Am Freitag hatte die Hamas erstmals zwei Geiseln - US-Bürgerinnen - freigelassen.

Biden telefoniert mit Verbündeten

US-Präsident Joe Biden hat am Sonntag auch mit verbündeten Staats- und Regierungschefs über den kriegerischen Konflikt zwischen Israel und der Hamas gesprochen. Wie das Weiße Haus in Washington mitteilte, gab es ein gemeinsames Telefonat Bidens mit Bundeskanzler Olaf Scholz, dem kanadischen Premierminister Justin Trudeau, dem britischen Regierungschef Rishi Sunak, Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni und Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron. Macron wird nach Angaben seines Büros am Dienstag nach Israel fliegen.

Die Verbündeten hätten ihre Unterstützung für Israel und sein Recht bekräftigt, sich gegen Terrorismus zu verteidigen, gab das Weiße Haus weiter bekannt. Zugleich hätten sie die Einhaltung des humanitären Völkerrechts, einschließlich des Schutzes der Zivilbevölkerung, gefordert.

Der US-Präsident telefonierte zudem mit Papst Franziskus. Der Papst hatte zuvor in Rom betont, der Krieg sei immer eine Niederlage. Er zerstöre die menschliche Brüderlichkeit.

se/wa/sti (dpa, afp, ap, rtr, kna)