Nahost aktuell: Scholz warnt Iran und Hisbollah

Der Bundeskanzler reist an diesem Dienstag nach Israel, um mit seinem Besuch ein Zeichen zu setzen. Zuvor empfing er in Berlin den jordanischen König Abdullah. Nachrichten im Überblick.

Das Wichtigste in Kürze:

Der Kanzler warnt Iran und die libanesische Hisbollah vor Eingreifen

Hamas veröffentlicht ein Geisel-Video

EU plant Luftbrücke für Palästinenser

Israel weitet Bewaffnung von Zivilisten aus

Unmittelbar vor seinem Abflug nach Israel hat Bundeskanzler Olaf Scholz in Berlin mit dem jordanischen König Abdullah II. über den verheerenden Terrorangriff der palästinensischen Hamas und Israels Gegenschläge auf Hamas-Ziele im Gazastreifen gesprochen. Der Kanzler warnte dabei den Iran und die libanesische Hisbollah ausdrücklich davor, einzugreifen. Deutschland stehe "unverbrüchlich" an der Seite Israels, bekräftigte Scholz. Die schiitische Hisbollah wird von Israel, den USA, Deutschland und einigen sunnitischen arabischen Staaten als Terrororganisation gelistet.

Gleichzeitig mahnten er und sein Gast auch mit Blick auf die dramatische Versorgungslage der palästinensischen Zivilisten im Gazastreifen eine intensive Krisen-Diplomatie an. Abdullah warnte: "Die Region steht am Abgrund." Die Zivilisten auf beiden Seiten müssten geschützt werden, egal welcher Religion oder Nationalität sie seien, betonte er.

Jordanien will keine Palästinenser mehr aufnehmen

Scholz sicherte Jordanien weitere Hilfe zu und verwies darauf, Deutschland sei der zweitgrößte Förderer des israelischen Nachbarlandes. Er begrüßte, dass König Abdullah sich seit Jahrzehnten für einen Ausgleich in der Region einsetze. Dieser wies darauf hin, Jordanien sei nicht bereit, weitere Flüchtlinge aufzunehmen. "Keine Flüchtlinge in Jordanien, keine Flüchtlinge in Ägypten", sagte er. Hier könne er auch für das andere Nachbarland Israels sprechen. Der Konflikt müsse im Gazastreifen selbst gelöst werden. Ein Drittel der Bevölkerung Jordaniens sei bereits palästinensischer Herkunft, betonte Abdullah.

Iran droht seinerseits mit "Präventiv-Aktion"

Angesichts der israelischen Vorbereitungen für eine mögliche Bodenoffensive im Gazastreifen stößt der Iran weitere Drohungen aus. "In den kommenden Stunden" sei mit der "Möglichkeit einer Präventiv-Aktion der Achse des Widerstands zu rechnen", sagte Außenminister Hossein Amir-Abdollahian am Montagabend im Staatsfernsehen. Die Bezeichnung "Achse des Widerstands" steht für palästinensische, libanesische, syrische und weitere Bewegungen, die dem Iran verbunden sind und Israel feindlich gegenüberstehen.

Scholz fliegt nach Israel

Im Tagesverlauf wird Bundeskanzler Olaf Scholz in Israel erwartet. Er ist der erste Regierungschef, der nach dem Großangriff der Terrororganisation am Samstag vor einer Woche in das Land reist. "Es ist mir wichtig, die Solidarität mit Israel auch ganz praktisch durch meinen Besuch zum Ausdruck zu bringen", erklärte der Kanzler vor seinem Abflug. Nach eigenen Angaben will der Kanzler, der Ministerpräsident Benjamin Netanjahu treffen dürfte, "konkrete praktische Fragen" wie die Sicherheitslage in Israel und die Organisation humanitärer Hilfe besprechen. Zudem solle es darum gehen, wie verhindert werden könne, dass sich der Konflikt auch auf andere Regionen ausweite.

Anschließend will er im Nachbarland Ägypten Gespräche führen, das an den von der Hamas beherrschten Gazastreifen grenzt. Am vergangenen Freitag hatte bereits Bundesaußenministerin Annalena Baerbock Israel besucht und sich dabei auch mit Angehörigen deutscher Hamas-Geiseln getroffen.

Hamas veröffentlicht Geisel-Video

Die Hamas hat ein Video mit einer mutmaßlichen Geisel im Gazastreifen veröffentlicht. Darin ist zu sehen, wie einer jungen Frau eine Wunde am Arm verbunden wird, anschließend spricht sie direkt in die Kamera. "Ich bin 21 Jahre alt und komme aus Schoham", sagt die Frau in dem rund einminütigen Clip. Sie sei aktuell in Gaza und dort in einem Krankenhaus behandelt worden. "Holt mich hier bitte so schnell wie möglich raus", sagt sie weiter.

Unklar ist, wo, wann und unter welchen Umständen das Video entstand. Laut Medienberichten handelt es sich um eine Israelin, die auch die französische Staatsangehörigkeit besitzt. Demnach wurde die Frau nach dem Massaker von Terroristen der Hamas im Süden Israels als vermisst gemeldet. Ein Hamas-Sprecher hatte zuvor mitgeteilt, dass bis zu 250 Menschen in den Gazastreifen entführt worden seien. Sie würden freigelassen, "sobald die aktuellen Bedingungen enden". Israel selbst hatte zuletzt von 199 Entführten gesprochen. Die Hamas wird von Israel, den USA, Deutschland und weiteren Ländern als Terrororganisation eingestuft.

EU plant Luftbrücke für Palästinenser

Die Europäische Union will eine Luftbrücke einrichten, um die Bevölkerung des Gazastreifens mit Hilfsgütern zu versorgen. "Die Palästinenser im Gazastreifen brauchen humanitäre Hilfe", erklärte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Die ersten Flugzeuge mit Hilfsgütern sollten noch diese Woche in Ägypten landen.

Geliefert werden sollen Notunterkünfte, Medikamente und Hygienesets. Auch Treibstoff, Wasser, Lebensmittel und Medikamente müssten den Menschen zugänglich gemacht werden, forderte der EU-Kommissar für humanitäre Hilfe und Krisenschutz, Janez Lenarcic. Der Grenzübergang Rafah zwischen Ägypten und dem Gazastreifen müsse dafür geöffnet werden.

Auch die Vereinten Nationen drängen auf eine Öffnung des Grenzübergangs Rafah, um überlebenswichtige Güter zu den Hunderttausenden Menschen im südlichen Gazastreifen bringen zu können. Zu diesem Zweck reist der UN-Chefkoordinator für humanitäre Hilfe, Martin Griffiths, an diesem Dienstag nach Ägypten. Im Rahmen einer mehrtägigen Mission wolle er auch Israel besuchen, teilte sein Büro in Genf mit.

Gallant: Israel wird langen Krieg gewinnen

Israels Verteidigungsminister Joav Gallant rechnet nach eigenen Worten mit einem langen, aber erfolgreichen Krieg gegen die Terrororganisation Hamas. Gallant sagte bei einem Treffen mit US-Außenminister Antony Blinken in Tel Aviv: "Das wird ein langer Krieg, der Preis wird hoch sein, aber wir werden gewinnen - für Israel, für das jüdische Volk und für die Werte, an die unsere beiden Länder glauben".

Blinken bekräftigte die Haltung der USA, dass Israel das Recht und sogar "die Pflicht" habe, sich selbst zu verteidigen. Israel habe die Unterstützung der Vereinigten Staaten und werde sie immer haben, fügte Blinken hinzu. US-Präsident Joe Biden will Israel am Mittwoch besuchen, wie der amerikanische Außenminister bekanntgab.

Der israelische Verteidigungsminister Joav Gallant (l.) mit US-Außenminister Antony Blinken in Tel Aviv Bild: Jacquelyn Martin/Pool/picture alliance

Israel weitet Bewaffnung von Zivilisten aus

Vor dem Hintergrund des Konflikts mit der Hamas bewaffnet die israelische Polizei weitere Zivilisten. Die "unter der Schirmherrschaft der Polizei arbeitenden First-Responder-Einheiten" würden auf alle Städte ausgeweitet, teilten Polizeipräsident Kobi Schabtai und Sicherheitsminister Itamar Ben Gvir mit. Die "347 neuen Einheiten" sollten mit 13.200 Freiwilligen besetzt werden, "die angeworben werden und ein Gewehr und eine Schutzausrüstung erhalten". "Grenzstädte, Großstädte und gemischte (arabisch-jüdische) Städte" würden solche Einsatzkräfte am dringendsten benötigen.

Armee meldet Tod von Hamas-Funktionär

Die israelische Armee hat bei einem Luftangriff im Gazastreifen nach eigener Darstellung den Chef des Schura-Rats der Hamas getötet. Osama Mazini sei für die Gefangenen der Hamas verantwortlich gewesen und habe terroristische Aktivitäten gegen Israel geleitet, teilte das Militär mit. Es veröffentlichte auf Telegram auch ein Video des Angriffs. Der Schura-Rat wählt das Politbüro der Hamas, das wiederum die oberste Entscheidungsinstanz der im Gazastreifen herrschenden Organisation ist.

Israels Militär attackierte in der Nacht zum Dienstag auch "terroristische Ziele" im Libanon. Nach dem Großangriff der Hamas auf Israel kam es auch an der Nordgrenze Israels zum Libanon zu Zusammenstößen. Dort ist die mit der Hamas verbündete pro-iranische Hisbollah-Miliz aktiv.

Putin verlangt sofortige Feuerpause

Der russische Präsident Wladimir Putin hat vor einem "katastrophalen Anstieg der Zahl ziviler Opfer" und einer "Verschärfung der humanitären Krise" im Gazastreifen gewarnt. Seine Besorgnis habe Putin in Telefonaten mit Palästinenserpräsident Mahmud Abbas, dem syrischen Machthaber Baschar al-Assad, dem iranischen Präsidenten Ebrahim Raisi und dem ägyptischen Staatschef Abdel Fattah al-Sisi zum Ausdruck gebracht, erklärte der Kreml.

Putin und alle seine Gesprächspartner forderten demnach eine sofortige Feuerpause, um im Gazastreifen Hilfe leisten zu können. Putin erklärte sich bereit, "die Bemühungen mit allen konstruktiven Partnern zu koordinieren, um die Kampfhandlungen so schnell wie möglich zu beenden und die Lage zu stabilisieren". Im Anschluss telefonierte Putin zum ersten Mal seit dem Terrorangriff der Hamas mit dem israelischen Regierungschef Benjamin Netanjahu.

Kremlherrscher Wladimir Putin will "die Lage stabilisieren" Bild: Gavriil Grigorov/Sputnik/Kremlin Pool/AP/picture alliance

Russland pflegt traditionell gute Beziehungen sowohl zu Israel als auch zu den Palästinensern. Die Verbindungen zu Israel allerdings wurden zuletzt durch Moskaus Offensive in der Ukraine belastet.

Berliner AJC hat Sicherheitsbedenken

Das Berliner American Jewish Committee (AJC) hat eine für Donnerstag dieser Woche geplante Gala abgesagt. Zur Begründung wurden Sicherheitsbedenken angeführt. Das AJC Berlin wollte im Hotel Adlon auf 25 Jahre Engagement gegen Antisemitismus und Extremismus zurückblicken. Dabei sollten auch die US-Botschafterin in Deutschland, Amy Gutmann, und der israelische Botschafter Ron Prosor sprechen.

Das American Jewish Committee wurde eigenen Angaben zufolge 1906 in New York von amerikanischen Juden vorwiegend deutscher Herkunft gegründet. Seine Zielsetzung ist, jüdische Sicherheit zu gewähren sowie Demokratie, Menschenrechte und Völkerverständigung weltweit zu fördern.

se/sti/fab/wa/fw(dpa, rtr, afp, ap, kna)

Dieser Artikel wird am Tag seines Erscheinens fortlaufend aktualisiert.