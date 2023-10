Nahost aktuell - Scholz: "Klare Kante gegen Antisemitismus"

Kanzler Scholz kündigt ein hartes Vorgehen gegen Antisemitismus in Deutschland an. Ägypten will Hilfslieferungen in den Gazastreifen ermöglichen. Nachrichten im Überblick.

Das Wichtigste in Kürze:

Scholz: Für Antisemitismus ist kein Platz in Deutschland

Ägypten will Hilfslieferungen in den Gazastreifen ermöglichen

Geheimdienste: Keine 200 Opfer durch Klinik-Beschuss

Israels Außenminister: Gazastreifen wird schrumpfen

Luftwaffe bringt weitere Bundesbürger zurück

Bundeskanzler Olaf Scholz hat ein energisches und konsequentes Vorgehen der deutschen Behörden gegen Antisemitismus und Gewaltverherrlichung angekündigt. Die Behörden dürften keine Demonstrationen zulassen, bei denen antisemitische Parolen gebrüllt würden und Gewalt verherrlicht werde, sagte Scholz in einer Regierungserklärung im Deutschen Bundestag in Berlin. "Es ist hier eine klare Kante angebracht und wir zeigen sie gemeinsam in Deutschland." Antisemitismus "ist in Deutschland fehl am Platz", bekräftigte er.

Der Kanzler äußerte sich auch zu den deutschen Staatsbürgern, die von der Terrororganisation Hamas von Israel aus in den Gazastreifen verschleppt worden sind. Er forderte nochmals ihre sofortige Freilassung. Die Botschaft an die Hamas sei klar: "Sie müssen ohne Vorbedingungen freigelassen werden." Im Bundestagsplenum saßen Angehörige der Geiseln.

Mit Blick auf den EU-Gipfel Ende Oktober betonte der Kanzler zudem, die Europäische Union stehe geschlossen an der Seite Israels.

Ägypten will Grenzübergang in den Gazastreifen öffnen

Ägypten zeigt sich bereit, Lastwagen mit humanitären Gütern über die Grenze in den Gazastreifen zu lassen. "Für den Anfang" habe ihm Staatschef Abdel Fattah al-Sisi in einem Telefonat zugesagt, dass "bis zu 20 Laster" den Grenzübergang Rafah passieren dürften, berichtete US-Präsident Joe Biden. Danach könnten möglicherweise weitere Hilfslieferungen folgen. Vertreter der Vereinten Nationen würden sich um die Verteilung der Güter kümmern. Biden betonte aber, sollte die im Gazastreifen herrschende Terrororganisation Hamas die Lieferungen konfiszieren, "dann hört es auf".

Lkw mit Hilfsgütern warten am (noch) geschlossenen Grenzübergang Rafah Bild: Omar Aziz/AP/dpa/picture alliance

Biden äußerte sich bei einem Tank-Zwischenstopp auf dem US-Militärstützpunkt Ramstein in Deutschland. In Tel Aviv war er am Mittwoch unter anderem mit Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu zusammengekommen. Schon kurz nach dem Treffen hatte Netanjahu angekündigt, sein Land werde humanitäre Hilfslieferungen aus Ägypten in den Gazastreifen nicht behindern. Von israelischem Territorium aus würden aber keine Lieferungen für die Bevölkerung im Gazastreifen starten, bis die Hamas alle rund 200 aus Israel verschleppten Geiseln freigelassen habe.

Trafen sich in Tel Aviv: Joe Biden (l.) und Israels Premier Benjamin Netanjahu Bild: EVELYN HOCKSTEIN/REUTERS

UN-Nothilfekoordinator Martin Griffiths sagte bei einer Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrats: "Wir brauchen dringend einen Mechanismus, auf den sich alle relevanten Parteien einigen, um die regelmäßige Bereitstellung von Hilfsgütern im gesamten Gazastreifen zu ermöglichen und die Verteilung der Hilfe wieder auf das Niveau zu bringen, das vor diesen schrecklichen Wochen herrschte - mit 100 Lastwagen pro Tag, die Menschen in Not im gesamten Gazastreifen versorgten. Wir müssen zu dieser Zielsetzung zurückkehren."

Geheimdienste: Keine 200 Opfer durch Klinik-Beschuss

Nach der tödlichen Explosion auf einem Krankenhausgelände in Gaza-Stadt herrscht weiter Unklarheit über die Opferzahlen. "Es gibt nicht 200 oder gar 500 Tote, sondern eher ein paar Dutzend, wahrscheinlich zwischen zehn und 50", heißt es aus europäischen Geheimdienstkreisen. Israel sei "wahrscheinlich nicht" für die Detonation einer Rakete verantwortlich, darauf deuteten den Geheimdiensten vorliegende "ernsthafte Spuren" hin.

Trauer um Opfer der Attacke am Al-Ahli-Arab-Hospital in Gaza Bild: MAHMUD HAMS/AFP/Getty Images

Die Hamas, die von den USA, der EU, Deutschland und Israel als Terrororganisation eingestuft wird, hatte mehr als 470 Todesopfer gemeldet und Israel die Schuld für den Vorfall zugewiesen. Die israelische Armee beschuldigte hingegen die Palästinensermiliz "Islamischer Dschihad" und legte nach eigener Darstellung "Beweise" dafür vor. Die Vereinigten Staaten stellten sich hinter die israelische Darstellung: "Basierend auf den Informationen, die wir bislang gesehen haben, scheint es die Folge einer fehlgeleiteten Rakete zu sein, die von einer Terroristengruppe in Gaza abgefeuert wurde", erklärte US-Präsident Joe Biden.

Israels Außenminister: Gazastreifen wird schrumpfen

Ungeachtet der Warnungen aus den USA plant Israel womöglich eine Teil-Besetzung des Gazastreifens. Außenminister Eli Cohen sagte dem israelischen Armee-Radio: "Am Ende dieses Krieges wird die Hamas nicht nur nicht mehr in Gaza sein - auch das Territorium von Gaza wird kleiner werden." Israelische Medien interpretierten das als einen Hinweis, dass die Armee versuchen könnte, eine Pufferzone innerhalb des Gazastreifens zu schaffen, um Israels südliche Grenzstädte besser gegen Attacken wie die vom 7. Oktober zu schützen.

Israels Außenminister Eli Cohen (l.) - beim Besuch von Bundesaußenministerin Annalena Baerbock in Israel (13.10.2023) Bild: Ilia Yefimovich/dpa/picture alliance

Der UN-Koordinator für den Friedensprozess im Nahen Osten machte derweil deutlich, dass er eine große Gefahr für eine Ausweitung des Gaza-Kriegs sehe. "Aufgrund meiner Treffen und der Dynamik, die ich vor Ort beobachte, würde ich Folgendes sagen: Die Gefahr einer Ausweitung dieses Konflikts ist real - sehr, sehr real - und äußerst gefährlich", sagte Tor Wennesland vor dem Weltsicherheitsrat in New York.

Luftwaffe bringt weitere Bundesbürger zurück

Die Bundeswehr hat weitere Menschen aus Israel nach Deutschland ausgeflogen. Ein Airbus landete am späten Mittwochabend mit 19 Passagieren in Köln, wie das Einsatzführungskommando auf der Online-Plattform X (vormals Twitter) mitteilte. Am frühen Mittwochmorgen waren bereits 68 deutsche Staatsbürger nach Berlin gebracht worden. Insgesamt flog die Luftwaffe damit mehr als 300 Menschen aus Israel nach Deutschland.

Seit dem Großangriff der radikalislamischen Hamas haben schon mehrere tausend Deutsche Israel verlassen. Auf Bitte des Auswärtigen Amts hatte auch die Lufthansa Sonderflüge absolviert.

GdP-Chef: "Widerliche Stimmung in Deutschland"

Die deutsche Gewerkschaft der Polizei (GdP) hat vor dem Hintergrund von Ausschreitungen bei pro-palästinensischen Demonstrationen und antisemitischen Vorfällen ein konsequentes Handeln gefordert. "Wir brauchen schnelle Gerichtsverfahren und Urteile gegen die Krawallmacher", sagte der GdP-Vorsitzende Jochen Kopelke dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Er sprach von einer "absolut widerlichen Stimmung in Deutschland" und bezog sich damit auch auf Angriffe auf Polizisten sowie den misslungenen Brandanschlag auf ein jüdisches Gemeindezentrum in Berlin.

Feuerwerkskörper explodieren hinter einem Polizeiauto in Berlin (18.10.2023) Bild: TNN/picture alliance

"Alle Polizeien nehmen den Schutz jüdischer Einrichtungen und Menschen ernst und das ist auch bitter notwendig", betonte Kopelke. Durch die Einsätze der vergangenen Tage komme es zu einem massiven Mehraufwand für die Polizei. "Wir brauchen die personellen Ressourcen dafür und auch die Rückendeckung von Politik und Bevölkerung. Dass der Schutz Israels Staatsräson ist, sind gute Worte, aber dann darf es auch keine Diskussionen darüber geben, dass die Polizei zu hart durchgreift", forderte der GdP-Chef.

se/fab/rb/wa/mak (phoenix, dpa, afp, rtr, kna, epd)

Dieser Artikel wird am Tag seines Erscheinens fortlaufend aktualisiert.