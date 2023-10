Nahost aktuell: Neue Frist für sichere Flucht in Gazas Süden

Israels sichert den Bewohnern des nördlichen Gazastreifens zu, nun bis Nachmittag keine Angriffe zu starten. Armee will Hamas-Kommandeur getötet haben. Außenministerin Baerbock führt Gespräche in Kairo. Ein Überblick.

Das israelische Militär hat den Einwohnern des nördlichen Gazastreifens wieder einen Zeitraum ohne Angriffe zugesichert, um sich in den Süden der Küstenenklave zu begeben. Zwischen 10.00 und 16.00 Uhr Ortszeit (09.00 bis 15.00 Uhr MESZ) sollen die Bewohner von Beit Hanun auf einer eingezeichneten Fluchtroute nach Chan Junis gehen, wie ein Sprecher der Armee in arabischer Sprache auf der Plattform X mitteilte. Dort sei in den angegeben Stunden Bewegung "ohne Schaden" möglich. Die Vereinten Nationen hatten zuvor schon die Evakuierung des dicht besiedelten Küstengebiets binnen 24 Stunden als unmöglich bezeichnet und vor einem humanitären Desaster gewarnt.

Den Schätzungen des UN-Nothilfebüros (OCHA) zufolge sind im Gazastreifen zehntausende Menschen bereits in den Süden geflohen. Israel hatte den Palästinensern zunächst nur 24 Stunden Zeit gegeben, den Norden der Enklave in Vorbereitung auf die erwartete Bodenoffensive zu verlassen. Wie OCHA mitteilt, wurden bereits vor der Aufforderung zur Evakuierung insgesamt 400.000 Palästinenser im Zuge des Konflikts vertrieben.

An der Grenze zum Gazastreifen hat Israel inzwischen zehntausende Soldaten zusammengezogen, es wird allgemein mit einer baldigen Bodenoffensive gerechnet.

Israelische Soldaten auf einem Panzer - sie befinden sich schon in der Nähe des Gazastreifens bei Sderot Bild: Ilia Yefimovich/dpa/picture alliance

Erste israelische Vorstöße in Gazastreifen am Boden

Israels Militär flog unterdessen weitere Bombenangriffe auf Hamas-Ziele und unternahm zudem erste begrenzte Vorstöße in den Gazastreifen. Laut einem israelischen Armeesprecher ist es das Ziel dieser Einsätze, das Gebiet von Terroristen und Waffen zu säubern. Boden- und Panzertruppen hätten nach Spuren gesucht und "Terrorzellen ausgeschaltet".

Die Armee teilte in diesem Zusammenhang auch mit, einen hochrangigen Kommandeur der radikalislamischen Hamas getötet zu haben. Die Luftwaffe habe während der vergangenen 24 Stunden Kommandozentralen bombardiert und dabei den Chef der "Luftaktivitäten" der Hamas, Merad Abu Merad, getötet. Dieser sei einer der mutmaßlich Verantwortlichen für das Massaker unter israelischen Zivilisten in Orten und auf einem Musikfestival nahe der Grenze zum Gazastreifen. Das Massaker am vergangenen Samstag war die schlimmste Terrortat auf israelischem Territorium seit der Staatsgründung 1948.

Armee: "Terroristen" aus dem Libanon getötet

Das israelische Militär hat zudem mutmaßliche Terroristen beim versuchten Eindringen vom Libanon aus getötet. Soldaten hätten eine "Terrorzelle" identifiziert, die versucht habe, in israelisches Gebiet einzudringen. Eine Drohne des Militärs habe "einige der Terroristen" getötet, hieß es von der Armee.

Israelische Soldaten postieren sich mit ihren Kettenfahrzeugen auf einer Straße in die Stadt Kirjat Schmona nahe der Grenze zum Libanon Bild: Jalaa Marez/AFP/Getty Images

Seit dem Terror-Angriff der Hamas kommt es auch an Israels Grenze zum Libanon im Norden immer wieder zu Kampfhandlungen mit der schiitischen Hisbollah-Miliz. Es wächst die Sorge, dass sich der Konflikt zwischen Israel und der Hamas im Gazastreifen zum Flächenbrand entwickelt. Die Hisbollah - schon 2006 in einen Krieg mit Israel verwickelt - gilt als treuer Verbündeter des Irans. Die militant-islamistische Miliz wird von den USA, Deutschland und mehreren sunnitischen Staaten der Region als Terrororganisation eingestuft, während die EU nur den militärischen Teil der Gruppe so bezeichnet, den politischen Arm davon jedoch ausnimmt.

Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu warnte, dass die seit einer Woche andauernden Angriffe "erst der Anfang" seien. "Unsere Feinde haben gerade erst begonnen, den Preis zu bezahlen", sagte Netanjahu am Freitagabend in einer Fernsehansprache. "Ich kann nicht enthüllen, was passieren wird, aber ich kann sagen, dass das jetzt erst der Anfang ist."

Saudi-Arabien legt Kontakte mit Israel auf Eis

Saudi-Arabien setzt offenbar die Gespräche über eine Annäherung an Israel aus. "Saudi-Arabien hat beschlossen, die Gespräche über eine mögliche Normalisierung zu unterbrechen", sagte eine regierungsnahe Quelle in der Hauptstadt Riad der Nachrichtenagentur AFP. Die US-Regierung sei über diesen Schritt informiert worden. Außenminister Anthony Blinken hält sich derzeit in Riad auf.

Zwischen Israel und Saudi-Arabien hatte sich jüngst eine Annäherung abgezeichnet. Der Krieg zwischen Israel und der Hamas könnte sie nun aber gefährden. Das Außenministerium in Riad hatte am Freitag erklärt, es lehne Israels Aufforderung "zur Zwangsumsiedlung der palästinensischen Bevölkerung im Gazastreifen" kategorisch ab und verurteile "die anhaltende Bombardierung wehrloser Zivilisten".

"Selbst Kriege haben Regeln"

UN-Generalsekretär António Guterres hat angesichts der Gewalteskalation zwischen Israel und der Terrororganisation Hamas die Einhaltung der Menschenrechte angemahnt. "Selbst Kriege haben Regeln", sagte er in New York. Die Situation im Gazastreifen habe "einen gefährlichen neuen Tiefpunkt" erreicht. "Wir brauchen sofortigen humanitären Zugang zum gesamten Gazastreifen, damit wir Treibstoff, Nahrungsmittel und Wasser zu jedem Menschen in Not bringen können."

Zugleich warnte Guterres davor, Geiseln als menschliche Schutzschilde zu benutzen. "Internationales humanitäres Recht und Menschenrechte müssen respektiert und eingehalten werden", forderte er. "Zivilisten müssen geschützt und dürfen niemals als Abwehrschilde eingesetzt werden."

Die militant-islamistische Hamas hatte am vergangenen Samstag einen großangelegten Terrorangriff auf Israel verübt und rund 150 Menschen als Geiseln verschleppt. Bei den Kämpfen wurden nach Behördenangaben auf israelischer Seite bislang mehr als 1300 Menschen getötet. Die israelische Armee nahm in der Folge den von der Hamas beherrschten Gazastreifen unter Beschuss, dabei wurden nach jüngsten Angaben der Hamas-Behörden mindestens 1900 Palästinenser getötet. Die Hamas wird von Deutschland, der EU, den USA, Israel und weiteren Ländern als Terrororganisation eingestuft.

Russischer und brasilianischer Vorstoß im UN-Sicherheitsrat

Russland hat bei einer Sitzung des UN-Sicherheitsrats einen Resolutionsentwurf vorgelegt. Darin werden unter anderem eine "humanitäre Feuerpause" sowie die Freilassung der von der Hamas in den Gazastreifen verschleppten Geiseln gefordert. Die Hamas wird in dem Papier allerdings nicht direkt genannt.

Ob und wann Russland die Resolution im mächtigsten Gremium der Vereinten Nationen zur Abstimmung stellen wollte, war zunächst nicht klar. Eine Verabschiedung gilt als äußerst unwahrscheinlich. Eine Resolution im Sicherheitsrat braucht mindestens neun Ja-Stimmen, zudem darf es kein Veto der neben Russland vier anderen ständigen Mitglieder Frankreich, Großbritannien, China und USA geben, die Berichten zufolge vorab nicht wegen der Resolution konsultiert worden waren. Am vergangenen Wochenende war bereits eine Dringlichkeitssitzung des Rates ohne eine einmütige Verurteilung der Hamas zu Ende gegangen.

Auch Brasilien hat einen Entwurf vorgelegt. Das Land, das dem mächtigsten UN-Gremium derzeit vorsitzt, verlangt in seinem Entwurf neben dem Zugang für humanitäre Hilfe unter anderem, dass Israel seine Aufforderung zur Evakuierung der Zivilbevölkerung aus dem nördlichen Gazastreifen rückgängig macht.

Außenministerin Baerbock nun in Ägypten

Nach ihrem Solidaritätsbesuch in Israel führt Bundesaußenministerium Annalena Baerbock an diesem Samstag Krisengespräche in der ägyptischen Hauptstadt Kairo. Am Mittag will sich die Grünen-Politikerin mit ihrem Kollegen Samih Schukri treffen. Aus Delegationskreisen hieß es, neben der regionalen Lage nach den Angriffen der islamistischen Hamas auf Israel würden auch die Bemühungen um die Freilassung der nach Gaza verschleppten Geiseln im Mittelpunkt stehen. Die humanitären Bemühungen Ägyptens für die Zivilbevölkerung in Gaza würden ebenso Thema sein. Baerbock will ferner mit dem Generalsekretär der Arabischen Liga, Ahmed Aboul Gheit, zusammenkommen.

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock und der türkische Ressortchef Hakan Fidan (Zweiter von rechts) und ihre Delegationen in Kairo Bild: Florian Gaertner/photothek/picture alliance

Sie traf in Kairo inzwischen auch den türkischen Außenminister Hakan Fidan. Die beiden Ressortchefs hätten sich "intensiv zu ihren Erkenntnissen und Schlussfolgerungen aus den Krisengesprächen der letzten Tage ausgetauscht", hieß es aus deutschen Delegationskreisen. Ein weiteres Gesprächsthema sei die Unterstützung der Ukraine gewesen.

Keine Lufthansa-Flüge nach Beirut und Tel Aviv

Die Lufthansa hat ihre Flüge in die libanesische Hauptstadt Beirut bis einschließlich Montag ausgesetzt. Dies geschehe "aufgrund der aktuellen Lage im Nahen Osten", teilte die Fluggesellschaft mit. Die Lufthansa absolvierte seit Donnerstag auf Bitten des Auswärtigen Amtes Sonderflüge für in Israel gestrandete Deutsche.

Die Airlines der Lufthansa-Gruppe teilten inzwischen jedoch mit, sie würden keine weiteren Sonderflüge für Evakuierungen aus Israel anbieten. Hintergrund für diese Entscheidung seien neben der ungewissen Sicherheitslage auch "ungelöste Fragen der operativen Stabilität in Tel Aviv", erklärte der Konzern. Zu der Lufthansa-Gruppe gehören neben der Hauptmarke auch Swiss, Austrian und Brussels Airlines. Sie hatten ihre jeweiligen Heimatländer mit 15 Sonderflügen unterstützt. Lufthansa flog insgesamt achtmal nach Tel Aviv – teils aus München, teils aus Frankfurt. Swiss startete ab Zürich viermal nach Tel Aviv und Austrian Airlines flog zweimal nach Tel Aviv und einmal nach Larnaca auf Zypern.

Facebook löscht verstörende Beiträge zum Nahost-Krieg

Der Facebook-Konzern Meta ergreift nach der Attacke der islamistischen Hamas auf Israel zusätzliche Maßnahmen gegen die Verbreitung illegaler und irreführender Inhalte im Netz. Allein in den ersten drei Tagen nach dem Angriff am Samstag vergangener Woche seien 795.000 Beiträge auf Arabisch und Hebräisch entfernt oder als verstörend markiert worden, teilte Meta am Freitag mit. In dieser Zeit seien in diesen Sprachen täglich sieben Mal mehr Beiträge als im Durchschnitt der vergangenen zwei Monate gelöscht worden.

Zu den weiteren Schritten gehöre, auf Hinweis jene Beiträge zu löschen, bei denen mutmaßliche Geiseln klar zu erkennen seien. Für eine Reihe von Schlagwörtern (Hashtags) bei Instagram, unter denen es zahlreiche Verstöße gegen Inhalte-Regeln gegeben habe, sei die Suchfunktion deaktiviert worden. Bei Live-Video lasse Meta besondere Vorsicht walten, auch angesichts von Drohungen der Hamas, Geiseln zu zeigen. Für einige Nutzer, die zuvor gegen Regeln verstoßen hätten, sei die Funktion deaktiviert worden.

