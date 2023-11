Nahost aktuell: Militär dringt ins Al-Schifa-Krankenhaus ein

Das Wichtigste in Kürze:

Israelischer Militär-Einsatz im Al-Schifa-Krankenhaus

USA: Al-Schifa-Klinik ist Hamas-Schaltzentrale

Zehntausende demonstrieren in Washington für Israel

Die israelische Armee ist nach eigenen Angaben mit einem "gezielten" Einsatz gegen die Terrororganisation Hamas im Al-Schifa-Krankenhaus im Gazastreifen vorgegangen. "Auf der Grundlage nachrichtendienstlicher Informationen (...) führen israelische Verteidigungskräfte eine präzise und gezielte Operation gegen die Hamas in einem bestimmten Bereich des Al-Schifa-Krankenhauses aus", hieß es in einer Erklärung des Militärs. Der Einsatz ziele auf eine mutmaßliche Kommandozentrale der Hamas ab.

Die israelische Armee wirft der Terrororganisation vor, ihr militärisches Hauptquartier in Tunneln unter dem größten Krankenhaus des Palästinensergebiets errichtet zu haben. Vermutlich würden dort auch aus Israel entführte Geiseln festgehalten. Vor der Militäraktion informierte Israel die von der Hamas kontrollierte Gesundheitsbehörde in Gaza über den Einsatz.

Unter den beteiligten Verteidigungskräften befänden sich medizinische Teams und Arabisch sprechende Personen, die ein spezielles Training absolviert hätten, um sich auf dieses komplexe und sensible Umfeld vorzubereiten, erklärte das israelische Militär weiter. Der Zivilbevölkerung solle kein Schaden zugefügt werden.

Auch US-Regierung spricht von Hamas-Kommandozentrale im Krankenhaus

Amerikanische Geheimdienstinformationen stützen die israelischen Erkenntnisse. Die Hamas und die militante Palästinenserorganisation Islamischer Dschihad betrieben vom Al-Schifa-Krankenhaus aus einen "Kommando- und Kontrollknoten", sagte der Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrats der USA, John Kirby, vor Journalisten. Wahrscheinlich würden dort auch Ausrüstung und Waffen gelagert. Generell nutze die Hamas Krankenhäuser und darunter liegende Tunnel in Gaza, um ihre Militäroperationen zu verbergen und voranzutreiben und um Geiseln festzuhalten.

"Das ist ein Kriegsverbrechen"

Die Nutzung der Al-Schifa-Klinik für militärische Zwecke sei ein Kriegsverbrechen, betonte Kirby. Die Hamas habe sich unter die Zivilbevölkerung gemischt. Er betonte, hilflose und kranke Zivilisten, die lediglich versuchten, medizinische Versorgung zu bekommen, dürften nicht ins Kreuzfeuer geraten.

Israelische Panzer im nördlichen Gazastreifen Bild: IDF/Handout via Xinhua/picture alliance

In der Umgebung der größten Klinik des Gazastreifens gibt es seit Tagen heftige Gefechte. Nach Schätzungen der Vereinten Nationen (UN) sitzen mindestens 2300 Menschen - Patienten, medizinisches Personal und Geflüchtete - auf dem Gelände des Krankenhauses fest.

Pro-Israel-Kundgebung in Washington

Zehntausende Menschen haben in der US-Hauptstadt bei einer Kundgebung ihre Solidarität mit Israel ausgedrückt. Gleichzeitig verurteilten sie bei dem "Marsch für Israel" auf Plakaten und Bannern Antisemitismus und forderten die umgehende Freilassung der von der islamistischen Hamas in den Gazastreifen verschleppten 240 Geiseln.

Zehntausende Menschen demonstrieren in Washington für die Freilassung der Geiseln Bild: Mark Schiefelbein/AP/picture alliance

Auch in den USA hat die Zahl antisemitischer Übergriffe zuletzt zugenommen. Gleichzeitig wächst die Kritik am Vorgehen der israelischen Regierung von Benjamin Netanjahu.

Marsch zur Freilassung der Geiseln

In Israel haben Angehörige und Freunde der Geiseln einen Marsch für die Freilassung der Verschleppten begonnen. Sie starteten in der Küstenmetropole Tel Aviv und wollen am Samstag im knapp 70 Kilometer entfernten Jerusalem ankommen. Dort wollen sie zum Amtssitz von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu ziehen, wie die Organisatoren mitteilten.

Angehörige und Freunde der Geiseln marschieren in Tel Aviv los Bild: Nir Keidar/AA/picture alliance

US-Präsident Joe Biden hat sich optimistisch über die Aussichten auf eine Vereinbarung zur Freilassung der Hamas-Geiseln gezeigt. "Ich spreche jeden Tag mit Menschen, die darin involviert sind", sagte Biden am Dienstag zu Journalisten. "Ich glaube, es wird passieren, aber ich will nicht ins Detail gehen."

Hamas-Terroristen hatten bei ihrem Überfall auf Israel am 7. Oktober etwa 1200 Menschen getötet und rund 240 Menschen als Geiseln in den Gazastreifen verschleppt. Israel erklärte der Hamas daraufhin den Krieg und greift seither massiv Ziele in Gaza an. Die Hamas wird von Israel, Deutschland, der EU, den USA und anderen Staaten als Terrororganisation gelistet.

se/wa/pg (dpa, rtr, afp, ap, kna)