Nahost aktuell: Geisel-Freilassung erst am Freitag

Das Wichtigste in Kürze:

Katar: Feuerpause und Geisel-Freilassung beginnen am Freitag

Hilfsorganisationen fordern längere Waffenruhe in Gaza

Biden telefoniert mit Katar, Israel und Ägypten

Militär legt verzweigtes Tunnelsystem unter Schifa-Klinik frei

Weitere 190 Verletzte und Kranke aus Krankenhaus evakuiert

Die mit Spannung erwartete Feuerpause zwischen Israel und der militant-islamistischen Organisation Hamas soll nach Angaben des Vermittlers Katar am Freitag um 7.00 Uhr Ortszeit (6.00 Uhr MEZ) in Kraft treten. Das teilte Madschid al-Ansari, Sprecher des katarischen Außenministeriums, in Doha mit. Am Nachmittag werde die Hamas dann eine erste Gruppe von 13 Geiseln freilassen.

Die Waffenruhe sollte ursprünglich schon an diesem Donnerstag in Kraft treten, verzögerte sich jedoch. Israels öffentlich-rechtlicher Fernsehsender Kan berichtete unter Berufung auf einen nicht näher genannten Beamten, es gebe eine 24-stündige Verzögerung, da die Vereinbarung noch nicht von der Terrororganisation Hamas und dem Vermittler Katar offiziell unterzeichnet worden sei. Man sei optimistisch, dass das Abkommen auch umgesetzt werde, sobald es unterschrieben sei.

Der nationale Sicherheitsberater Israels, Tzachi Hanegbi, sagte: "Die Freilassung wird gemäß der ursprünglichen Vereinbarung zwischen den Parteien erfolgen, jedoch nicht vor Freitag."

Abkommen zur Geisel-Freilassung: Erleichterung und Kritik To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Das israelische Kabinett hatte in der Nacht zum Mittwoch einer Vereinbarung mit der islamistischen Hamas zugestimmt. Danach sollen während einer viertägigen Feuerpause mindestens 50 aus Israel nach Gaza Verschleppte freikommen. Im Gegenzug werden 150 palästinensische Häftlinge aus israelischen Gefängnissen freigelassen. Außerdem sollen während der Waffenruhe Nahrungsmittel und Medikamente zur Versorgung der notleidenden palästinensischen Zivilbevölkerung in den Gazastreifen gebracht werden.

Durch einem israelischen Luftangriff in Rafah im südlichen Gazastreifen zerstörtes Gebäude (am Mittwoch) Bild: Bassam Masoud/REUTERS

Ungeachtet der vereinbarten Waffenruhe gehen die israelischen Luftangriffe auf Ziele im Gazastreifen und die Kämpfe mit Hamas-Terroristen weiter. Die Hamas wird neben Israel auch von Deutschland, der Europäischen Union, den USA und einigen arabischen Staaten als Terrororganisation geführt.

Hilfsorganisationen fordern längere Waffenruhe

Hilfsorganisationen haben die ausgehandelte viertägige Feuerpause für den Gazastreifen als ungenügend kritisiert. Sie forderten mehr Zeit zur Lieferung lebenswichtiger Hilfsgüter in das abgeriegelte Palästinensergebiet. Die vereinbarte Waffenruhe sei "nicht genug und ganz sicher nicht ausreichend mit Blick auf die Menschenrechte", sagte Paul O'Brien von Amnesty International bei einer Videokonferenz mit weiteren Organisationen wie Ärzte ohne Grenzen, Oxfam und Save the Children.

"In vier Tagen können wir nicht Nahrung für zwei Millionen Menschen liefern", kritisierte Danila Zizi von Handicap International. Die Feuerpause sei nur "ein Tropfen auf den heißen Stein".

Statt einer befristeten Feuerpause sei ein dauerhafter Waffenstillstand notwendig, machten die Organisationen deutlich. Zudem müssten neben dem Übergang Rafah an der Grenze zu Ägypten weitere Zugänge in das Palästinensergebiet geöffnet werden, um möglichst viele Regionen erreichen zu können.

Biden telefoniert mit den Führern Katars, Israels und Ägyptens

In allen drei Gesprächen von US-Präsident Joe Biden sei es um "das Abkommen zur Freilassung der Geiseln" und um die "jüngsten Entwicklungen in der Region" gegangen, teilte das Weiße Haus in Washington mit. Biden und der Emir von Katar, Tamim bin Hamad Al-Thani, hätten sich in dem Telefongespräch verpflichtet, "in engem Kontakt zu bleiben, um sicherzustellen, dass die Vereinbarung vollständig umgesetzt wird", hieß es weiter. Der Golfstaat Katar spielt bei den Verhandlungen über eine Freilassung der Geiseln als Vermittler eine Schlüsselrolle.

US-Präsident Joe Biden will sich weiter für die Freilassung aller Verschleppten einsetzen Bild: Matt Rourke/AP/picture alliance

In seinem Telefonat mit Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu versicherte der US-Präsident, "dass er sich weiterhin für die Freilassung aller 240 Geiseln einsetzen wird". Zudem habe er betont, wie wichtig Frieden "an der libanesischen Grenze und im Westjordanland" sei, so das Weiße Haus.

"USA tolerieren keine Zwangsumsiedlung der Palästinenser"

Gegenüber Ägyptens Präsident Abdel Fattah al-Sisi bekräftigte Biden demnach, dass die USA "unter keinen Umständen" eine Zwangsumsiedlung von Palästinensern aus dem Gazastreifen oder dem israelisch besetzten Westjordanland zulassen würden. Die USA würden auch keine Besetzung des Gazastreifens oder eine Neuziehung der Grenzen von Gaza akzeptieren. Der Gazastreifen dürfe allerdings auch kein Zufluchtsort für die Hamas bleiben, so Biden in dem Telefonat.

Hamas-Tunnelsystem unter Schifa-Krankenhaus freigelegt

Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben weitere Teile eines mutmaßlichen Hamas-Tunnelsystems unter dem Schifa-Krankenhaus in Gaza-Stadt freigelegt. Das Militär veröffentlichte am Mittwochabend neue Videos und Bilder, auf denen Eingänge zu Tunneln sowie unterirdische Räume und Verstecke zu sehen sind.

Ein israelischer Soldat vor einem unterirdischen Gang unter dem Schifa-Klinikkomplex Bild: Victor R. Caivano/AP/dpa/picture alliance

Die israelischen Streitkräfte vermuten unter dem größten Krankenhaus im Gazastreifen eine Kommandozentrale der Hamas. Nach Angaben des Militärs erstreckt sich das Tunnelsystem unter dem gesamten Krankenhauskomplex sowie weiteren Gebäuden in der Gegend.

Der israelische Militärsprecher Daniel Hagari sprach von Beweisen für die "bewusste Vorgehensweise der Hamas, unter Krankenhäusern zu agieren". Die Klinik sei gezielt als Waffenlager und Kommandozentrale der Hamas genutzt worden. Die Hamas bestreitet das.

Israel nimmt Direktor des Schifa-Krankenhauses fest

Das israelische Militär hat bestätigt, dass der Leiter des Schifa-Krankenhauses in Gaza-Stadt, Mohammad Abu Salamia, im Gazastreifen festgenommen wurde. Er werde befragt. Der israelische Fernsehsender Kan berichtet, der Klinikleiter werde vom Geheimdienst Schin Bet verhört. Dabei dürfte es vor allem um die israelische Darstellung gehen, wonach die radikalislamische Hamas in einem Tunnelkomplex unter dem Krankenhaus eine militärische Einsatzzentrale eingerichtet habe. "In dem Krankenhaus, das unter seiner Leitung stand, gab es umfangreiche terroristische Aktivitäten der Hamas", erklärten die Streitkräfte. Zuvor hatte der Arzt und Abteilungsleiter Chalid Abu Samra mitgeteilt, Salamia sei zusammen mit mehreren anderen leitenden Ärzten in Gewahrsam genommen worden. Die Hamas verurteilte die Festnahme.

Ein israelischer Armeesprecher sagte der Deutschen Welle, es gebe noch Fragen zu den Aktivitäten der Hamas im Gebiet der Klinik. Bei der Beantwortung könnte die Befragung von Krankenhauspersonal helfen. "Nachdem wir gestern und in den letzten Tagen das Ausmaß des Tunnelnetzes der Hamas unter dem Schifa-Krankenhaus aufgedeckt haben, ist es nur logisch, dass Salamia befragt wird, um zu erfahren, wie es dazu kommen konnte“, sagte Oberstleutnant Peter Lerner der DW.

Roter Halbmond: Weitere 190 Verletzte und Kranke evakuiert

Aus der umkämpften Klinik in Gaza-Stadt sind nach Angaben des Palästinensischen Roten Halbmonds weitere Patienten evakuiert worden. 14 Krankenwagen sowie zwei UN-Busse hätten 190 Verletzte und Kranke, deren Begleiter und einige medizinische Mitarbeiter in Krankenhäuser in Chan Junis und Rafah im Süden des Gazastreifens gebracht, teilte die Hilfsorganisation mit. Viele andere Verletzte und ihre Begleiter befänden sich jedoch noch in dem Krankenhaus.

Die Evakuierung mit Unterstützung der Vereinten Nationen (UN) habe fast 20 Stunden gedauert, so der Rote Halbmond weiter. Der Konvoi sei an einem Kontrollpunkt, der den nördlichen vom südlichen Gazastreifen trennt, intensiv durchsucht worden. Das Leben der Verwundeten und Kranken sei dadurch gefährdet worden. Zuletzt waren 31 Frühchen aus dem Schifa-Krankenhaus evakuiert worden.

se/AR/as/sti/No/kle/uh (afp, rtr, dpa, ap)