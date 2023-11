Nahost aktuell: Israels Armee teilt den Gazastreifen

Israels Militär hat das Palästinensergebiet nach eigenen Angaben in einen nördlichen und südlichen Teil gespalten. US-Außenminister Blinken ist am vierten Tag seiner Vermittlungsbemühungen in der Türkei. Ein Überblick.

Israelische Truppen hätten den abgeriegelten Gazastreifen vollständig in zwei Hälften geteilt Es gebe nun "ein Nordgaza und ein Südgaza", sagte Armeesprecher Daniel Hagari. Einheiten der IDF (Israel Defense Forces) seien im Bereich Gaza-Stadt bis zur Küste vorgedrungen. Die Stadt Gaza sei vollständig eingekreist; dies sei ein entscheidender Schritt, fügte Hagari hinzu. Laut israelischen Medienberichten wird erwartet, dass IDF-Soldaten in den nächsten 48 Stunden in die Stadt vorrücken.

Nach Darstellung von Militärsprecher Hagari soll es für Zivilisten jedoch weiter möglich sein, in den südlichen Teil des Gazastreifens zu flüchten. Er machte aber deutlich: "Das ist ein Einbahnstraßen-Korridor in Richtung Süden."

Nach dem brutalen Terrorangriff der im Gazastreifen herrschenden Hamas auf Israel am 7. Oktober ist es erklärtes Ziel der israelischen Armee, die radikal-islamistische Organisation und ihre Stellungen, die teils unterirdisch in einem Tunnelsystem verborgen sind, komplett zu zerstören. Die palästinensische Hamas wird von der EU, Deutschland, den USA sowie weiteren westlichen Staaten und auch einigen arabischen Ländern als Terrororganisation eingestuft.

Jordaniens Luftwaffe wirft medizinische Hilfsgüter über Gaza ab

Die jordanische Luftwaffe hat dringend benötigte medizinische Hilfe über einem jordanischen Feldlazarett im Gazastreifen abgeworfen. Dies meldet der persönliche Account des jordanischen Königs Abdullah II. auf der Social-Media-Plattform X. "Es ist unsere Pflicht, den Brüdern und Schwestern zu helfen, die im Krieg gegen Gaza verletzt wurden. Wir werden immer für unsere palästinensischen Brüder und Schwestern da sein", heißt es.

Ob die Hilfsgüter das Lazarett erreicht haben, oder ob die Aktion mit Israels Wissen oder Zustimmung durchgeführt wurde, sei unklar, schreibt die Zeitung "The Times of Israel". Israel hatte ein Embargo gegen unkontrollierte Hilfslieferungen in den Gazastreifen verhängt und verlangt, dass alle Hilfsgüter, die bislang nur über den ägyptischen Grenzübergang Rafah in den Süden des Gazastreifens gelangen, kontrolliert werden. So soll verhindert werden, dass Waffen an die Hamas geschmuggelt werden. Hilfsorganisationen beklagen, dass die bislang mit Lastwagen in den Gazastreifen gelangten Hilfsgüter bei weitem nicht ausreichen.

US-Außenminister berät in Zypern über humanitären Seekorridor

Im Rahmen seiner Vermittlungsbemühungen in Nahost hat US-Außenminister Antony Blinken bei einem Kurzbesuch in Zypern mit dem zyprischen Präsidenten Nikos Christodoulides die Einrichtung eines humanitären Seekorridors zwischen der Mittelmeerinsel und dem Gazastreifen besprochen. Bei dem Gespräch der beiden Politiker auf dem Flughafen von Larnaca sei es um einen "einseitigen Seekorridor" gegangen, sagte Regierungssprecher Konstantinos Letymbiotis im Onlinedienst X. Dieser Korridor solle die "anhaltende humanitäre Hilfe für die Zivilbevölkerung im Gazastreifen von Zypern aus" ermöglichen.

Der Vorstoß Nikosias werde von Frankreich, der EU-Kommission und Israel unterstützt, hatte Präsident Christodoulides zuvor vor Journalisten mitgeteilt. Aus seiner Sicht ist Zypern aufgrund seiner guten Beziehungen zu umliegenden arabischen Ländern sowie wegen seiner geografischen Nähe zum nordwestlichen Gazastreifen gut als Ausgangspunkt für humanitäre Hilfslieferungen in den Gazastreifen geeignet.

Blinken reist überraschend in den Irak - Warnung an Milizen

Nach seinem Zwischenstopp in Zypern war Blinken zu einem unangekündigten Kurzbesuch im Irak. Dort kam er mit Regierungschef Mohamed Schia al-Sudani zusammen, um die Gefahr einer möglichen Ausweitung des Krieges zwischen Israel und der Hamas zu besprechen. Der Besuch steht auch vor dem Hintergrund zunehmender Angriffe proiranischer Milizen auf US-Truppen im Irak. "Wer auch immer den Konflikt in Gaza ausnutzen will, um unsere Mitarbeiter hier oder anderswo in der Region zu bedrohen - lasst es", sagte Blinken im TV-Sender "Sky News" in einer Warnung an die pro-iranischen Milizen. Deren Angriffe und Drohungen seien "absolut inakzeptabel". Die USA suchten keinen Konflikt mit dem Iran, würden aber "jeden nötigen Schritt unternehmen, um unsere Leute zu schützen".

Das Treffen mit Al-Sudani bezeichnete Blinken als "produktiv, offen und wichtig". Die ohnehin instabile Sicherheitslage im Irak hat sich seit Beginn des Gaza-Kriegs zwischen der islamistischen Hamas und Israel verschärft.

USA wünschen zentrale Rolle der Palästinensischen Autonomiebehörde

Am Sonntag hatte der US-Außenminister auch Ramallah im Westjordanland besucht, wo er Palästinenserpräsident Mahmud Abbas traf. Die Palästinensische Autonomiebehörde soll aus Sicht der USA künftig eine zentrale Rolle im Gazastreifen spielen. Abbas leitet die Palästinensische Autonomiebehörde mit Sitz in Ramallah. Ihre Vertreter wurden 2007 von der radikal-islamischen Hamas im Gazastreifen entmachtet, die seitdem über das Küstengebiet herrscht. Im Westjordanland ist die Fatah von Abbas bestimmende palästinensische Kraft.

Blinken zu Nahost-Gesprächen in Ankara eingetroffen

US-Außenminister Antony Blinken setzt seine Pendeldiplomatie mit Gesprächen in der Türkei fort. Er traf am späten Sonntagabend in der Hauptstadt Ankara ein, wo er an diesem Montag mit Außenminister Hakan Fidan zusammentreffen will. Im Zentrum der Gespräche stehen auch hier der Krieg zwischen Israel und der Hamas und die Bemühungen, eine Ausweitung des Konflikts zu verhindern.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan wird nach eigenen Angaben beim kurzfristig angesetzten Besuch des US-Chefdiplomaten in Ankara nicht dabei sein. Aus Blinkens Umfeld hatte es zunächst geheißen, ein Treffen mit Erdogan sei "wahrscheinlich".

