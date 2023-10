Nahost aktuell: Israel ruft zur Flucht nach Süd-Gaza auf

Erneut hat Israel an die Bewohner des Gazastreifens appelliert, sich im Süden in Sicherheit zu bringen. Die UN-Vollversammlung fordert mit überwältigender Mehrheit eine "sofortige humanitäre Waffenruhe". Unser Überblick.

Das Wichtigste in Kürze:

Israels Militär drängt erneut zur Flucht in den südlichen Gazastreifen

Die UN rufen zu einer "humanitären Waffenruhe" in Gaza auf - Deutschland enthält sich bei der Abstimmung

Bekannte Organisation zur Überwachung der Pressefreiheit nach Berichten über Stromausfall im Gazastreifen "höchst beunruhigt"

Neue pro-israelische und pro-palästinensische Demonstrationen in Teilen Deutschlands erwartet

Die israelische Armee hat Menschen, die sich noch im nördlichen Gazastreifen und in Gaza-Stadt befinden, erneut zur Flucht in den Süden des Küstengebiets aufgerufen.

"Dies ist keine bloße Vorsichtsmaßnahme, sondern ein dringender Appell", sagte Armeesprecher Daniel Hagari in einer Ansprache. "Ihr Zeitfenster zum Handeln schließt sich." Der Aufruf diene der Sicherheit der Zivilbevölkerung, heißt es in einem im Kurzmitteilungsdienst X verbreiteten Video des israelischen Armeesprechers:

"Eine Rückkehr in den nördlichen Gazastreifen wird möglich sein, sobald die intensiven Feindseligkeiten beendet sind", sagte Hagari weiter. Einen konkreten Zeitrahmen nannte er jedoch nicht. Die israelische Armee hat die Bewohner im Norden des Gazastreifens bereits mehrfach aufgefordert, in den Süden des Küstenstreifens zu fliehen.

Dies haben nach Militärangaben bereits mindestens rund 700.000 Menschen getan. Die Vereinten Nationen sprechen sogar von 1,4 Millionen Binnenflüchtlingen. Insgesamt leben in dem dicht besiedelten Gebiet mehr als 2,2 Millionen Menschen.

Angriffe in Gaza verstärkt

Das israelische Militär hat seine Angriffe auf den Gazastreifen nach eigenen Angaben "erheblich" ausgeweitet und kommt damit einer Bodenoffensive im Gazastreifen einen Schritt näher. Militärsprecher Daniel Hagari sagte in einer im Fernsehen übertragenen Ansprache: "Wir werden weiterhin in Gaza-Stadt und Umgebung angreifen". "Zusätzlich zu den in den letzten Tagen durchgeführten Angriffen weiten die Bodentruppen ihre Operationen heute Abend aus", fügte er hinzu.

Hamas – die Organisation hinter den Angriffen auf Israel To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Der bewaffnete Arm der Hamas erklärte, er habe mit "Salven" von Raketen auf Israel geantwortet. In einer Erklärung vom Samstag fügte er hinzu, seine Kämpfer seien "voll und ganz bereit", Israels "Aggression mit voller Kraft" zu begegnen. Die Hamas wird unter anderem von den USA und der EU als terroristische Vereinigung betrachtet. Sie verwaltet den Gazastreifen.

Familien von Geiseln fordern Erklärung von Regierung

Nach den verstärkten Angriffen auf den Gazastreifen haben Familien der Geiseln, die von der radikalislamischen Hamas festgehalten werden, eine Erklärung der israelischen Regierung gefordert. "Die Familien machen sich Sorgen um das Schicksal ihrer Angehörigen und warten auf Erklärungen", hieß es von einer Gruppe, in der sich einige der Familien zusammengeschlossen haben. "Jede Minute scheint eine Ewigkeit zu sein."

Deutliche Mahnung: Rund 200 Gartenstühle mit den Fotos der Hamas-Geiseln vor dem europäischen UN-Hauptsitz in Genf Bild: Martial Trezzini/KEYSTONE/picture alliance

Nach einer "Nacht voller Angst" forderte die Gruppe den israelischen Verteidigungsminister Yoav Gallant und die anderen Mitglieder des Kriegskabinetts zu einem Treffen noch an diesem Samstag auf. Die Mitglieder brachten ihre "große Verärgerung" darüber zum Ausdruck, dass keines der Mitglieder des Kriegskabinetts sich die Mühe gemacht habe, sich mit ihnen zu treffen und ihnen zu erklären, "ob die israelischen Bodeneinsätze eine Gefahr für die 229 von den Behörden identifizierten Geiseln darstellen".

UN-Resolution mit Forderung nach Waffenruhe

Die Generalversammlung der Vereinten Nationen hat mit überwältigender Mehrheit eine nicht bindende Resolution angenommen, in der eine "sofortige, dauerhafte und anhaltende humanitäre Waffenruhe" im Gazastreifen gefordert wird. Die Resolution wurde von arabischen Ländern eingebracht. Dafür stimmten 120 Länder.

Abstimmung in der UN-Generalversammlung Bild: Bebeto Matthews/AP Photo/picture alliance

Der israelische UN-Botschafter Gilad Erdan kritisierte die Abstimmung scharf und erklärte, dass diejenigen, die für die Resolution stimmten, "Nazi-Terroristen" verteidigten, anstatt Israel zu unterstützen. "Diese lächerliche Resolution hat die Dreistigkeit, zu einer Waffenruhe aufzurufen. Das Ziel dieser Resolution ist es, dass Israel aufhört, sich gegen die Hamas zu verteidigen, damit die Hamas uns in Brand setzen kann", sagte Erdan nach der Abstimmung.

Der palästinensische UN-Botschafter Riyad Mansour sagte Reportern nach der Abstimmung, dass dies "die Botschaft an alle sendet, genug ist genug". "Dieser Krieg muss aufhören, das Gemetzel an unserem Volk muss aufhören und humanitäre Hilfe muss in den Gazastreifen gelangen", verlangte Mansour.

Gegen die Resolution votierten 14 Länder, darunter Israel und die Vereinigten Staaten. Insgesamt 45 Länder, darunter Deutschland, enthielten sich der Stimme.

Ein kanadischer Änderungsantrag zur Resolution, der von den USA unterstützt wurde, scheiterte bei der Abstimmung. Er erhielt nur 88 Stimmen und damit weniger als die erforderliche Zweidrittelmehrheit. Der Änderungsantrag hätte eine Verurteilung der "terroristischen Angriffe der Hamas ... und der Geiselnahme" hinzugefügt. In dem Antrag wird die sofortige Freilassung dieser Geiseln gefordert.

Offenbar Kommunikation und Internet gekappt

Die Hamas hat erklärt, Israel habe "die Kommunikation und den größten Teil des Internets" im gesamten Gazastreifen gekappt. Die Internet-Watchdog-Organisation NetBlocks meldete am Freitagabend, dass es beim letzten verbliebenen großen palästinensischen Telekommunikationsunternehmen Paltel stark gestörte Kommunikationsleitungen gebe.

Explosion an der Grenze zwischen Israel und dem Gazastreifen Bild: REUTERS TV via REUTERS

Paltel sagte später in einem Beitrag auf der Nachrichtenplattform X, dass "alle Telekommunikationsdienste, einschließlich Festnetz, Mobilfunk und Internet" als Folge des israelischen Bombardements unterbrochen wurden." Das Komitee zum Schutz von Journalisten (Committee to Protect Journalists, CPJ) erklärte, es sei "höchst beunruhigt" über die Berichte über einen Stromausfall in Gaza.

Ägypten sichert Luftraum nach Raketenbeschuss an der Grenze

Die ägyptischen Streitkräfte haben angekündigt, den Luftraum des Landes "in allen strategischen Richtungen" zu sichern, nachdem ein Raketenangriff eine medizinische Einrichtung in einer Stadt nahe der israelischen Grenze getroffen hat. Laufende Ermittlungen ergaben offenbar, dass zwei Drohnen aus dem Süden des Roten Meeres in den Norden kamen, teilte das Militär in einer Erklärung in den sozialen Medien mit.

Eine Rakete sei außerhalb des ägyptischen Luftraums im Golf von Akaba abgeschossen worden, so ein Militärsprecher. Einige Wrackteile einer Drohne seien in ein unbewohntes Gebiet in der Stadt Nuweiba im Südsinai gefallen.

Hunderte Festnahmen bei jüdischem Anti-Kriegs-Protest

Bei einer von einer jüdischen Gruppe organisierten Demonstration in New York gegen die israelischen Angriffe in Gazastreifen sind mehrere hundert Menschen festgenommen worden. Die Polizei meldete am Freitag (Ortszeit) mindestens 200 Festnahmen. Die Organisatoren erklärten, dass bei der Auflösung der Versammlung im New Yorker Bahnhof Grand Central mehr als 300 Menschen in Gewahrsam genommen worden seien. Auf Fotos waren lange Reihen von jungen Menschen in Handschellen zu sehen, auf deren T-Shirts unter anderem die Worte "Not in our name" ("Nicht in unserem Namen") oder die Forderung nach einer sofortigen Waffenruhe zu lesen waren.

"Waffenstilstand jetzt!" fordern die Demonstranten an der Grand Central Station in New York Bild: Jeenah Moon/AP Photo/picture alliance

Organisiert hatte den Protest die New Yorker Gruppe Jewish Voice for Peace (Jüdische Stimme für Frieden). Ihren Angaben zufolge hatten mehrere tausend Menschen an der Demonstration teilgenommen und die volle Bahnhofshalle blockiert. Die Organisatoren sprachen vom "größten zivilen Ungehorsam, den New York City in den vergangenen 20 Jahren erlebt hat".

Zahlreiche Demos in Deutschland geplant

In mehreren deutschen Städten sind für dieses Wochenende Kundgebungen zum Nahost-Konflikt angekündigt. Ein Schwerpunkt ist Berlin, wo am Samstag und Sonntag verschiedene Demonstrationen, Kundgebungen und Mahnwachen angemeldet sind - sowohl pro-palästinensische als auch pro-israelische.

rm, rmt/wd, gri/mak/ack/sti/uh/AR (rtr, ap, afp, dpa)