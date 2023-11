Nahost aktuell: Israel meldet Einkesselung von Gaza-Stadt

Das Wichtigste in Kürze:

Laut Armeesprecher Daniel Hagari ist Gaza-Stadt umstellt

Israel bittet um Lazarettschiffe für Verletzte aus Gaza

Palästinensische Arbeiter sollen aus Israel zurück in den Gazastreifen

US-Außenminister Blinken reist wieder in den Nahen Osten

Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben die Stadt Gaza umstellt. Der Ort sei der "Brennpunkt der Terrororganisation Hamas", sagte Militärsprecher Daniel Hagari vor Journalisten. "Wir konzentrieren uns darauf, die Hamas zu zerstören." Die Soldaten töteten Terroristen im Nahkampf überall dort, wo Kämpfe erforderlich seien, sagte Hagari weiter, ohne konkreter zu werden.

Israels Armeesprecher Daniel Hagari Bild: Gil Cohen-Magen/AFP/Getty Images

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu ließ erklären: "Wir befinden uns auf dem Höhepunkt der Schlacht." Die israelische Regierung hatte als Reaktion auf den beispiellosen Terrorüberfall der militant-islamistischen Hamas auf Israel am 7. Oktober angekündigt, diese vernichten zu wollen.

Gaza ist mit schätzungsweise 750.000 Einwohnern die größte Stadt in dem abgeriegelten palästinensischen Küstenstreifen, in dem die Hamas die eigene Bevölkerung als menschliche Schutzschilde missbraucht. Israels Armee hatte die Menschen, die sich noch im nördlichen Gazastreifen und in der Stadt Gaza befinden, mehrfach zur Flucht in den Süden aufgerufen.

Lazarettschiffe für Verletzte aus Gaza?

Frankreich schickt im Bemühen um die medizinische Versorgung Verletzter im Gazastreifen einen zweiten Hubschrauberträger Richtung Gaza-Küste. Die "Dixmude" werde so ausgerüstet, dass sie in ein Krankenhausschiff umgewandelt werden könne, sagte Verteidigungsminister Sebastien Lecornu dem Sender France Info.

Rauch über Gaza-Stadt Bild: Abed Khaled/AP Photo/picture alliance

Frankreich hat bereits die "Tonnerre" ins östliche Mittelmeer entsandt. Laut Präsident Emmanuel Macron sollen damit Krankenhäuser in Gaza unterstützt werden. Doch die Aufgabe der beiden Schiffe ist Experten zufolge nicht klar, weil sie für eine große Zahl von Verletzten aus Gaza zu klein sind und der Sinn einer Verlegung von Patienten von Land auf See ohnehin als fraglich gilt.

Lecornu erklärte, das Vorhaben befinde sich noch in der Planungs- und Abstimmungsphase mit den Behörden in Israel und Ägypten. Er hoffe, dass auch andere Länder Schiffe entsenden und so die notwendigen Kapazitäten erreicht würden.

Zuvor hatte Israel Deutschland und andere Länder zur Behandlung von Verletzten aus dem Gazastreifen um Lazarettschiffe gebeten. Diese sollten in Ägypten anlegen und dort verletzte Palästinenser aufnehmen, sagte der israelische Botschafter in Deutschland, Ron Prosor, dem israelischen Radiosender Kan.

Palästinensische Kinder bei zerstörten Häusern im Gazastreifen Bild: Mohammed Talatene/dpa/picture alliance

Die Krankenhäuser im Gazastreifen können nach Angaben des dortigen Gesundheitsministeriums, das der herrschenden Hamas untersteht, kaum noch arbeiten. 16 von insgesamt 35 Krankenhäuser könnten wegen Treibstoffmangels keine Patienten mehr behandeln, teilte ein Sprecher mit. Sie brauchen für ihre Generatoren Treibstoff, um Strom zu erzeugen.

Israel erlaubt die Einfuhr von Treibstoff in den Gazastreifen bislang nicht, weil es befürchtet, dass dieser die Krankenhäuser nicht erreichen wird, sondern von der Hamas für deren Zwecke entwendet wird.

Palästinensische Arbeiter sollen aus Israel zurück in den Gazastreifen

Israel will Palästinenser aus dem Gazastreifen, die seit dem 7. Oktober in Israel festsitzen, in das abgeriegelte Palästinensergebiet zurückschicken. Das beschloss das Sicherheitskabinett nach Angaben des Büros von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu. Wie die Menschen in den Gazastreifen zurückkehren sollen, war zunächst unklar.

Vor dem Großangriff der Hamas-Terroristen auf Israel konnten Tausende Palästinenser mit Sondergenehmigungen nach Israel einreisen und dort einer Arbeit nachgehen. Viele waren in der Landwirtschaft oder auf dem Bau tätig.

Nach Medienberichten befinden sich noch Hunderte oder gar einige Tausend palästinensische Arbeiter in Israel. Einige von ihnen sollen sich inzwischen im Westjordanland aufhalten. Viele würden auch auf einem Stützpunkt der Armee festgehalten.

US-Außenminister Blinken reist erneut in den Nahen Osten

Antony Blinken werde am Freitag in Israel mit Mitgliedern der israelischen Regierung zusammentreffen, teilte ein Sprecher des US-Außenministeriums mit. Der Minister wolle sich über die militärischen Pläne Israels im Kampf gegen die Terrororganisation Hamas informieren. Zudem werde Blinken "das Recht Israels bekräftigen, sich im Einklang mit dem humanitären Völkerrecht zu verteidigen und die Notwendigkeit erörtern, alle Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen, um die Zahl der Opfer unter der Zivilbevölkerung so gering wie möglich zu halten", heißt es in einer vorab verbreiteten Erklärung des US-Außenministeriums. Ein weiteres Thema des Besuchs sei die humanitäre Hilfe für die Bevölkerung im Gazastreifen. Blinken wird auch in Israels Nachbarland Jordanien zu neuen Gesprächen erwartet.

Erneut in diplomatischer Mission unterwegs in Nahost: US-Außenminister Antony Blinken Bild: Jacquelyn Martin/REUTERS

Bereits wenige Tage nach den verheerenden Attacken der im Gazastreifen herrschenden islamistischen Hamas gegen Israel war Blinken nach Tel Aviv gereist und hatte dann Gespräche in Jordanien, Katar, Bahrain, Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Ägypten geführt. Präsident Joe Biden hatte zuletzt erneut für eine "Pause" im Krieg zwischen Israel und der Hamas im Gazastreifen plädiert.

qu/mak/se (dpa, afp, rtr)