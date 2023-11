Nahost aktuell: Israel kontrolliert elf Hamas-Militärposten

Die israelischen Streitkräfte haben nach eigenen Angaben seit Beginn ihrer Bodeneinsätze im palästinensischen Gazastreifen die Kontrolle über elf Militärposten der Terrororganisation Hamas übernommen. Die Armee habe in dem Küstengebiet ein weiteres Mal Tunnel und mutmaßliche Terroristen angegriffen, teilte das Militär weiter mit. Die unterirdischen Tunnel hätten sich in der Nähe einer Schule befunden und seien zerstört worden. Die israelische Marine habe in der Nacht zum Samstag zudem Waffenlager der Hamas attackiert.

Militante Palästinenser feuerten an diesem Samstag abermals Raketen aus dem Gazastreifen auf den Süden Israels ab. In einem Grenzort wurde laut Armeeangaben Raketenalarm ausgelöst.

Massive Angriffe auf Al-Schifa-Krankenhaus

Die Hilfsorganisation "Ärzte ohne Grenzen" erklärte am Samstagmorgen im Onlinedienst X, dass "in den vergangenen Stunden die Angriffe auf das Al-Schifa-Krankenhaus dramatisch zugenommen haben". Sie sprach von einer "katastrophalen" Situation in der Einrichtung.

Der Direktor des größten Krankenhauses im Gazastreifen, Mohammed Abu Salmija, sagte, israelische Panzer hätten das Gelände und die Entbindungsstation beschossen. Laut dem von der Hamas betriebenen Gesundheitsministerium im Gazastreifen muss die Klinik ihren Betrieb einstellen, da der Treibstoff ausgegangen sei. Die Hamas wird von Israel, Deutschland, der EU, den USA und anderen Staaten als Terrororganisation gelistet.

Blick auf die Notaufnahme des Al-Shifa-Krankenhauses (Foto vom 10.11. 2023) Bild: Khader Al Zanoun/AFP/Getty Images

Der israelische Regierungssprecher Eylon Levy wies darauf hin, im Keller des Al-Shifa-Krankenhauses befinde sich das Hamas-Hauptquartier. Die Einrichtung könne deswegen ihren Schutzstatus verlieren und zu einem legitimen Ziel werden, sagte Levy.

WHO-Regionaldirektor al-Mandhari im DW-Interview

Der WHO-Regionaldirektor für den östlichen Mittelmeerraum, Ahmed al-Mandhari, spricht angesichts der massiven Not der Krankenhäuser im Gazastreifen von einer "verheerenden Situation". Der Deutschen Welle sagte er weiter, auch die Kampfpausen, die es ermöglichten, Hilfsgüter dorthin zu bringen, seien nur von begrenztem Wert.

Man brauche eine sofortige Feuerpause, ohne Unterbrechung, so al-Mandhari in der DW. Die Sicherheit der Menschen vor Ort müsse gewährleistet sein. "Die Situation dort übersteigt unsere Vorstellungskraft." Ärzte operierten ohne Schmerzmittel oder müssten die Behandlung aufgrund fehlender Medikamente einstellen.

Baerbock wirbt weiter für humanitäre Pausen

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock hat bei ihren Krisengesprächen in Saudi-Arabien zum Israel-Hamas-Krieg ein weiteres Mal für humanitäre Feuerpausen zur Versorgung der notleidenden Bevölkerung im Gazastreifen geworben. Es habe bei den Gesprächen mit Vertretern Katars und Saudi-Arabiens Einigkeit darüber bestanden, "dass es humanitäre Feuerpausen braucht, die auch Versorgung mit humanitärer Hilfe erlauben", hieß es aus der Delegation der Außenministerin.

Außenministerin Annalena Baerbock im Gespräch mit ihrem saudischen Kollegen Faisal bin Farhan Al Saud am Samstag in Riad Bild: Michael Kappeler/dpa/picture alliance

Einig sei man sich auch darüber gewesen, dass es Frieden für Palästinenser und Israelis nur mit einer Perspektive auf eine Zwei-Staaten-Lösung geben könne, hieß es weiter. Zudem sei die gemeinsame Sorge vor einem Übergreifen der Gewalt auf das israelisch besetzte Westjordanland deutlich geworden.

Zuvor hatte Baerbock an die arabischen Golfstaaten appelliert, gemeinsam mit dem Westen an einer Friedenslösung für Israel und die Palästinensergebiete zu arbeiten. "Alle Menschen haben ein Interesse an Frieden und daran, in Würde zu leben", sagte die Grünen-Politikerin in Abu Dhabi, der Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate.

Saudi-Arabien und die Emirate gelten wie Katar als einflussreiche mögliche Vermittler, etwa wenn es um die Befreiung der Hamas-Geiseln und eine künftige Friedenslösung geht. Hamas-Terroristen hatten bei ihrem beispiellosen Überfall auf Israel am 7. Oktober nicht nur - nach jüngsten korrigierten Angaben - 1200 Menschen getötet, sondern auch etwa 240 Menschen in den Gazastreifen verschleppt.

Netanjahu sieht die Hamas in der Verantwortung

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu sieht die Verantwortung für das Leid der Zivilbevölkerung im Gazastreifen allein bei der dort herrschenden Hamas. "Während Israel alles in seiner Macht Stehende tut, um Zivilisten zu verschonen, und sie dazu aufruft, die Kampfgebiete zu verlassen, missbraucht die Hamas sie als menschliche Schutzschilde und tut alles dafür, um zu verhindern, dass sie in sicherere Gegenden gehen", schrieb Netanjahu auf der Nachrichtenplattform X.

Zuvor hatte der französische Präsident Emmanuel Macron abermals eine Waffenruhe gefordert. "Es werden Zivilisten, Babys, Frauen und alte Menschen bombardiert und getötet. Es gibt keine Rechtfertigung dafür, Zivilisten anzugreifen. Wir fordern Israel dazu auf, damit aufzuhören", sagte Macron in einem Interview des britischen Fernsehsenders BBC. "Ich möchte alle an das Völkerrecht erinnern. Ich fordere eine Waffenruhe."

Zerstörte Gebäude nach israelischen Angriffen auf Ziele in Rafah im südlichen Gazastreifen (Aufnahme vom 11.11. 2023) Bild: Said Khatib/AFP/Getty Images

BKA meldet mehr als 2.700 Straftaten wegen Israel-Hamas-Krieg

Das Bundeskriminalamt hat einem Medienbericht zufolge mehr als 2700 Straftaten in Deutschland im Zusammenhang mit dem Terror-Überfall der islamistischen Hamas auf Israel registriert. Dabei handelt es sich vor allem um Sachbeschädigungen, Volksverhetzungen und Widerstandsdelikte, wie die "Welt am Sonntag" unter Berufung auf das BKA schreibt. Die Zahl der Gewalttaten bewege sich im "mittleren dreistelligen Bereich". Auch die Hetze im Internet hat demnach stark zugenommen.

