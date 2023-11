Nahost aktuell: Hamas soll Kontrolle in Gaza verloren haben

Das Wichtigste in Kürze:

Die islamistische Terrororganisation Hamas hat nach den Worten des israelischen Verteidigungsministers Yoav Gallant "die Kontrolle in Gaza" verloren. Die Hamas-Terroristen seien dabei, in den Süden des Gazastreifens zu flüchten. Zivilisten plünderten Hamas-Stützpunkte, sagte Gallant in einem von israelischen Fernsehsendern ausgestrahlten Video. Die Zivilbevölkerung habe "kein Vertrauen mehr in die Regierung" der Hamas im Gazastreifen, sagte Gallant.

Israelische Medien berichteten unter Berufung auf Armeevertreter, die vor Kriegsbeginn in 24 Bataillone unterteilten Hamas-Truppen hätten in den vergangenen fünf Wochen "große Schläge" erlitten. Mehrere Bataillone seien nach dem Tod ihrer Kommandeure führerlos und nicht mehr voll kampffähig. Die Hamas wird von Israel, Deutschland, der EU, den USA und anderen Staaten als Terrororganisation gelistet.

Viele Straßenzüge in Gaza-Stadt sind inzwischen zerstört Bild: Bashar Taleb/APA Images via ZUMA Press/picture alliance

Israelische Soldaten im Parlamentsgebäude

Israelische Truppen haben das Parlamentsgebäude in der Stadt Gaza eingenommen. In sozialen Medien kursiert ein Foto, das Soldaten einer Infanterieeinheit mit israelischen Flaggen im Sitzungssaal des Legislativrats im Stadtviertel Rimal zeigt.

Die islamistische Hamas hatte 2006 bei der Parlamentswahl gegen die gemäßigtere Fatah von Palästinenserpräsident Mahmud Abbas gewonnen. Ein Jahr später übernahm die Hamas gewaltsam die alleinige Kontrolle des Gazastreifens.

Waffen im Keller einer Kinderklinik in Gaza-Stadt

Israelische Soldaten haben nach Angaben der Armee zahlreiche Waffen im Keller eines Krankenhauses in der Stadt Gaza gefunden. Es gebe auch Anzeichen dafür, dass im Keller des Rantisi-Krankenhauses Geiseln festgehalten worden seien, sagte der israelische Armeesprecher Daniel Hagari. Er sei selbst vor Ort gewesen und dabei von ausländischen Journalisten begleitet worden.

Hagari zeigte Videoaufnahmen von Waffen in einem Keller und sagte, unter anderem seien dort Sprengstoffgürtel, Handgranaten, Sturmgewehre und Sprengsätze, aber auch Computer und Geld sichergestellt worden. Man wolle "der Welt zeigen, wie die Hamas die Krankenhäuser in eine Terror-Maschinerie verwandelt hat", so Hagari.

Zu Hinweisen auf einen möglichen Aufenthalt von Geiseln in dem Keller sagte Hagari, es seien unter anderem eine improvisierte Toilette, Windeln, eine kleine Küche, ein Seil an einem Stuhl sowie eine Babyflasche entdeckt worden. In sozialen Medien kursieren entsprechende Bilder.

Biden fordert Schutz des Al-Schifa-Krankenhauses

US-Präsident Joe Biden hat Israel dazu aufgerufen, im Kampf gegen die Terrororganisation Hamas Rücksicht auf das Al-Schifa-Krankenhaus in der Stadt Gaza zu nehmen. "Das Krankenhaus muss geschützt werden", sagte Biden im Weißen Haus zu Journalisten. Die USA stünden mit Israel deswegen in Kontakt.

Augenzeugen berichteten von heftigen Gefechten rund um den riesigen Krankenhauskomplex. Israelische Panzer stehen demnach nur wenige Meter von der Zufahrt entfernt. Die israelische Armee wirft der Hamas vor, ihr militärisches Hauptquartier in Tunneln unter dem größten Krankenhaus des Palästinensergebiets errichtet zu haben.

Gaza: Al-Schifa-Krankenhaus zwischen den Fronten To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Konzept für Zukunft des Gazastreifens

Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell hat einen Plan für die Zukunft des Gazastreifens nach dem Ende des Kriegs zwischen Israel und der Hamas vorgestellt. Die internationale Gemeinschaft habe "politisch und moralisch" dabei versagt, eine dauerhafte Lösung für den lang anhaltenden Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern zu erreichen, sagte Borrell am Montagabend in Brüssel vor Journalisten. Es sei nun an der Zeit, die Bemühungen um eine Zwei-Staaten-Lösung zu verstärken.

Josep Borrell am Montagabend in Brüssel Bild: European Union

Es dürfe keine Zwangsvertreibung von Palästinensern aus dem Gazastreifen geben, keine dauerhafte Wiederbesetzung durch das israelische Militär und keine Veränderung der Größe des Gazastreifens und keine Rückkehr der Hamas, erläuterte der EU-Chefdiplomat. Es sollte eine "palästinensische Behörde" geben, die vom UN-Sicherheitsrat definiert und beschlossen werden sollte.

Die arabischen Länder müssten die "palästinensische Behörde" stärker unterstützen und die EU sollte sich ebenfalls stärker in der Region engagieren, insbesondere beim Aufbau eines palästinensischen Staates, so Borrell.

se/wa/sti (dpa, afp, rtr, ap, kna)