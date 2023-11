Nahost aktuell: Frankreich plant Geberkonferenz für Gaza

Präsident Macron will eine "humanitäre Konferenz" für den Gazastreifen organisieren. Israels Armee hat nach eigenen Angaben bei einem Angriff auf Krankenwagen Hamas-Terroristen getötet. Ein Nachrichtenüberblick.

Das Wichtigste in Kürze:

Frankreich plant Hilfskonferenz für Bevölkerung im Gazastreifen

US-Außenminister Blinken berät mit arabischen Staaten über Feuerpause

Kanzler Scholz und Jordaniens König Abdullah dringen auf Zwei-Staaten-Lösung

Israel: Haben mit Angriff auf Krankenwagen in Gaza Hamas-Kämpfer getötet

Tausende palästinensische Arbeiter zurück im Gazastreifen

Angesichts der verzweifelten Lage der Zivilbevölkerung im Gazastreifen hat Frankreichs Präsident Emmanuel Macron für den 9. November eine "humanitäre Konferenz" in Paris angekündigt. Der "Kampf gegen den Terrorismus rechtfertigt nicht die Opferung von Zivilisten", sagte Macron. Nach Angaben des französischen Außenministeriums sind zu der Geberkonferenz Vertreter der EU-Staaten, aus der Golfregion sowie der G20-Staatengruppe, der Arabischen Liga und von verschiedenen UN-Organisationen und großen Hilfsorganisationen eingeladen.

Konkret gehe es um die Versorgung des Palästinensergebiets mit Nahrung, medizinischer Ausrüstung und Energie. Auch die Evakuierung von Verletzten über den Seeweg solle besprochen werden. Israel sei über die geplante Konferenz informiert, werde jedoch selbst nicht teilnehmen. Frankreich werde Israel über die Ergebnisse in Kenntnis setzen.

Zerstörte Gebäude im Gazastreifen (Archivbild) Bild: Menahem Kahana/AFP/Getty Images

Grundlage der angestrebten Unterstützungsleistungen seien Einschätzungen der Vereinten Nationen, hieß es in Paris. Es solle sichergestellt werden, dass die humanitären Hilfen nicht in die Hände der Hamas gerieten.

Nach dem brutalen Terrorangriff der im Gazastreifen herrschenden Hamas auf Israel hatte das Land die Versorgung für den von mehr als zwei Millionen Palästinensern besiedelten Küstenstreifen gekappt. Die militant-islamistische Hamas wird von der EU, Deutschland, den USA sowie weiteren westlichen Staaten und auch einigen arabischen Ländern als Terrororganisation eingestuft.

Blinken berät mit arabischen Staaten über Feuerpause

Jordanien empfängt nach eigenen Angaben an diesem Samstag US-Außenminister Antony Blinken und die Außenminister Saudi-Arabiens, Katars, der Vereinigten Arabischen Emirate und Ägyptens sowie Vertreter der Palästinenser. Beraten werden sollten dabei die Forderung arabischer Länder nach einer sofortigen Feuerpause im Gazastreifen und die Lieferung humanitärer Hilfen dorthin, kündigte das jordanische Außenministerium an. Erörtert werden sollten auch Möglichkeiten zur Deeskalation, um die Sicherheit der Region nicht weiter zu gefährden.

Erste Station einer neuen Nahost-Mission: US-Außenminister Antony Blinken (links) am Freitag mit Israels Premier Benjamin Netanjahu Bild: Amos Ben Gershom/Israel Gpo/ZUMA Wire/IMAGO

Scholz und Jordaniens König dringen auf Zwei-Staaten-Lösung

Bundeskanzler Olaf Scholz und der jordanische König Abdullah II. haben nach Angaben eines Regierungssprechers eine Zwei-Staaten-Lösung für Israelis und Palästinenser gefordert. Er sei sich mit Abdullah einig gewesen, dass Frieden und Sicherheit im Nahen Osten "nachhaltig nur durch eine Zwei-Staaten-Lösung erreicht werden" könnten, schrieb Scholz nach einem Telefonat mit dem König im Onlinedienst X (vormals Twitter).

Scholz bekräftigte laut seinem Sprecher zudem, dass Deutschland sich nachdrücklich für den Schutz von Zivilisten und für einen kontinuierlichen und sicheren Zugang humanitärer Hilfe für die Menschen im Gazastreifen einsetze. Die Bundesregierung habe ihre humanitäre Hilfe für das Gebiet ausgeweitet.

Israel: Haben mit Angriff auf Krankenwagen Hamas-Kämpfer getötet

Israels Militär hat nach eigener Darstellung einen Krankenwagen im Gazastreifen angegriffen, der von der Hamas für den Transport von Terroristen und Waffen verwendet worden sei. Bei dem Luftangriff seien mehrere radikale Islamisten getötet worden, hieß es. Soldaten hätten festgestellt, dass das Fahrzeug von einer "Hamas-Terrorzelle" im Kampfgebiet genutzt worden sei.

Der mutmaßlich bei einem israelischen Luftangriff getroffene Krankenwagen in Gaza-Stadt Bild: Momen Al-Halabi/AFP/Getty Images

Zuvor hatte die von der Hamas kontrollierte Gesundheitsbehörde im Gazastreifen von dem Vorfall berichtet. Die Behörde behauptete, es sei ein Angriff auf einen zivilen Konvoi von Krankenwagen gewesen, der Verwundete vom Al-Schifa-Krankenhaus in Gaza-Stadt nach Rafah zum Grenzübergang nach Ägypten transportieren sollte. Bei dem Angriff seien zahlreiche Menschen getötet und viele weitere verletzt worden.

Das Al-Schifa-Krankenhaus dient nach israelischer Darstellung der Hamas als ein Kommandozentrum. Unter dem Komplex verberge die Terrororganisation Eingänge zu ihren Tunnelsystemen. Israelische Medien berichteten zuletzt unter Berufung auf Sicherheitskreise, die Hamas habe rund 30.000 Menschen im Umkreis der Klinik konzentriert, damit diese als "menschliche Schutzschilde" dienten. Die Islamisten und die Leitung des Krankenhauses weisen dies zurück. Unabhängig überprüfen lassen sich die Angaben der Konfliktparteien aus dem Kampfgebiet nicht.

Israel beginnt mit Rückführung palästinensischer Arbeiter

Nach palästinensischen Angaben hat Israel Tausende Arbeiter aus dem Gazastreifen zurück in das Gebiet am Mittelmeer geschickt. Israelische Behörden brachten sie mit Bussen an die Grenze, wie es aus palästinensischen Sicherheitsquellen hieß. Die Arbeiter überquerten zu Fuß den Grenzübergang Kerem Schalom, der vor dem Hamas-Überfall auf Israel als Warenübergang diente.

Palästinensische Arbeiter am Grenzübergang Kerem Shalom im südlichen Gazastreifen Bild: Mohammed Talatene/dpa/picture alliance

Der Grenzübergang befindet sich im südlichen Gazastreifen, in der Nähe der ägyptischen Grenze. Die genaue Zahl der Arbeiter, die seit dem terroristischen Angriff der Hamas am 7. Oktober in Israel festsaßen, ist unklar. Auch wo die Palästinenser zuvor festgehalten wurden, war nicht bekannt. Nach Angaben israelischer Behörden besaßen vor Kriegsbeginn rund 18.500 Menschen aus dem Gazastreifen eine Arbeitserlaubnis für Israel.

qu/mak/wa (dpa, rtr, afp)