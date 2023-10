Nahost aktuell: Flächenbrand-Gefahr nach Klinik-Beschuss

Ein Raketeneinschlag auf einem Krankenhaus-Gelände in Gaza-Stadt heizt die Situation im Nahen Osten weiter an. Bundeskanzler Scholz besucht Ägypten. Nachrichten im Überblick.

Das Wichtigste in Kürze:

Entsetzen und Proteste nach Raketeneinschlag auf Klinikgelände in Gaza

Israelische Dokumente sollen die Schuldfrage klären

Jordanien sagt Treffen mit US-Präsident Biden ab

Kanzler Scholz sieht Fortschritte bei humanitärer Hilfe für Gaza

Israel ruft Bürger zum Verlassen der Türkei auf

Der Beschuss eines Krankenhaus-Geländes in Gaza-Stadt, durch den nach palästinensischen Angaben Hunderte Menschen ums Leben gekommen sein sollen, sorgt für Entsetzen. Während die im Gazastreifen herrschende Hamas umgehend Israel die Schuld für den Vorfall zuschrieb, machte Israel seinerseits die militante Palästinensergruppe "Islamischer Dschihad" dafür verantwortlich.

Das Medienbüro der Hamas, die vom Westen als Terrororganisation eingestuft wird, bezeichnete die Attacke als "Kriegsverbrechen". Der in Katar ansässige Hamas-Chef Ismail Hanija betonte, der Angriff auf das Krankenhaus Al-Ahli sei ein neuer Wendepunkt in dem Konflikt. Palästinenserpräsident Mahmud Abbas sprach von einem "Klinik-Massaker" und ordnete eine dreitägige Trauerzeit an.

Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu erklärte: "Die ganze Welt sollte es wissen: Es waren barbarische Terroristen in Gaza, die das Krankenhaus in Gaza angegriffen haben." Es sei nicht das israelische Militär gewesen. "Diejenigen, die unsere Kinder brutal ermordet haben, ermorden auch ihre eigenen Kinder", fügte der Premier hinzu.

Israelische Dokumente sollen die Schuldfrage klären

Das israelische Militär hat Dokumente veröffentlicht, die auf eine fehlgeleitete Rakete der militanten Palästinenserorganisation Islamischer Dschihad als Ursache für die Explosion hinweisen sollen. Das würden unter anderem Luftaufnahmen des Krankenhauses belegen. Sie zeigen einen Parkplatz, auf dem ein Brand ausgebrochen war. Ein typischer Krater, wie er sonst bei israelischen Luftangriffen entstehe, sei nicht zu sehen, heißt es in der Stellungnahme aus Israel.

Bezweifelt Angaben der Hamas: Militärsprecher Daniel Hagari Bild: ISRAELI ARMY/REUTERS

Außerdem habe Israels Militär ein Gespräch zwischen Hamas-Terroristen abgehört, in dem von einer "Fehlfunktion" oder der "Explosion einer Rakete, die im Gazastreifen gelandet ist" die Rede sei. Zudem sei kurz vor dem Vorfall eine Salve von Raketen aus dem mittleren oder nördlichen Abschnitt des Gazastreifens in Richtung Israel abgefeuert worden. Diese sei auf Israels Radarsystem verzeichnet worden.

Wut und Empörung in der arabischen Welt

Die militante Palästinenserorganisation Islamischer Dschihad weist die Schuldzuweisung der Israelis zurück. Auch mehrere arabische Staaten geben Israel die Schuld. Saudi-Arabien verurteilt das "abscheuliche Verbrechen" aufs Schärfste und macht Israel dafür verantwortlich. Riad verurteile die "anhaltenden Angriffe der israelischen Besatzung" auf Zivilisten, heißt es in einer Erklärung des saudischen Außenministeriums. Auch die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) geben Israel die Schuld. Marokko verurteilt die "Bombardierung" der Klinik "durch israelische Streitkräfte" ebenso "aufs Schärfste". Auch Bahrain schließt sich der Kritik am "israelischen Bombenanschlag" an.

Die im Libanon aktive pro-iranische Hisbollah-Miliz rief einen "Tag des beispiellosen Zorns" gegen Israel aus. Dieser richte sich auch gegen den für diesen Mittwoch geplanten Solidaritätsbesuch von US-Präsident Joe Biden in Israel, teilte die Hisbollah mit. Sie forderte die Menschen in der arabischen und islamischen Welt auf, ihrer Empörung Ausdruck zu verleihen. In mehreren muslimisch geprägten Ländern kam es bereits am Dienstagabend zu spontanen Protesten.

"Unschuldige sind verletzt und getötet"

UN-Generalsekretär António Guterres zeigte sich ebenso wie der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz von dem Vorfall in Gaza bestürzt. "Mein Herz ist bei den Familien der Opfer. Krankenhäuser und medizinisches Personal unterliegen dem Schutz des humanitären Völkerrechts", schrieb Guterres auf X, vormals Twitter.

Auch UN-Menschenrechtskommissar Volker Türk und zahlreiche Staaten verurteilten den Vorfall als inakzeptabel. Die Vereinigten Arabischen Emirate und Russland beantragten für diesen Mittwoch eine Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrates in New York.

"Unschuldige Zivilisten sind verletzt und getötet worden", schrieb Bundeskanzler Scholz auf der Online-Plattform X. "Unsere Gedanken sind bei den Familien der Opfer."

Zugleich forderte der Kanzler sorgfältige Ermittlungen zu den Hintergründen. "Es ist wichtig, dass dieser Vorfall sehr genau aufgeklärt wird."

Kein Vierer-Gipfel mit Biden in Jordanien

Jordanien hat ein für Mittwoch geplantes Vierer-Gipfeltreffen mit US-Präsident Joe Biden in Amman abgesagt. Es werde erst stattfinden, "wenn die Entscheidung getroffen wurde, diesen Krieg zu beenden und den Massakern ein Ende zu setzen", erklärte der jordanische Außenminister Aiman al-Safadi. An dem Treffen sollten ursprünglich Biden, der jordanische König Abdullah II., der ägyptische Präsident Abdel Fattah al-Sisi sowie Palästinenserpräsident Mahmud Abbas teilnehmen, um über die humanitäre Notlage der Zivilisten im Gazastreifen zu sprechen.

US-Präsident Biden wollte nach seinem Israel-Besuch eigentlich direkt nach Jordanien weiterreisen Bild: Mandel Ngan/AFP/Getty Images

Scholz hofft auf baldige Hilfe für den Gazastreifen

Bundeskanzler Scholz sieht Fortschritte bei den politischen Bemühungen um die Zivilbevölkerung im Gazastreifen. "Es hat sich was bewegt in den letzten Tagen", sagte der Sozialdemokrat nach einem Treffen mit Ägyptens Staatschef Abdel Fattah al-Sisi. Er hoffe, dass bald Grenzübergänge für humanitäre Einsätze geöffnet werden könnten. Darum hätten sich die Vereinigten Staaten, die Bundesrepublik und viele andere bemüht.

Die Menschen im Gazastreifen brauchen vor allem Wasser, Nahrung und Medikamente. Scholz erläuterte, die Hilfsorganisationen der Vereinten Nationen sähen sich in der Lage, diese Hilfe zu gewährleisten, "ohne dass die Hilfe in falsche Hände gerät". Das sei eine ganz wichtige Information.

Ägypten lehnt "Vertreibung der Bürger aus Gaza" ab

Aus Furcht vor einer Massenflucht lehnt Ägypten weiterhin die Aufnahme palästinensischer Flüchtlinge aus dem Gazastreifen ab. Staatschef Abdel Fattah al-Sisi sagte bei der Pressekonferenz mit Bundeskanzler Scholz: "Die Idee, die Menschen aus Gaza nach Ägypten (...) zu vertreiben, ist nicht umsetzbar und wir warnen vor den damit verbundenen Risiken."

Die Sinai-Halbinsel könnte in dem Fall Ausgangspunkt für Angriffe militanter Palästinenser auf Israel werden, für die dann Ägypten verantwortlich gemacht werden könnte. Al-Sisi sagte, sollte es die Idee geben, Palästinenser zu vertreiben, "dann gibt es die Negev-Wüste."

Der ägyptische Staatschef forderte die internationale Gemeinschaft auf, die "vorsätzlichen Praktiken" gegen Zivilisten im von Israel abgeriegelten Gazastreifen zu stoppen. Die Einsätze der israelischen Armee in dem Küstenstreifen hätten militärische und humanitäre Auswirkungen, die außer Kontrolle geraten könnten.

Israel ruft Bürger zum Verlassen der Türkei auf

Israel hat seine Staatsbürger aufgefordert, die Türkei so schnell wie möglich zu verlassen. Für das Land gelte nun die höchste Warnstufe, teilte der Nationale Sicherheitsrat in Tel Aviv mit. Hintergrund seien mögliche Anschläge angesichts des Kriegs mit der islamistischen Hamas im Gazastreifen. Auch für Marokko sprach Israel eine Reisewarnung aus. Dort seien israelische Touristen zu "besonderer Vorsicht" aufgerufen.

EU-Staaten stimmen Vorgehen im Nahost-Konflikt ab

Die Staats- und Regierungschefs der EU-Staaten wollen mit allen diplomatischen und politischen Mitteln eine Ausweitung des Nahost-Konflikts verhindern. Eine weitere Eskalation wäre auch für Europa eine riesige Herausforderung - insbesondere in einer Zeit, in der in der Ukraine ein weiterer Krieg tobe, erklärte EU-Ratspräsident Charles Michel nach einem per Videokonferenz organisierten Sondergipfel. Vereinbart wurde nach seinen Angaben auch ein enger Austausch mit den Vereinten Nationen.

Pressekonferenz mit Charles Michel (M.) und Ursula von der Leyen (auf Bildschirmen) Bild: Johanna Geron/REUTERS

EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen bekräftigte Israels Recht zur Selbstverteidigung - und betonte abermals: "Es besteht kein Widerspruch darin, solidarisch an der Seite Israels zu stehen und für die humanitären Bedürfnisse der Palästinenser zu handeln." Die Terrororganisation Hamas bringe unendliches Leid auch über die Palästinenser. Wenn Israel jedoch den Gazastreifen von Versorgung mit Wasser, Strom und lebenswichtigen Gütern abschneide, sei dies "nicht in Übereinstimmung mit internationalem Recht".

Entsetzen über Brandsätze vor Haus mit jüdischen Einrichtungen

Auf ein Haus mit jüdischen Einrichtungen in Berlin hat es einen versuchten Brandanschlag gegeben. Die Gemeinde Kahal Adass Jisroel schrieb auf der Plattform X, früher Twitter, Unbekannte hätten zwei Molotow-Cocktails von der Straße aus in Richtung ihres Gemeindezentrums in der Brunnenstraße in Berlin-Mitte geworfen. Die Polizei bestätigte einen Vorfall, nannte aber noch keine Details.

Die Bundesregierung verurteilte den versuchen Anschlag auf das schärfste. Bundeskanzler Scholz kündigte eine harte Linie gegen die Verantwortlichen an. "Anschläge gegen jüdische Einrichtungen, gewalttätige Ausschreitungen auf unseren Straßen - das ist menschenverachtend, abscheulich und nicht zu dulden", schreibt Scholz im Onlinedienst X. Antisemitismus habe in Deutschland keinen Platz.

Roth: Pro-Hamas-Jubel "absolut inakzeptabel"

Kulturstaatsministerin Claudia Roth hat Jubelfeiern in Deutschland nach dem Hamas-Terrorangriff auf das Schärfste verurteilt und zugleich einen besseren Schutz für jüdisches Leben hierzulande gefordert.

Pro-palästinensische Kundgebung am Mittwochabend in Berlin Bild: Paul Zinken/dpa/picture alliance

"Leider gibt es auch die Bilder aus unserem Land, die zeigen, wie Anhänger der Hamas den Blutrausch feiern. Dafür kann und dafür darf es keine Toleranz geben. Das ist absolut inakzeptabel", sagte Roth bei der Eröffnung der 75. Frankfurter Buchmesse.

"Wenn jüdische Menschen in Deutschland Angst haben, ihre Kinder zur Schule zu schicken, in die Synagoge zu gehen oder auf der Straße als Jüdinnen und Juden erkannt zu werden, dann sage ich: 'Nie wieder' ist jetzt! Dann brauchen wir alle Mittel des wehrhaften Rechtsstaats, um den Hass und alle, die ihn predigen, in die Schranken zu weisen."

