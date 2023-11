Nahost aktuell: "Brot ist ein Luxusartikel" im Gazastreifen

Das Wichtigste in Kürze:

WFP sieht "unmittelbare Gefahr einer Hungersnot"

Galant: Israel kontrolliert Westen von Gaza-Stadt

Hamas bekennt sich zu Attacke auf Soldaten

Medienwächter beobachten Hass-Welle im Netz

Das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen (WFP) hat ein verheerendes Bild von der kriegsbedingten Situation der Menschen im Gazastreifen gezeichnet. Angesichts des "nahenden Winters, der unsicheren und überfüllten Unterkünfte und des Mangels an sauberem Trinkwasser" bestehe für Zivilisten die "unmittelbare Gefahr einer Hungersnot", erklärte WFP-Exekutivdirektorin Cindy McCain. Die Menge an Lebensmitteln, die in den Gazastreifen gelange, sei nach wie vor "völlig unzureichend".

Eine Sprecherin der UN-Organisation ergänzte: "Die Menschen sind kaum in der Lage, täglich eine Mahlzeit zu sich zu nehmen. Die Nahrungsauswahl beschränkt sich auf Konserven, sofern diese tatsächlich verfügbar sind. Brot ist ein Luxusartikel."

Gaza-Kommunikationsnetz bricht zusammen

Wegen fehlenden Treibstoffs für die Stromerzeugung ist das Kommunikationsnetz im Gazastreifen ausgefallen. Alle Energiequellen, die das Netz versorgten, seien erschöpft, teilte die palästinensische Telekommunikationsgesellschaft Paltel mit.

Auch die Organisation Netblocks, die für die Beobachtung von Internetsperren bekannt ist, bestätigte einen Netz-Zusammenbruch im Gazastreifen. Sollte der Ausfall anhalten, könnten Mitarbeiter des UN-Hilfswerks für palästinensische Flüchtlinge (UNRWA) vor Ort nicht mehr miteinander kommunizieren und ihre Hilfe anbieten, warnte UNRWA-Leiter Philippe Lazzarini.

Galant: Israel kontrolliert Westen von Gaza-Stadt

Israels Armee hat nach Angaben von Verteidigungsminister Joav Galant die Kontrolle über den westlichen Teil der Stadt Gaza erlangt. "Die nächste Phase hat begonnen", sagte Galant. "Die Streitkräfte gehen präzise und entschlossen vor." Wie die "nächste Phase" des Gaza-Kriegs konkret aussehen soll, ließ der Minister allerdings offen.

In der größten Klinik des Gazastreifens habe die Armee derweil "bedeutende Funde" gemacht, so Galant. Ein Militärvertreter hatte zuvor mitgeteilt, die Armee habe auf dem Gelände des Al-Schifa-Krankenhauses Kommando- und Kontrollzentren der Hamas, die von Deutschland, der EU, den USA und einigen arabischen Staaten als Terrororganisation eingestuft wird, entdeckt. Außerdem sei dort eine große Menge an Waffen, Munition und Handschellen gefunden worden. Das Militär veröffentlichte Fotos der Funde, auch aus anderen Kliniken.

Israel steht wegen seines Einsatzes in Kliniken im Gazastreifen international in der Kritik. Einige Staaten werfen dem Land Kriegsverbrechen vor. Laut humanitärem Völkerrecht sind Angriffe auf zivile Ziele wie Krankenhäuser verboten. Wenn zivile Objekte allerdings für militärische Zwecke missbraucht werden, gilt dies laut Völkerrechtlern nicht mehr zwangsläufig.

Hamas bekennt sich zu Attacke auf Soldaten

Die islamistische Hamas hat sich zu einem Angriff im Westjordanland mit mindestens einem getöteten israelischen Soldaten bekannt. Die sogenannten Essedin-al-Kassam-Brigaden der Hamas erklärten, der Angriff solle "das Blut der Märtyrer von Gaza rächen". Laut israelischen Angaben hatten drei Männer einen Kontrollposten bei Jerusalem attackiert. Polizeichef Kobi Schabtai zufolge hatten die Angreifer Pistolen, Äxte und Munition für "einen größeren Angriff oder ein Massaker in Israel" bei sich. Die drei Angreifer seien getötet worden.

Die Hamas hatte die von der gemäßigteren Palästinenserorganisation Fatah dominierte Autonomiebehörde 2007 in einem Putsch aus dem Gazastreifen vertrieben. Seitdem herrscht die Fatah nur noch im Westjordanland, es gab de facto zwei Regierungen.

USA: Ideologie der Terrorgruppen stirbt nicht

Der militärische Kampf gegen Terrorgruppen wie die Hamas oder den "Islamischen Staat" (IS) kann solche Organisationen aus Sicht der US-Regierung zwar schwächen - die Ideologie dahinter aber nicht. "Was wir aus unseren eigenen Erfahrungen gelernt haben, ist, dass man mit militärischen und anderen Mitteln durchaus einen erheblichen Einfluss auf die Fähigkeit einer Terrorgruppe haben kann, sich mit Ressourcen zu versorgen, Kämpfer auszubilden, Kämpfer zu rekrutieren, Angriffe zu planen und durchzuführen", sagte John Kirby, der Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrats in Washington. Dies bedeute aber "nicht, dass auch die Ideologie verkümmert und stirbt".

Medienwächter: "Extreme" Hass-Welle im Netz

Deutsche Medienwächter beobachten im Internet eine Welle von Hass und Hetze nach dem Terrorangriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober. "Was wir hier seit dem Überfall der Hamas erleben, ist schon extrem", berichtete der Direktor der Landesmedienanstalt NRW, Tobias Schmid, in Düsseldorf. 570 potenziell strafbare Fälle seien in vier Wochen in Deutschland mit Hilfe künstlicher Intelligenz festgestellt und an die EU-Kommission gemeldet worden. Der nordrhein-westfälische Medienminister Nathanael Liminski betonte: "Es ist wichtig, dass wir hier effektiv sind, damit diejenigen, die dort ihren Müll verbreiten, merken, ihnen wird auf die Füße getreten."

"X" (im App Store): Manche Hasskommentare sollen zur Anzeige gebracht werden Bild: Jaap Arriens/NurPhoto/IMAGO

Während die meisten potenziell strafbaren Inhalte bislang auf der russischen Plattform VK und bei Telegram entdeckt wurden, hole in letzter Zeit die Social-Media-Plattform X (vormals Twitter) stark auf, berichtete Laura Braam, Leiterin des Aufsichtsteams. Die Landesmedienanstalt NRW koordiniert die Beobachtung bundesweit für die 14 Landesmedienanstalten und europaweit für die EU-Kommission.

wa/ust/sti (dpa, afp, rtr)