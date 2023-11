Nahost aktuell: Baerbock fordert Feuerpausen

Außenministerin Baerbock will sich bei einem G7-Treffen in Tokio für "humanitäre Pausen" im Nahost-Krieg einsetzen. Israels Ministerpräsident Netanjahu ist zu kleineren "taktischen Pausen" bereit. Ein Überblick.

Das Wichtigste in Kürze:

Baerbock auf dem Weg zu G7-Treffen in Japan

Netanjahu für "taktische", aber gegen "allgemeine" Feuerpause

Israel will Verantwortung für Sicherheit in Gaza übernehmen

Guterres nennt Hamas-Israel-Krieg "Krise der Menschheit"

Israel hält Hamas-Angaben zu Toten in Gaza für unglaubwürdig

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock will sich angesichts der notleidenden Zivilbevölkerung im Gazastreifen beim Treffen mit ihren G7-Kollegen in Tokio für Feuerpausen stark machen. "Wir werden darüber sprechen, wie wir jetzt mit vereinten Kräften humanitäre Pausen erreichen können, um die Not der Menschen in Gaza zu lindern", kündigte die Grünen-Politikerin vor ihrem Abflug in die japanische Hauptstadt an.

Netanjahu macht Geisel-Freilassung zur Bedingung für Waffenruhe

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat eine längere Waffenruhe vorerst ausgeschlossen. "Ohne die Freilassung der Geiseln wird es keine allgemeine Feuerpause im Gazastreifen geben", sagte er dem US-Fernsehsender ABC. "Was taktische Pausen angeht - eine Stunde hier, eine Stunde dort -, können wir die Umstände prüfen, um humanitäre Güter hineinzubringen und einzelne Geiseln herauszubringen."

Verbündete: US-Präsident Biden (l.) und der israelische Regierungschef Netanjahu Ende Oktober 2023 Bild: Avi Ohayon/Israel GpoI/Zuma/MAGO

Zuvor hatte Netanjahu mit US-Präsident Joe Biden über zeitlich begrenzte Feuerpausen gesprochen. Man habe die Möglichkeit "taktischer Pausen" erörtert, um der Zivilbevölkerung die Möglichkeit zu geben, Kampfgebiete zu verlassen, um humanitäre Hilfe für die Menschen im Gazastreifen bereitzustellen und um die Befreiung weiterer Geiseln zu ermöglichen, teilte das Weiße Haus nach dem Telefonat mit.

Israel will Sicherheitsverantwortung im Gazastreifen übernehmen

Nach dem Krieg gegen die Hamas im Gazastreifen will Israel nach Angaben Netanjahus die gesamte Verantwortung für die Sicherheit in dem Palästinensergebiet übernehmen. Andernfalls würde es zu einem "Ausbruch des Terrors der Hamas" in einem unvorstellbaren Ausmaß kommen, erklärte er in dem ABC-Interview. Man habe "gesehen, was passiert", wenn Israel die Verantwortung nicht habe, so Netanjahu.

Die palästinensische Hamas wird von Israel, der EU, Deutschland, den USA sowie weiteren westlichen Staaten und auch einigen arabischen Ländern als Terrororganisation eingestuft.

Guterres: Gaza wird zu "Friedhof für Kinder"

UN-Generalsekretär António Guterres hat die Situation im Gazastreifen als "Krise der Menschheit" bezeichnet. Er forderte erneut eine sofortige Freilassung der nach Gaza verschleppten Geiseln und einen humanitären Waffenstillstand. "Gaza

wird zu einem Friedhof für Kinder", sagte Guterres vor Journalisten in New York.

Israel teilt den Gazastreifen To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Der israelische UN-Botschafter Gilad Erdan kritisierte die Äußerungen scharf. "Es sind mehr als 30 Tage vergangen, seit die Kinder im Süden Israels absichtlich von Hamas-Terroristen abgeschlachtet wurden, aber Sie haben nichts über einen 'Friedhof für Kinder' gesagt, in den der Süden Israels verwandelt wurde", schrieb er auf der Plattform X. Guterres habe seinen "moralischen Kompass verloren" und müsse zurücktreten.

Israelischer Regierungssprecher bezweifelt Hamas-Zahlen

Der israelische Regierungssprecher Eylon Levy hat Angaben der militant-islamistischen Hamas zurückgewiesen, wonach im Gazastreifen seit Kriegsbeginn mehr als 10.000 Zivilisten getötet wurden. Das seien Zahlen des von der Hamas kontrollierten Gesundheitsministeriums, sagte Levy der Deutschen Welle. Die Hamas sei die Organisation, die "am 7. Oktober den Süden Israels niedergebrannt, enthauptet, vergewaltigt, abgeschlachtet und verstümmelt hat und dann die internationalen Medien darüber belogen hat".

Rauch über Gaza-Stadt nach Angriffen der israelischen Armee Bild: Mohammed Al-Masri/REUTERS

Zuvor hatte die Gesundheitsbehörde der Hamas mitgeteilt, seit Ausbruch der Kämpfe seien 10.022 Menschen im Gazastreifen getötet worden. Darunter seien 4104 Kinder.

Emirate planen offenbar Feldlazarett in Gaza

Die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) wollen einem Medienbericht zufolge ein voll ausgestattetes Feldlazarett im Gazastreifen einrichten. Nach Angaben der staatlichen Agentur des Golfstaats starteten am Montag fünf Flugzeuge mit der für die Einrichtung und den Betrieb des Feldlazaretts erforderlichen Ausrüstung von Abu Dhabi aus in Richtung des Flughafens Al-Arisch in Ägypten. Die Agentur berichtete jedoch nicht, ob es eine Vereinbarung mit Israel über diese Initiative gibt.

Bericht: US-Präzisionsbomben für Israel

Die Regierung von US-Präsident Joe Biden plant einem Insider zufolge den Transfer von Präzisionsbomben im Wert von 320 Millionen Dollar nach Israel. Der US-Kongress sei darüber informiert worden, sagte eine mit der Angelegenheit vertraute Person nach Angaben der Nachrichtenagentur Reuters.

Unter Berufung auf einen eingesehenen Briefwechsel hatte das "Wall Street Journal" zuvor berichtet, dass der Waffenhersteller Rafael USA die Bomben an seine israelische Muttergesellschaft Rafael Advanced Defense Systems weitergeben würde. Sie seien für die Verwendung durch das israelische Verteidigungsministerium gedacht.

gri/cw/sti (dpa, afp, rtr)