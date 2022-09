NAFO: Info-Krieger gegen russische Trolle

Desinformationskampagnen in Afrika: „Lügen können töten oder die Stabilität von Gesellschaften bedrohen“

Internet-Trolle und bezahlte Influencer verbreiten im großen Stil Desinformation in Afrika. Allan Cheboi und sein Team von Code for Africa decken ihre Taktiken auf – vor Wahlen und in der Pandemie haben sie viel zu tun.