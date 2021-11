Nachlass von Amy Winehouse wird versteigert

Sie war schlank und zierlich, hatte lange Beine und passte in die engsten Kleider. Ihre riesige Beehive-Frisur war ihr Markenzeichen, genauso wie ihr dicker Lidstrich. Mit ihrer Soulstimme sang sich Amy Winehouse mit Songs wie "Rehab" oder "Back to Black" in einer atemberaubenden Geschwindigkeit in den Pop-Olymp. Das Tempo und der Druck machten der jungen Frau schwer zu schaffen - sie wurde alkohol- und drogensüchtig und litt unter Bulimie. Ihre Sucht kostete sie schließlich das Leben. Am 23. Juli 2011 starb die Grammy-Preisträgerin mit nur 27 Jahren.



Überall in "ihrem" Londoner Viertel Camden findet man Spuren der Sängerin, wie hier im Eingang eines Einkaufszentrums

Viele Sängerinnen hat Amy Winehouse' Retro-Soul inspiriert. Wie etwa Duffy oder Adele. Auch in der Mode wurde Amy Winehouse als Stilikone gefeiert; Designer wie Jean Paul Gaultier nahmen sich ihren Style zum Vorbild.

2004 trug Amy Winehouse noch nicht viele Tattoos

Mehr als zehn Jahre nach ihrem Tod werden nun in den USA hunderte Gegenstände aus ihrem Besitz versteigert. Das Auktionshaus Julien's in Los Angeles ist spezialisiert auf die Nachlässe verstorbener Stars. Es hat mehr als 800 Gegenstände aus dem Nachlass von Amy Winehouse zusammengetragen. Dazu gehören auch einige ihrer Kleider. Das trägerlose rote Satinkleid von Karen Millen trug Amy Winehouse 2004 im Park Lane Hotel in London anlässlich der Bekanntgabe der Shortlist für die Brit Awards. Im Musikvideo zu "Take the Box" trug sie es auch.

Amy Winehouse' letzter Auftritt

Das Neckholder-Minikleid mit Bambusprint trug Amy Winehouse bei ihrem letzten Konzert 2011 in Belgrad. Das Konzert sollte ihre Karriere noch einmal anschieben. Seit zwei Jahren war sie nicht mehr auf der Bühne gewesen - sie hatte sich aufgrund ihrer immer häufigeren Abstürze zurückgezogen.

Amy Winehouse 2011 bei ihrem letzten Konzert in Belgrad

2011 sollte ihr die Europatournee, die sie auch an diesem 18. Juni 2011 nach Belgrad führte, zu einem grandiosen Comeback verhelfen. Sie sah fantastisch aus, als sie die Bühne betrat. Doch sie war auch völlig betrunken - so sehr, dass sie kaum ein Lied singen konnte. Das Publikum buhte sie aus. Nach diesem Auftritt sagte die Sängerin alle weiteren Konzerte ab. Einen Monat später starb Amy Winehouse.

Allein das Kleid ihres letzten Konzerts, entworfen von der Stylistin Naomi Parry, wird auf 15.000 bis 20.000 Dollar geschätzt.

Auktion für die Amy-Winehouse-Stiftung

Der Gesamtwert der Schuhe, Shorts, BHs, Bücher und Schallplatten soll bei bis zu zwei Millionen Dollar (1,7 Millionen Euro) liegen. Seit vergangenem Montag kann man die zu versteigernden Sachen bereits bei Julien's besichtigen. Auktionsleiter Martin Nolan sagte der Nachrichtenagentur AFP, dass es nicht leicht gewesen sei, die Ausstellung zu planen: "Es ist sehr schwierig, eine Auktion durchzuführen, wenn Sie dabei mit den Eltern eines verstorbenen Kindes arbeiten. Es war ein sehr heikles Thema, und es hat lange gedauert, bis die Eltern sich entschieden haben, loszulassen." Die Gegenstände waren bislang im Besitz der Eltern der Sängerin.

Unter den Stücken ist auch die rote Herztasche von Moschino, die Winehouse unter anderem zu den Brit Awards 2007 mitbrachte und mit dem knallgelben Kleid kombinierte, in dem sie als Wachsfigur bei Madame Tussauds zu bewundern ist.



Diese Moschino-Tasche ist eine Spezialanfertigung

Neben Designerklamotten und -accessoires sind auch viele persönliche Dinge zu ersteigern - darunter eine Geburtstagskarte, die Adele ihr geschickt hatte.

Julien's wird die Gegenstände am 6. und 7. November in Beverly Hills unter den Hammer bringen. Der Erlös der Auktion geht an die Amy Winehouse Foundation, eine Stiftung, die Jugendliche und junge Erwachsene mit Suchtproblemen unterstützt.