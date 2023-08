Die Mongolei zwischen Dschingis Khan und Moderne

Die Mongolei: Die meisten von uns denken dabei an das mächtige Reich von Dschingis Khan.

Bild: Journeyman

Der Film blickt auf die mongolische Geschichte und führt in die moderne mongolische Kultur. Faszinierende Einblicke in das wenig bekannte zentralasiatische Land.

Die Mongolei, ein Land mit Wäldern, Wüsten und Steppen, grenzt im Norden an Russland und im Süden an China. Beeinflusst wird es aber heute vor allem durch Südkorea und den Westen.

Regisseur Robert H. Lieberman und Autorin Deborah C. Hoard stellen Schriftsteller, Journalisten, Politiker, Aktivisten, Dichter, Maler und einen Komiker vor und geben Einblicke in die junge Republik und ihre junge Bevölkerung.

Historiker, Archäologen und lokale Bewohner erzählen die Geschichte des riesigen Reichs. Das von den vereinigten mongolischen Volksstämmen eroberte Territorium in Asien und Osteuropa war der größte zusammenhängende Herrschaftsbereich der Weltgeschichte.

Der Film geht über die Figur von Dschingis Khan, den berüchtigten Gründer des Mongolenreiches, hinaus und erforscht die vielschichtige Erbschaft des Reiches, die bis in die heutige Zeit reicht.

