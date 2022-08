Nachfrage nach Deutschkursen in Asien und Afrika steigt

Mounia Alami, Deutschlehrerin aus Fės, Marokko

„Wir lernen in Marokko schon lange Deutsch - zuerst in den 1970er-Jahren in Rabat. In den letzten Jahren hat die Nachfrage sehr zugenommen. Die meisten wollen in Deutschland studieren oder eine Ausbildung machen. Wir haben aber zu wenig Ressourcen. Wir haben das Goethe-Institut, das sein Bestes gibt. Aber die Nachfrage ist groß. Die Angebote reichen nicht für alle aus, die Deutsch lernen wollen.“