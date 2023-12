Viele Flugreisende in Bayern brauchten am Dienstagmorgen erneut Geduld. Wegen Eisregens lag der Flugverkehr am Vormittag am Münchner Flughafen lahm. Die Lufthansa warnt vor noch länger andauernden Einschränkungen. Gerade erst war der Flugverkehr nach den heftigen Schneefällen vom Wochenende in Süddeutschland wieder angelaufen.