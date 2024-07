Nach Wimbledon-Aus Fragezeichen hinter Zverevs Olympia-Start

Niedergeschlagen verließ Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev nach seinem neuerlichen bitteren Achtelfinal-Aus die Wimbledon-Bühne. Seine Niederlage trotz einer 2:0-Satzführung gegen den US-Amerikaner Taylor Fritz erklärte der French-Open-Finalist mit seiner Knieverletzung, starken Einschränkungen und Schmerzen. "Ich war heute auf einem Bein. Ich denke, es war ziemlich offensichtlich, dass ich nicht bei 100 Prozent war", sagte der 27-Jährige nach dem 6:4, 7:6 (7:4), 4:6, 6:7 (3:7)und 3:6 gegen Fritz. "Aber am Ende bin ich stolz, dass ich gekämpft habe." Mit der Niederlage bleibt es dabei: Deutschlands Tennis-Star ist in Wimbledon noch nie ins Viertelfinale eingezogen.

Zverev: "Mehr gehumpelt als gelaufen"

Im Spiel zuvor gegen den Briten Cameron Norrie war Zverev auf dem Rasen weggerutscht und hatte sein Knie überdehnt. Folge: ein Knochenödem und eine Zerrung. "Mein Knie ist relativ geschwollen. Aber es ist nichts, das außergewöhnlich schlimm ist oder dass ich länger ausfalle", so Zverev, der zum Achtelfinal-Spiel mit einer Bandage am linken Knie angetreten war. Er habe sich aber das gesamte Match über nicht richtig bewegen können, sagte Zverev. "Wenn ich nach Stoppbällen gelaufen bin, bin ich mehr gehumpelt als gelaufen."

Ziel, Olympia-Gold von Tokio zu verteidigen

Eigentlich hatte sich Zverev nach Wimbledon noch mit einem Start beim ATP-Turnier in Hamburg (13. bis 21. Juli) auf die Olympischen Spiele in Paris (26. Juli bis 11. August) vorbereiten wollen. Ob er diesen Plan wirklich umsetzen wird, ließ Zverev offen. "Das weiß ich nicht. Das muss ich schauen." Die Knieverletzung heile normalerweise in einer bis drei Wochen aus, so Zverev. "Es ist etwas sehr Schmerzhaftes, aber es ist nichts Gefährliches. Und wenn die Schmerzen weg sind, ist es weg."

Für Paris muss sich Zverev nun wieder von Rasen- auf Sandplatz-Tennis umstellen. Der olympische Tennis-Wettbewerb wird vom 27. Juli bis 4. August im Stade Roland Garros ausgetragen, wo auch alljährlich die French Open ausgespielt werden. "Paris möchte ich gewinnen. Das ist mein Plan", sagte Zverev nach seiner Achtelfinal-Niederlage in Wimbledon. Bei den Spielen 2021 in Tokio hatte er olympisches Gold gewonnen.

sn/tk (sid, dpa)