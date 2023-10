Nach tödlichem Anschlag: Verdächtiger in Brüssel gefasst

Ein Mann hatte am Montagabend in Belgiens Hauptstadt das Feuer eröffnet, zwei schwedische Fußball-Fans wurden getötet. Jetzt meldet die Polizei, der Verdächtige sei gestellt und niedergeschossen worden.

Der mutmaßliche Täter sei von der Polizei in einem Café im Brüsseler Bezirk Schaerbeek gestellt und niedergeschossen worden, teilte Belgiens Innenministerin Annelies Verlinden im öffentlichen Rundfunk mit. Die Tatwaffe sei vor Ort gefunden worden. Die Behörden überprüften nun anhand von Fingerabdrücken, ob es sich tatsächlich um den Verdächtigen handele. Davon sei aber auszugehen, stellte die Ministerin klar. Der Mann wurde nach ihren Angaben in ein Krankenhaus und dort auf die Intensivstation gebracht. Auch die Staatsanwaltschaft erklärte im Radiosender RTBF, man gehe davon aus, den mutmaßlichen Täter gefasst zu haben.

Laut der Nachrichtenagentur Belga war am Montagabend ein bewaffneter Mann im Norden der Brüsseler Innenstadt von einem Motorroller abgestiegen und hatte auf offener Straße das Feuer eröffnet. Als mehrere Menschen in einen Hauseingang flohen, soll er sie verfolgt und auf sie geschossen haben.

Spielabbruch in Brüssel

Bei den beiden Getöteten handelt es sich um schwedische Fußballfans. Ein bei dem Angriff verletzter Taxifahrer ist inzwischen außer Lebensgefahr. Das EM-Qualifikationsspiel zwischen Belgien und Schweden, das parallel lief, wurde in der Halbzeitpause beim Spielstand 1:1 abgebrochen. Der Tatort liegt etwa fünf Kilometer vom König-Baudouin-Stadion entfernt.

"Beide Mannschaften, die belgische und die schwedische, haben gemeinsam mit der UEFA die Entscheidung getroffen, das Spiel nicht zu Ende zu spielen. Was passiert ist, ist sehr ernst. Es ist schrecklich zu hören, dass zwei unserer Fans gestorben sind", sagte der schwedische Verbandspräsident Fredrik Reinfeldt.

Bestürzte Fußballanhänger im Stadion Bild: John Thys/AFP/Getty Images

Islamistischer Hintergrund?

Für die belgische Hauptstadt wurde am Montagabend die höchste Terrorwarnstufe ausgerufen. Wegen eines "potenziell terroristischen Motivs" zog die Bundesstaatsanwaltschaft die Ermittlungen an sich. Justizminister Vincent van Quickenborne hatte vor der Ergreifung des Tatverdächtigen mitgeteilt, bei ihm handele es sich um einen 45-jährigen Tunesier, der im November 2019 in Belgien Asyl beantragt habe. Er sei der Polizei im Zusammenhang mit Menschenhandel, illegalem Aufenthalt und Gefährdung der Staatssicherheit aufgefallen. Der Asylantrag des Mannes wurde im Oktober 2020 abgelehnt, wie die Staatssekretärin für Asyl und Migration, Nicole de Moor, ergänzend mitteilte. Anschließend sei der Mann "vom Radar verschwunden".

Einige Medien mutmaßten, die Schüsse könnten einen islamistischen Hintergrund haben. In sozialen Netzwerken wurde ein Beitrag einer Person geteilt, die sich als der Angreifer ausgab und behauptete, von der Terrororganisation "Islamischer Staat" (IS) inspiriert zu sein. Auch die schwedische Staatsangehörigkeit der Opfer könnte eine Motivation für die Tat gewesen sein, hieß es. In diesem Jahr hatten Menschen in Schweden und später auch in Dänemark mehrmals Koran-Exemplare verbrannt und damit wütende Reaktionen unter Muslimen ausgelöst.

Spurensicherung durch die Polizei Bild: Kenzo Tribouillard/AFP/Getty Images

EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen sprach von einem "feigen Anschlag". Der belgische EU-Ratspräsident Charles Michel schrieb auf der Online-Plattform X: "Das Herz Europas wird von Gewalt getroffen. Mein Mitgefühl gilt den Familien der Opfer."

Der schwedische Ministerpräsident Ulf Kristersson rief seine Landsleute in Belgien zur Vorsicht und Wachsamkeit auf. Frankreichs Innenminister Gérald Darmanin kündigte an, die Grenzkontrollen zum Nachbarland Belgien zu verschärfen. Erst am Freitag war an einer Schule in Nordfrankreich ein Lehrer von einem radikalisierten ehemaligen Schüler getötet worden.

