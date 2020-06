Nach erneuter Pleite droht Bremen der Abstieg

Werder Bremen taumelt dem ersten Abstieg seit 40 Jahren entgegen. Die Mannschaft von Trainer Florian Kohfeldt verlor am vorletzten Spieltag der Fußball-Bundesliga das Kellerduell beim FSV Mainz 05 mit 1:3 (0:2) und kann den Absturz in die Zweitklassigkeit nur noch mit Schützenhilfe verhindern.

Die Mainzer dagegen verwandelten durch die Tore von Robin Quaison (25.), Jean-Paul Boetius (30.) und Edimilson Fernandes (85.) ihren ersten "Matchball" zum Klassenerhalt. Yuya Osakos Anschlusstreffer (58.) war zu wenig für die Bremer. Werder muss nun am Samstag kommender Woche das letzte Spiel gegen den 1. FC Köln unbedingt gewinnen. Zwei Punkte beträgt der Rückstand auf Fortuna Düsseldorf auf Relegationsplatz 16 - gewinnen die Rheinländer am Samstag parallel bei Union Berlin, ist Bremens zweiter Absturz in die 2. Liga nach 1980 Realität. Erstmals seit der Saison 1998/99 könnte sogar die Tordifferenz über den Abstieg entscheiden.

Haben Sie das Spiel verpasst? Dann können Sie hier im DW-Liveticker nachlesen:

MAINZ - BREMEN 3:1 (2:0)

Riesenjubel beim Mainzer Trainer Achim Beierlorzer und seinen Spielern. Mit dem 3:1 (2:0)-Erfolg gegen Werder Bremen macht der FSV am vorletzten Spieltag den Klassenerhalt perfekt. Trotz der Niederlage haben die Bremer noch die Chance, am letzten Spieltag vom vorletzten Platz auf Rang 16 vorzudringen. Dazu muss das Team von Trainer Florian Kohfeldt gegen den 1. FC Köln jedoch unbedingt gewinnen und Fortuna Düsseldorf gleichzeitig bei Union Berlin Punkte liegen lassen.

ABPFIFF!

90. Minute+4: Abpfiff in Düsseldorf. Die Fortuna spielt 1:1 gegen Augsburg. Damit steht fest: Werder steigt heute noch nicht ab.

90. Minute+3: Dauerapplaus von den Mainzer Auswechselspielern. Sie feiern bereits den Klassenerhalt.

90. Minute+1: Es werden fünf Minuten nachgespielt.

90. Minute: Noch eine starke Parade des Bremer Torwarts Pavlenka nach einem Flachschuss von Baku. So viel steht fest: An Pavlenka lag es nicht, wenn Werder als Verlierer vom Platz geht.

89. Minute: Bremen gibt nicht auf. Sargents Schuss aus zehn Metern streicht links am Mainzer Tor vorbei.

⚽ 85. Minute: TOOOOR für Mainz! FERNANDEZ! Feines Anspiel von Baku auf Fernandez, und der schießt den Ball aus halbrechter Position durch die Beine Pavlenkas ins Tor. 3:1 für Mainz, das dürfte die Entscheidung gewesen sein.

83. Minute: Szalais Schuss aus 18 Metern landet links neben dem Bremer Tor.

82. Minute: 🔄 WECHSEL bei Werder: Oldie PIZARRO kommt in der Schlussphase für Friedl.

80. Minute: Bartels versucht es mit einem Distanzschuss - weiter über den Kasten der Mainzer.

78. Minute: Boetius schießt den Ball aus kurzer Entfernung Richtung Bremer Tor, doch der Winkel ist zu spitz. Pavlenka klärt zur Ecke, die nichts einbringt.

77. Minute: 🔄 WECHSEL bei Mainz: HACK ersetzt Onisiwo und signalisiert: Wir verteidigen jetzt mit einer Fünferkette.

76. Minute: Die Bremer machen mächtig Druck. Sie wollen den Ausgleich.

74. Minute: Ein Freistoß von Friedl aus aussichtsreicher Position, 20 Meter zentral vor dem Tor, wird von einem Mainzer Spieler zur Ecke abgefälscht. Die bringt Werder nichts ein.

71. Minute: Nächste Chance für Mainz: Nach einem langen Flankenball, legt Szalai den Ball per Kopf zurück anstatt ihn Richtung Tor zu befördern. Doch da ist kein Abnehmer für sein Zuspiel.

69. Minute: Onisiwo zieht aus zehn Metern ab, Pavlenka hält den verdeckten Schuss mit einer Glanzparade. Eine ganz starke Leistung des Werder-Torwarts bisher.

66. Minute: Nach einem Konter der Mainzer klärt Pavlenka gerade noch so gegen den gerade eingewechselten Szalai.

65. Minute: 🔄 Doppel-WECHSEL bei Mainz: SZALAI und FERNANDEZ kommen für Mateta und Kunde.

63. Minute: 🔸 GELB gegen Bremens AUGUSTINSSON nach einem rustikalen Einsteigen.

60. Minute: Osakos strammer Schuss von der Strafraumgrenze landet knapp neben dem rechten Pfosten des Mainzer Tors.

Osako (l.) hämmert den Ball unter die Latte des Mainzer Tors, keine Chance für Torwart Müller.

⚽ 58. Minute: TOOOOR für Werder! OSAKO! Füllkrüg setzt sich auf der linken Seite des Mainzer Strafraums durch, Klaasen legt zurück und Osako hämmert den Ball aus acht Metern unter die Latte. Nur noch 1:2 aus Sicht von Werder!

57. Minute:🔸 GELBE Karte für BOETIUS nach einer "Schwalbe".

56. Minute: 🔄 WECHSEL bei Mainz. BARREIRO ersetzt den angeschlagenen Latza.

53. Minute: Tolle Aktion von Werder-Stürmer Füllkrug, doch Müller klärt den satten Schuss aus acht Metern mit dem Knie zur Ecke. Die bleibt ohne Folgen.

52. Minute: Werder macht Druck, Mainz lauert auf Konter.

49. Minute: Latza kann weitermachen.

47. Minute: Der Mainzer Latza hat sich weh getan. Osako hat ihm im Zweikampf auf den Fuß getreten.

46. Minute: 🔄 WECHSEL bei beiden Teams. Für Werder spielen jetzt FÜLLKRUG und BARTELS anstelle von Bittencourt und Groß, bei Mainz ÖZTUNALI für Quaison.

46. Minute: Die zweite Halbzeit in Mainz hat begonnen.

---------

Nach starkem Beginn der Gäste aus Bremen übernahm Mainz das Kommando und führt nach 45 Minuten verdient durch die Treffer von Quaison (25.) und Boetius (30.) mit 2:0. Stand jetzt würde Mainz den Klassenerhalt perfekt machen, Bremen bliebe Tabellenvorletzter, zwei Punkte hinter Düsseldorf auf dem Relegationsplatz. Doch noch sind 45 Minuten zu spielen.

HALBZEIT!

45. Minute+2: Die Mainzer kontrollieren in der Nachspielzeit den Ball und das Spiel.

45. Minute+1: Es gibt vier Minuten Nachschlag.

44. Minute: 🔄 WECHSEL bei Werder: Gebre Selassie kann nicht weiterspielen, für ihn kommt AUGUSTINSSON.

42. Minute: Mainz hat nach dem zweiten Treffer ein wenig Tempo aus dem Spiel genommen, Bremen macht Druck. Ein Kopfball von Osako ist jedoch zu harmlos, um Torwart Müller in Verlegenheit zu bringen.

40. Minute: Der Bremer Gebre Selassie hat einen Schlag aufs Sprunggelenk bekommen und kann kaum noch auftreten. Wahrscheinlich geht es für ihn nicht weiter.

36. Minute: Beinahe das 3:0 für die Mainzer. Erst hält Pavlenka einen Flachschuss von Onisiwo aus halblinker Position glänzend, dann ebenso den anschließenden Kopfball von Mateta. Zwei ganz starke Paraden des Werder-Torwarts, der seine Mannschaft damit wenigstens halbwegs im Spiel hält.

34. Minute: 🔸 GELBE KARTE gegen den Bremer FRIEDL nach einem taktischen Foul.

32. Minute: Der Blick auf die Blitztabelle: Stand jetzt macht Mainz den Klassenerhalt perfekt. Bremen steht weiter auf dem vorletzten Platz, zwei Punkte hinter Düsseldorf.

⚽ 30. Minute: Wieder TOOOOR für Mainz! BOETIUS! Latza spielt den Niederländer im Strafraum frei, Boetius fackelt nicht lange und versenkt den Ball aus 13 Metern flach im rechten Eck. 2:0 für Mainz!

29. Minute: Friedel nimmt ein Zuspiel von Bittencourt volley an, doch sein Schuss aus zehn Metern geht weit über das Mainzer Tor.

27. Minute: Auch in Düsseldorf hat es geklingelt. Die Fortuna gleicht durch Hennings (26.) zum 1:1 gegen Augsburg aus.

Solidarität der Mainzer mit der "Black Lives Matter"-Bewegung: Jubel mit gestrecktem Arm und Faust nach dem 1:0 durch Quaison

⚽ 25. Minute: TOOOOR für Mainz! QUAISON! Nach einem Freistoß von Brosinski köpft Onisiwo von links Richtung Tor. Zwei Abwehrspieler klären vor der Linie, doch Quaison drückt den Ball mit dem Kopf ins Netz. 1:0!

22. Minute: 🔸 GELBE KARTE gegen den Bremer VELJKOVIC wegen absichtlichen Handspiels.

22. Minute: Die Mainzer sind jetzt besser in der Partie als in der Anfangsphase. Es ist ausgeglichenes Spiel.

18. Minute: Boetius prüft Werder-Torwart Pavlenka mit einem Schuss von der Strafraumgrenze. Pavlenka kann nur nach vorne abklatschen, doch seine Vorderleute klären die Situation.

16. Minute: Der Mainzer Quaison und der Bremer Torwart Pavlenka rasseln zusammen. Pavlenka bleibt zunächst liegen, kann aber weiterspielen.

16. Minute: Die erste Viertelstunde ist gespielt. Bremen war bisher die gefährlichere Mannschaft.

13. Minute: Der Blick nach Düsseldorf. Nachdem ein Tor der Fortuna von Hennings (6.) nach Videobeweis aberkannt wurde, geht Augsburg durch Niederlechner (10.) in Führung.

11. Minute: Mateta verzieht aus spitzem Winkel, über das Tor der Bremer.

10. Minute: Erste gefährliche Aktion der Mainzer im Bremer Strafraum, doch Schiri Gräfe pfeift die Aktion ab, weil Mateta den Bremer Torwart Pavlenka bedrängt hatte.

7. Minute: Doppelchance für Bremen. Erst schießt Osaku in die Beine eines Abwehrspielers, dann setzt Bittencourt den Nachschuss aus 15 Metern knapp neben den rechten Pfosten des Mainzer Tors.

4. Minute: Erste Riesenchance für Werder: Sargent zieht freistehend aus acht Metern hart und flach ab, FSV-Torwart Müller klärt mit einer Glanzparade zur Ecke. Die bleibt folgenlos.

3. Minute: Beide Mannschaften beginnen engagiert. Jeder weiß, was die Stunde geschlagen hat.

1. Minute: Der Ball rollt. Schiri Gräfe hat das Spiel angepfiffen.

---------

15.29 Uhr: Geleitet wird der "Abstiegsgipfel" vom erfahrenen Schiedsrichter Manuel Gräfe. Der 46-Jährige aus Berlin pfeift bereits seit 2004 Bundesliga-Spiele. Es ist Gräfes 272. Bundesliga-Partie.

15.27 Uhr: Und mit dieser FSV-Startelf will Beierlorzer den Klassenerhalt perfekt machen: Müller - Baku, St. Juste, Niakhate, Brosinski - Malong, Latza - Onisiwo, Boetius, Quaison - Mateta.

15.25 Uhr: "Wir müssen heute den Sack zumachen", sagt der Mainzer Trainer Achim Beierlorzer im "Sky"-Interview. "Wir werden 100 Prozent geben. Wir haben einen Matchball und wollen ihn verwandeln."

15.23 Uhr: Das ist die Werder-Startelf: Pavlenka - Gebre Selassie, Veljkovic, Moisander, Friedl - Maximilian Eggestein, Groß, Klaassen - Bittencourt, Osako - Sargent.

15.21 Uhr: "Es ist gefühlt unser drittes Endspiel", sagte Werder-Trainer Kohfeldt vor dem Anpfiff im Interview des Fernsehsenders "Sky". "Wir haben gegen Freiburg und Paderborn gezeigt, dass wir mit dem Druck umgehen können. Deshalb bin ich optimistisch. Wir wollen gewinnen. Dann sind wir am letzten Spieltag im psychologischen Vorteil."

15.18 Uhr: Werder Bremen steht mit dem Rücken zur Wand. Wenn das Team von Trainer Florian Kohfeldt verliert und Düsseldorf gleichzeitig gegen Mainz gewinnt, gehen für Werder die Bundesliga-Lichter aus. Es wäre der zweite Abstieg der Bremer aus der höchsten Spielklasse nach 1980. Damals gelang den Hanseaten danach der direkte Wiederaufstieg.

15.15 Uhr: Und das ist die Ausgangsposition der Gastgeber: Der FSV Mainz 05 bleibt erstklassig, wenn er gegen Bremen gewinnt. Auch ein Unentschieden reicht zum Klassenerhalt, wenn Düsseldorf im Parallelspiel gegen Augsburg nicht siegt.

Herzlich willkommen zum DW-Liveticker des "Abstiegsgipfels" zwischen Mainz und Bremen. Ab 15:15 Uhr MESZ informieren wir Sie hier über das Geschehen in Mainz und werfen immer auch einen Blick auf das Spiel von Fortuna Düsseldorf gegen den FC Augsburg.

Zum Überblick noch einmal der aktuelle Tabellenstand in der Abstiegszone:

13. Köln 35 Punkte -13

14. Augsburg 35 Punkte -17

15. Mainz 34 Punkte -22

16. Düsseldorf 29 Punkte -28

17. Bremen 28 Punkte -30

18. Paderborn 20 Punkte -34