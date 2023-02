DW Nachrichten

Nach Erdbeben: Retter bergen Überlebende

Mehr als 20 Millionen Menschen könnten betroffen sein von den Auswirkungen der schweren Erdbeben im türkisch-syrischen Grenzgebiet, so die Einschätzung der WHO. In der Türkei wurde für 10 türkische Provinzen der Notstand ausgerufen, damit die Rettung Verschütteter schneller gelingt. Im benachbarten Syrien können Helfer oft nur mit einfachsten Werkzeugen arbeiten.