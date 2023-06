Nach der Zerstörung der Kachowka-Staudamms in der Ukraine

In der Nacht zum Dienstag (06.06.2023) war der Damm in der von russischen Truppen besetzten Stadt Nowa Kachowka zerstört worden. Nach dem Dammbruch am Kachowka-Wasserkraftwerk im Süden der Ukraine werden flussabwärts Ortschaften und auch die Stadt Cherson vom Dnipro überschwemmt. Weite Gebiete auf beiden Seiten des Flusses stehen unter Wasser, darunter auch Minenfelder. Tausende Menschen wurden bereits evakuiert.