Nach der Dürre ist vor der Dürre

Markus Schwarz rammt den Spaten in den Boden. Der Wind weht die trockene Erde von seiner Schaufel den kahlen Acker hinunter. An dem Loch zeigt er den Zustand seines Ackerbodens.

"Wir sehen hier, dass die Oberfläche, die ersten 10 cm staubtrocken sind. Eigentlich müsste es hier schon etwas feucht sein, damit die Pflanzen Wurzeln schlagen können", sagt er.

Schwarz baut im Rheinland im Westen Deutschlands auf 150 Hektar Salat, Brokkoli, Erdbeeren und Blumenkohl an. Seit Tagen scheint die Sonne, es hat seit Wochen nicht geregnet und das Thermometer erreicht über die Ostertage 25 Grad.

"Für die Menschen mag das schön sein, wir machen uns langsam Sorgen, dass dieses Jahr genauso wird wie das letzte." Denn wie im vergangenen Jahr sind seine Felder viel zu trocken und das schon jetzt im Frühjahr.

Die Erde auf den Feldern von Landwirt Markus Schwarz sind nach der Dürre letzten Sommer viel zu trocken.

Zur Erinnerung: 2018 war nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes DWD mit nur 243 Tagen Niederschlag das vierttrockenste Jahr in Deutschland seit 1881. Auf zwei bis drei Milliarden Euro Ernteausfälle beziffert der Deutsche Bauernverband den Schaden durch die extreme Trockenheit.

Markus Schwarz musste seine Felder von Juli bis Ende September rund um die Uhr mit Beregnungsanlagen wässern, dadurch hatte er nur minimale Ernteverluste. Doch seine Wasserkosten verdreifachten sich. Mit der Hitze schmolzen auch die Einnahmen.

Trockene Böden trotz Regen

Obwohl es in Deutschland im letzten Winter mit 210 Liter pro Quadratmeter normal geregnet hat, ist der Acker von Markus Schwarz schon im April zu trocken für sein junges Gemüse.

Den Grund erklärt Corina Schube vom Deutschen Wetterdienst: "Die Regenfälle des Winters konnten das enorme Defizit, das der extrem heiße und trockene Sommer 2018 geschaffen hat, einfach nicht ausgleichen. Wir haben im Boden pro Quadratmeter zwischen 200 und 300 Liter Wasser zu wenig".

Der Agrarwissenschaftler der Universität Göttingen Peter Gerandt ergänzt: "Die Situation ist an vielen Standorten sehr sehr angespannt. Die Niederschläge des Winters reichen mancherorts gerade mal aus, um die obersten 20 Zentimeter mit Feuchtigkeit aufzuschwemmen".

Permanent ausgetrockneter Boden ist ein Problem, das man vor allem aus trockenen subtropischen Regionen kennt, aber nicht aus Deutschland. Schon gar nicht in diesem Ausmaß.

Bei Messungen stellte Gerandt fest, dass die Wasservorräte durch die Dürre im vergangenen Jahr im Raum Göttingen – im Nordwesten Deutschlands – in bis zu zwei Meter Tiefe ausgeschöpft sind. Das liegt zum einen vor allem an Pflanzen wie Raps und Mais, die viel Wasser benötigen, aber auch an Weizen und Zuckerrüben, deren lange Wurzeln tiefer liegende Wasserreserven erschöpfen. Die untersuchten Böden werden Jahre brauchen, um sich davon zu erholen, sagt Gerandt.

Damit aber nicht genug. Durch weiterhin fehlendes Wasser reduziert sich der Nährstofftransport aus dem Boden zu den Pflanzen. Die Folge: Nährstoffe aus Dünger bleiben im Boden und verursachen bei Regen höhere Nitratgehalteim Grundwasser.

Zieht dann doch ein Gewitter über die Felder, kann der Boden die Wassermengen nicht schnell genug aufnehmen. Durch das abfließende Wasser würde der wertvollen Humusboden teilweise abgetragen und vom Acker geschwemmt, erklärt Gerandt.

Hitze in Deutschland: Die Sonne brennt, die Felder auch Von grün zu braun Vor allem im Norden und Osten Deutschlands ist im vergangenen Monat kaum ein Tropfen gefallen. In Sachsen-Anhalt fielen laut Deutschem Wetterdienst (DWD) nur 15 Liter pro Quadratmeter - weniger als ein Viertel des langjährigen Mittels. Mecklenburg-Vorpommern war sonnenscheinreichste Bundesland. Bundesweit fielen im Juni nur 50 Liter pro Quadratmeter - etwa halb so viel wie in normalen Jahren.

Hitze in Deutschland: Die Sonne brennt, die Felder auch Extrem unterschiedliches Extremwetter Der Niederschlag war nicht nur knapp, sondern auch ungleich verteilt: Während der DWD bereits im Mai in vielen Teilen Niedersachsens vor extremer Waldbrandgefahr warnte, liefen in vielen südwestlichen Orten die Keller voll, und Wassermassen machten Straßen unpassierbar. Auch die Gemeinde Fischbach in Rheinland-Pfalz (Bild) wurde von heftigen Regenfällen heimgesucht.

Hitze in Deutschland: Die Sonne brennt, die Felder auch Höchste Alarmstufe! Mittlerweile herrscht in fast der gesamten Bundesrepublik Waldbrandgefahr. Doch kein Bundesland ist so stark betroffen wie Brandenburg: Allein in den letzten beiden Wochen hat es dort über 100 Brände gegeben. Im Landkreis Oder-Spree vernichteten die Flammen kürzlich 100 Hektar Wald und Getreide. Laut brandenburgischem Umweltministerium verursachen Menschen mehr als 90 Prozent der Brände.

Hitze in Deutschland: Die Sonne brennt, die Felder auch Im Dauereinsatz Im brandenburgischen Landkreis Oder-Spree haben 40 Einsatzkräfte 13 Stunden lang gegen die Flammen gekämpft. Schuld an einem Feldbrand in Rostock war ausnahmsweise kein unachtsamer Mensch, sondern ein (Pech-)Vogel. Laut Polizei soll das Tier einen Kurzschluss in einer Oberleitung verursacht haben und brennend ins angrenzende Feld gestürzt sein.

Hitze in Deutschland: Die Sonne brennt, die Felder auch Not macht erfinderisch In Sachsen-Anhalt ist die Feuerwehr ebenfalls im Dauereinsatz. Wegen der anhaltenden Trockenheit wird auch das Löschwasser knapp. Die Einsatzkräfte befüllen die Tanks deshalb im nächstgelegenen Schwimmbad. Die Dürre wird allerdings nicht erst dann zum Problem, wenn Wald und Flur in Flammen stehen. Für viele Bauern ist der ausbleibende Regen eine wirtschaftliche Katastrophe.

Hitze in Deutschland: Die Sonne brennt, die Felder auch Frühe Ernte, wenig Ertrag Die Wetterlage hat viele Bauern gezwungen, sehr früh zu ernten. Laut Deutschem Bauernverband sei bereits der April zu warm und trocken gewesen. Die folgenden heißen Monate haben das Getreide vielerorts schnell reifen lassen. Wegen des fehlenden Regens ist Ertrag jedoch eher kümmerlich. Die heftigen Regenfälle zwischendurch haben zusätzliche Schäden angerichtet und Teile der Ernte vernichtet.

Hitze in Deutschland: Die Sonne brennt, die Felder auch Der Mais macht schlapp Kartoffeln, Zuckerrüben und Mais werden erst im Herbst geerntet und sind, mehr noch als Getreide und Raps, auf ausreichend Wasser angewiesen. Doch der Mais lässt vielerorts bereits erkennbar die Blätter hängen. Die Prognose des Deutschen Bauernverbandes ist düster. "Diese Ernteausfälle bedrohen Existenzen", fürchtet Verbandspräsident Joachim Rukwied.

Hitze in Deutschland: Die Sonne brennt, die Felder auch Kein Wasser weit und breit Dürre hat zwei Gesichter. "Von meteorologischer Dürre spricht man, wenn es innerhalb eines Monats weniger regnet als im langjährigen Mittel", erklärt Stephan Tober vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung (UFZ). Das führe schließlich zur landwirtschaftlichen Dürre: zu wenig Wasser im Boden. Darunter leiden die Getreidefelder ebenso wie die hier abgebildeten Elbwiesen in Dresden.

Hitze in Deutschland: Die Sonne brennt, die Felder auch Kakteen statt Eichen? "Extreme Trockenheit kann Bäume nachhaltig schädigen, sodass sie sich nicht so schnell davon erholen", sagt Ingolf Kühn vom UFZ. Die Vegetation habe ein Gedächtnis: Ist es mehrere Jahre hintereinander trocken, verändere sie sich. Manche Städte haben nun ihre Bürger um Hilfe bei der Bewässerung von Bäumen gebeten. Damit die Eiche nicht irgendwann dem Kaktus weichen muss. Autorin/Autor: Julia Vergin



Das Problem übertrockneter Böden haben nicht nur deutsche Bauern. Europaweit war die Bodenfeuchtigkeit im April unterdurchschnittlich. Vor allem Länder in Ost- und Nordeuropa waren im vergangenen Jahr von Dürre betroffen. Jetzt könnte eine neue drohen.

"Die Häufigkeit und Intensität von Dürren wird aufgrund des Klimawandels zunehmen", sagt Sergiy Moroz, Senior Policy Officer für Wasser und Biodiversität der Brüsseler Nichtregierungsorganisation European Environmental Bureau.

Moroz appelliert für eine nachhaltige und effizientere Wassernutzung. Der Wassermangel dürfe auf keinen Fall dazu führen, dass Wasserschutznormen gelockert würde und sich der Verbrauch von Grundwasser erhöht.

"Das sind keine zukunftsfähigen Lösungen. Die Landwirte müssen vorbereitet sein und sich an die Auswirkungen des Klimawandels anpassen, anstatt den Betrieb wie gewohnt aufrechtzuerhalten." fordert Moroz.

Bewässerung ist nicht die ultimative Lösung

Sollte das kommende Jahr ähnlich trocken werden wie das vergangene, wird es dort, wo nicht bewässert wird zu "enormen Ernteverlusten kommen, die jene des Jahres 2018 massiv übertreffen werden", prognostiziert Peter Gerandt für deutsche Bauern.

Bei der Bewässerung der Felder nutzen die Bauern Grundwasser. Aber auch diese Reserven werden sich irgendwann dem Ende zuneigen, wenn Regen die Wasserspeicher im Boden nicht wieder auffüllt, gibt Peter Gerandt zu bedenken.

"Ohne Regen geht es nicht. Gibt es ein zweites, drittes, viertes oder fünftes trockenes Jahr – wir hoffen nicht, dass das passiert – dann muss man sehen, wo kommt das Wasser her? Ich kann es nicht aus Talsperren nehmen, aus dem Grundwasser auch nicht mehr. Bewässerung ist nicht die ultimative Lösung."

Aber Markus Schwarz muss seit Mitte April seinen Romanasalat und die anderen Pflanzen giessen.

Für den nächsten Tag ist im Rheinland Gewitter und Regen angekündigt. "Endlich", sagt Schwarz, "wir brauchen am besten zwei, drei Wochen leichten Regen. Dann wird alles gut." Und tatsächlich gießt es gegen Abend wie aus Eimern.

Doch nach einer Stunde ist es mit dem Regen auf seinen Felder wieder vorbei. Er wird die Beregnungsanlage weiter brauchen.