Nichts geht mehr: Deutschlands Winteralptraum?

Es ist ein Kuriosum und zeigt doch die Auswirkungen des plötzlichen Wintereinbruchs in Deutschland: Wegen Schnee und Glätte müssen viele Menschen im Süden des Bundeslandes Bayern länger auf ihrer Pakete und Briefe warten. Der Grund: Es fahren noch immer kaum Züge und Busse und die Mitarbeiter von Zustelldiensten schaffen es deshalb nicht zur Arbeit.

Viele internationale Fluggäste am Münchener Airport trifft es deutlich schlimmer: Sie warten nicht auf einen Brief, sondern manche schon seit Tagen auf einen Anschlussflug. Hunderte Passagiere mussten auf Deutschlands zweitgrößtem Flughafen übernachten - auf Feldbetten und Liegestühlen. Die Stimmung sei angespannt, aber verständnisvoll, berichtet Flughafensprecher Henner Euting der DW. Am Wochenende sei die Schneemenge einer kompletten Wintersaison gefallen. "Der Schnee ist sehr feucht und kompakt gewesen und war deshalb schwer zu räumen", so Euting.

Sind skandinavische Länder besser vorbereitet?

Als der Schnee dann geräumt war, lief der Betrieb kurz wieder an. Doch dann kam der Eisregen und wieder musste der Flughafen München alle Flüge absagen. Und damit nicht genug: Weil viele Münchener Passagiere nach Frankfurt umgeleitet wurden, kam es auch dort zu Engpässen. Aber mit dem Zug von München nach Frankfurt war auch keine Alternative: Auch am Hauptbahnhof der bayerischen Landeshauptstadt regierte der Stillstand. Auch die Bahn findet nach dem Schneewochenende nur schwer wieder in den Normalbetrieb zurück. Kein Wunder: An über 80 Stellen waren durch Schnee und Eis die Oberleitungen beschädigt.

Normalbetrieb trotz Wintereinbruch auf dem Flughafen in Oslo Bild: Stian Lysberg Solum/NTB/picture alliance

Bei all diesen Ausfällen stellt sich die Frage, ob das Schneechaos hätte verhindert werden können und was es eigentlich kostet? Das zu beziffern sei schwer, sagt Michael Santos vom Vorstand der H&Z Unternehmensberatung mit Fokus auf Logistik und Lieferketten. Er gehe aber von einem dreistelligen Millionenbetrag aus.

Wie könnte man sich also besser vorbereiten? Sind andere Länder im Norden Europas wie etwa Norwegen, Schweden oder Finnland technisch einfach weiter? Von Flugchaos oder Bahnstörungen hört man dort wenig. Der Flughafen Oslo beispielsweise gilt laut der Europäische Organisation zur Sicherung der Luftfahrt Eurocontrol als der pünktlichste Flughafen in Europa - und das trotz 50 bis 60 Schneetagen im Jahr. In Skandinavien würden teils erheblich größere Kapazitäten vorgehalten "und die Auslastung dieser Flughäfen ist in keinerlei Weise mit den Drehkreuzen wie München oder Frankfurt vergleichbar", sagt Logistikexperte Santos. Hinzu komme, dass die Schneemengen an diesem Wochenende wirklich alle Räumkapazitäten gesprengt hätten. "Der Wintereinbruch insbesondere in Bayern stellt eine wirkliche Ausnahmesituation dar."

Nichts geht mehr: Ein ICE steht nach starkem Schneefall am Hauptbahnhof München. Bild: Matthias Schrader/AP/dpa

Allein von Freitag auf Samstag hatte es in München bis zu 44 Zentimeter Neuschnee gegeben - das ist mehr als jemals seit Aufzeichnung der Niederschlagsmengen an einem Tag fiel. Der bisherige Rekordwert wurde auf den Dezember 1938 datiert: 43 Zentimeter fielen damals an einem Tag. Am Münchner Flughafen hat der Winterdienst seit Anfang November Bereitschaft. 150 bis 200 Personen arbeiten hier im Zweischichtbetrieb mit jeweils 12-Stunden-Schichten - doch das reichte nicht aus, um das Schneechaos vom Wochenende in den Griff zu bekommen.

Natürlich könnten Flughäfen und Bahnen für riesige Schneemengen präpariert werden, sagt der Verkehr- und Infrastrukturexperte Thomas Puls vom Institut der deutschen Wirtschaft (IW) in Köln. Bei Eisregen sei aber meisten Schluss mit den Optionen, so Puls. Die Vorbereitungen auf große Schneemengen erforderten aber auch einen relativ hohen Aufwand. "Im Falle der skandinavischen Flughäfen etwa tritt diese Situation eigentlich jedes Jahr auf, in Deutschland seit Jahren nicht mehr", so Puls gegenüber der DW.

Wintereinbruch war "ein Jahrzehnte-Event"

Bei der Deutschen Bahn kann man hingegen nicht behaupten, dass sie nur durch Extremwetter an ihre Grenzen stößt. Auch ohne Schneemassen hat man es hier häufig mit Verspätungen zu tun: Regen, Hitze oder sogar Laub - die Begründungen sind vielseitig. "Die Bahninfrastruktur ist ein Patient auf der Intensivstation, dies aber weniger durch das Wetterereignis als vielmehr durch eine zu lange andauernde Phase der Nicht-Investitionen", schreibt Logistikexperte Santos auf DW-Anfrage. "Das rächt sich nun und die Anfälligkeit ist sehr groß. Da braucht es gar nicht das Wetterchaos wie dieses Wochenende."

Doch mit Blick auf die Flughäfen ist Santos vorsichtiger. Natürlich könnte man dort auch die Kapazitäten hochfahren. Dennoch sei das immer eine Kosten-Nutzenabwägung. "Wir haben hier ein Jahrzehnte-Event erlebt, das zu geringeren Ausfällen als jeder mittlere Streik bei Lufthansa oder der Bahn führt. Hierfür deutlich mehr Kapazitäten in Personal und Material vorzuhalten, steht einfach in keinem Verhältnis."