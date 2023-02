Video-Thema – Podcast ohne UT

Nach dem Erdbeben

Das Erdbeben an der türkisch-syrischen Grenze hat Städte und Dörfer in Trümmer gelegt. Zehntausende sind gestorben. Doch in die Trauer um die Verstorbenen mischt sich auch die Wut über schlecht gebaute Wohnhäuser.

Tuncay Şahin hat bei dem Erdbeben sein Zuhause und seine Mutter verloren.

