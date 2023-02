Nach dem Erdbeben: Suche "mit bloßen Händen"

Weißhelme im Einsatz

Die im syrischen Bürgerkrieg gegründeten Weißhelme beteiligen sich an den Bergungsarbeiten in den von Rebellen gehaltenen Gebieten im Nordwesten Syriens. Diese beiden Männer suchen in Zardana nach Überlebenden. Bis zum Mittag wurden für ganz Syrien mehr als 780 Tote gemeldet, mindestens 2200 Menschen sind in dem Bürgerkriegsland bei der Katastrophe verletzt worden.