Nach Absturz: Aserbaidschan stellt Flüge nach Russland ein

Nach dem Absturz eines aserbaidschanischen Passagierflugzeugs in Kasachstan mit 67 Menschen an Bord stellt die Fluggesellschaft Azerbaijan Airlines ihre Verbindungen in sieben russische Städte ein. Von diesem Samstag an werde es keine Flüge mehr nach Sotschi, Wolgograd, Ufa, Samara, Mineralnye Wody, Grosny und Machatschkala geben, teilte das Unternehmen der aserbaidschanischen Nachrichtenagentur Turan zufolge in Baku mit. Die Gesellschaft fliege aber weiterhin sechs große russische Städte an, darunter Moskau und St. Petersburg.

Zuvor hatte die Luftfahrtbehörde Russlands an einigen Flughäfen im Süden des Landes erneut aus Sicherheitsgründen vorübergehend keine Starts und Landungen erlaubt. Eine Maschine der Azerbaijan Airlines auf dem Weg in die südrussische Stadt Mineralnie sei daher am Freitag nach Baku zurückgekehrt, berichtete die russische Nachrichtenagentur TASS.

Ermittlungen zur Absturzursache dauern an

Am Mittwoch war bei einem Landeversuch eine aserbaidschanische Maschine vom Typ Embraer 190 in der Nähe der kasachischen Stadt Aktau an der Küste des Kaspischen Meeres abgestürzt. 38 von 67 Menschen an Bord kamen ums Leben. 29 Menschen überlebten, viele von ihnen schwer verletzt.

Ein Ausschnitt aus einem Video zeigt die Rettungsarbeiten nach dem Flugzeugabsturz Bild: SNA/Imago

Die Maschine hätte eigentlich von Aserbaidschans Hauptstadt Baku aus nach Grosny in der russischen Teilrepublik Tschetschenien fliegen sollen. In mehreren Regionen im Nordkaukasus war an dem Morgen die russische Flugabwehr im Einsatz wegen Drohnenangriffen aus der Ukraine. Die Untersuchungen zur Ursache des Absturzes dauern an. Bisher gibt es dazu keine offiziellen Ergebnisse. Aserbaidschanische Staatsmedien berichteten, dass eine Delegation der Generalstaatsanwaltschaft aus Baku im Zuge der Ermittlungen nach Grosny reise.

Aserbaidschan vermutet russische Treffer

Unter Berufung auf ungenannte Regierungsvertreter in Baku berichteten einheimische wie internationale Medien, dass die Maschine möglicherweise einen Treffer durch eine russische Flugabwehrrakete erlitten habe. Auch die USA schließen einen Fehlschuss der russischen Flugabwehr als Absturzursache nicht aus. Das berichteten unter anderem die Sender CNN und ABC News.

Auf die Möglichkeit einer Beschädigung der Maschine durch die russische Flugabwehr wiesen in einem frühen Stadium Militärblogger aus Russland, aber auch ukrainische Vertreter hin. Internet-Flugzeugtracker wie Flightradar24 berichteten, dass die GPS-Daten zur genauen Position des Flugzeugs über Russland gestört worden seien. Bilder vom Heck des Wracks zeigen kleine Löcher, die wie Einschläge der Splitter von Flugabwehrraketen aussehen. Der Kreml warnte in einer ersten Reaktion vor voreiligen Spekulationen, hat sich sonst aber noch nicht zu dem Absturz geäußert.

