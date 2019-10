Nächster Kantersieg der DFB-Frauen

In der Qualifikation für die Europameisterschaft 2021 in England dominieren die deutschen Fußballerinnen ihre zweitklassigen Gegner weiter nach Belieben. Einen Monat nach dem 8:0 im Hinspiel in der Ukraine gewann der Rekordeuropameister auch das Rückspiel in Aachen mit 8:0 (4:0) und führt die Gruppe I mit der makellosen Bilanz von neun Punkten und 26:0 Toren an.

Klara Bühl (7./58./61.) und Lina Magull (37./42./90.+2) mit jeweils drei Toren sowie Giulia Gwinn (30.) und Melanie Leupolz (87.) trafen für die Mannschaft von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg, die über die gesamte Spielzeit klar überlegen war. Die Ukrainerinnen versuchten über 90 Minuten mit einem Abwehrriegel, Schlimmeres zu verhindern - am Ende stand jedoch der dritte Kantersieg der deutschen Fußballerinnen im dritten EM-Qualifikationsspiel.

Es war das letzte Heimspiel des WM-Jahres für die DFB-Auswahl, die ihre nächste Partie am Dienstag in Griechenland bestreitet. Zum Abschluss des Länderspieljahrs steht am 9. November noch ein Highlight im EM-Gastgeberland England an. Für das Länderspiel im Fußball-Tempel Wembley wurden bereits mehr als 75.000 Tickets abgesetzt.

sn/ct (sid, dpa)