Nächste Heimpleite für Bayer 04 Leverkusen gegen Arminia Bielefeld

Es war ein Erfolg, den sich Arminia Bielefeld wohl kaum schöner hätte vorstellen können: Die stark abstiegsbedrohten Ostwestfalen setzten sich etwas überraschend am frühen Sonntagnachmittag bei Bayer 04 Leverkusen mit 2:1 durch - der erste Sieg für die Bielefelder nach sieben erfolglosen Partien. Es war zudem der erste Triumph im dritten Spiel für Bielefeld-Trainer Stefan Kramer. Der Japaner Ritsu Doan brachte die Arminia in Führung (18.). Doans im Winter verpflichteter Landsmann Masaya Okugawa sorgte mit seinem ersten Bundesliga-Tor beim vierten Einsatz für die Entscheidung (57.). Patrik Schick gelang nur noch der Anschlusstreffer (85.). Damit steht die Arminia erstmals seit langer Zeit nicht mehr auf einem Abstiegsplatz.

Für Leverkusen war die Partie ein echter Rückschlag im Kampf um die Champions-League-Plätze. Vor allem im heimischen Stadion hat das Team von Trainer Peter Bosz Probleme, zu punkten. Aus den drei Partien gegen Mainz, Freiburg und Bielefeld holten sie nur einen Punkt. Wohl zu wenig, um sich für die europäische Königsklasse zu qualifizieren.

FC Bayern weiter auf Titelkurs

Robert Lewandowski erzielt gegen Bremen sein 32. Saison-Tor.

Der FC Bayern kommt zum letzten Viertel der Saison wieder in Bestform. Bei Werder Bremen gelang der Mannschaft von Trainer Hansi Flick ein ungefährdeter 0:3 (0:2) -Erfolg. Leon Goretzka (23.) und Serge Gnabry (35.) sorgten bereits in der ersten Hälfte für die Vorentscheidung. Robert Lewandowski (67.) traf zum 3:0 für den FCB - sein 32. Saisontreffer. Damit bleiben die Münchner voll auf Meisterschaftskurs. Aber ist es auch die letzte Saison von Flick als Cheftrainer bei den Bayern?

Nach der Ankündigung von Joachim Löw, nach der EM im Sommer aufhören zu wollen, wird der 56-Jährige als heißester Nachfolgekandidat gehandelt. Ein glaubhaftes Dementi von ihm blieb bislang aus. "Ich habe alles dazu gesagt. Ich habe Vertrag bis 2023 und mehr muss ich dazu nicht sagen", argumentierte Flick vor der Partie. Von einem Desinteresse war von Seiten des Coaches nichts zu hören. Nach der Pause blieben die Bayern dominant, ohne sich übermäßig verausgaben zu müssen - und trafen noch dreimal das Aluminium des Bremer Tores. Werder war in allen Belangen überfordert gegen die stark aufspielenden Münchner, auch wenn Niclas Füllkrug (86.) kurz vor dem Ende noch der Ehrentreffer gelang.

Dortmunder Sieg gegen schwache Berliner

Dortmunder Spieler bejubeln das 1:0 gegen Hertha BSC durch Julian Brandt

Borussia Dortmund macht Druck für die erneute Champions-League-Qualifikation.Der BVB bezwang am Samstag den Abstiegskandidat Hertha BSC dank eines Fernschuss-Flatterballs von Julian Brandt (55.) und des dritten Saisontores von Nachwuchstalent Youssoufa Moukoko (90.+1) mit 2:0 (0:0). Damit bleibt die Qualifikation für die Champions League und damit das Saisonziel in greifbarer Nähe.

Die Hertha kämpfte, was aber am Ende vergebens war. Den Berlinern gelang kein einziger Schuss auf das BVB-Tor in 90 Minuten. Zudem sah Vladimir Darida nach einem bösen Foul an Marco Reus die Rote Karte (80.). Damit wird die Tabellensituation immer bedrohlicher für Hertha BSC.

Schalke 04 taumelt weiter in Richtung Abstieg

Wolfsburgs Wout Weghorst (Mitte) hat mit 16 Saisontoren soviele Treffer wie der gesamte S04

Der FC Schalke 04 taumelt weiter in Richtung 2. Liga. Und wie die Königsblauen die Partie beim VfL Wolfsburg mit 0:5 (0:1) verloren haben, passt ins Bild einer desaströsen Saison. Shkodran Mustafi (31.) brachte die Königsblauen völlig unbedrängt mit einem Kopfball ins eigene Tor auf die Verliererstraße. Es war bereits das vierte Eigentor der Schalker in dieser Saison, kein anderes Team hat mehr als zwei zustande gebracht. Auch beim dritten Gegentreffer leistete der desolate Mustafi ungewollte Mithilfe.

Diese überaus unglücklichen Aktionen des Innenverteidigers passen ins Bild des derzeitigen Allgemein-Zustands des S04, dessen Neuzugänge zur Winterpause (Klaas-Jan Huntelaar, William, Mustafi, Sead Kolasinac) noch so gut wie keinen positiven Einfluss auf ihr Team hatten. Wout Weghorst (51.), Ridle Baku (58.), Josip Brekalo (64.) und Maximilian Philipp (79.) erzielten die weiteren Treffer. Eine Rettung der Schalker nach dieser neuerlichen Pleite ist wohl nur noch rechnerisch möglich.

Dem VfL Wolfsburg reichte eine durchschnittliche Leitung, um den Gegner zu besiegen. Damit unterstrichen die Niedersachsen ihre Ambitionen, in der kommenden Saison in der Champions League teilzunehmen.

Union Berlin unterstreicht Heimstärke

Union-Angreifer Max Kruse trifft vom Elfmeterpunkt zum zwischenzeitlichen 1:1 gegen den 1.FC Köln

Union Berlin bleibt im Stadion an der Alten Försterei eine Macht. Gegen den 1. FC Köln gelang den Berlinern ein hart erkämpfter 2:1 (0:1) -Erfolg - und das zwölfte ungeschlagene Spiel in Folge. Die Mannschaft von Trainer Urs Fischer war über die 90 Minuten das bessere Team, erspielten sich eine Vielzahl von Torchancen, vergaben diese aber in schöner Regelmäßigkeit. Und so kamen die Rheinländer in der Nachspielzeit der ersten Hälfte völlig überraschend zur Führung. Ondrej Duda (45.+2) traf per Foulelfmeter. Direkt nach der Pause konnte Union ausgleichen - ebenfalls per Strafstoß. Max Kruse (48.) verwandelte vom Elfmeterpunkt. Christopher Trimmel (67.) traf zum 2:1 und stellte damit die Weichen für den verdienten Union-Sieg.

Quaison hält Mainz im Bundesliga-Rennen

Vom Einwechselspieler zum Matchwinner: Robin Quaison

Diese Einwechslung von Trainer Bo Svensson hat Mainz 05 neuen Mut im Abstiegskampf gegeben. Die Rheinhessen setzten sich in einem engen Spiel gegen den SC Freiburg mit 1:0 (0:0) durch. Torschütze: der erst zwölf Minuten zuvor eingewechselte Angreifer Robin Quaison (84.), der einen Abstauber-Treffer erzielte, der die Mainzer wieder ins Rennen um den Klassenerhalt gehievt hat.

Freiburg versuchte über die Spielzeit alles, um die Partie für sich zu entscheiden, scheiterte aber immer wieder an der Chancenverwertung und am Mainz-Keeper Robin Zentner.

Gladbachs Rose will trotz Pleite weitermachen

Gladbachs Lars Stindl (l.) vergibt einen Elfmeter, Augsburgs Spieler jubeln über den Sieg

Sechs Niederlagen in Folge in Pflichtspielen, vier Pleiten nacheinander in der Bundesliga: Borussia Mönchengladbach und sein scheidender Trainer Marco Rose (zu Borussia Dortmund) wirken zunehmend ratlos. An Rücktritt denkt Rose trotz des erneuten Rückschlags für seine Mannschaft aber nicht. "Nein", betonte er nach dem 1:3 (0:0) am Freitagabend beim FC Augsburg auf die Frage, ob er persönliche Konsequenzen in Erwägung ziehe.

Die Borussia war die bessere Mannschaft, erspielte sich zahlreiche Großchancen, vergab dann aber sogar einen Elfmeter durch Lars Stindl geradezu kläglich neben das Tor und ließ sich vor und nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich durch Florian Neuhaus von Ruben Vargas, Marco Richter (76.) und Andre Hahn (89.) dreimal böse überrumpeln.

Der 25. Spieltag im Überblick:

VfL Wolfsburg - FC Schalke 04 5:0 (1:0)

Tore: 1:0 Shkodran Mustafi (31.; Eigentor), 2:0 Wout Weghorst (51.), 3:0 Ridle Baku (58.), 4:0 Josip Brekalo (64.), 5:0 Maximilian Philipp (79.)

Union Berlin - 1.FC Köln 2:1 (0:1)

Tore: 0:1 Ondrej Duda (45.), 1:1 Max Kruse (48., Elfmeter), 2:1 Christopher Trimmel (67.)

1.FSV Mainz 05 - SC Freiburg 1:0 (0:0)

Tore: Robin Quaison (84.)

Werder Bremen - FC Bayern München 1:3 (0:2)

Tore: 0:1 Leon Goretzka (23.), 0:2 Serge Gnabry (35.), 0:3 Robert Lewandowski (67.), 1:3 Niclas Füllkrug (86.)

FC Augsburg - Borussia Mönchengladbach 3:1 (0:0)

Tore: Ruben Vargas 1:0 (52.), Florian Neuhaus 1:1 (68.), 2:1 Richter (76.), 3:1 Hahn (89.) Besondere Vorkommnisse: Stindl verschießt Elfmeter (39.)

Borussia Dortmund - Hertha BSC 2:0 (0:0)

Tore: 1:0 Julian Brandt (54.), 2:0 Youssoufa Moukoko (90.)

Bayer 04 Leverkusen - Arminia Bielefeld 1:2 (0:1)

Tore: 0:1 Ritsu Doan (18.), 0:2 Masaya Okugawa, 1:2 Patrik Schick (85.)

RB Leipzig - Eintracht Frankfurt

Tore:

VfB Stuttgart - TSG 1899 Hoffenheim

Tore: