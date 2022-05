Mythos Côte d'Azur - Liebe, Luxus, Leidenschaft

Die Côte d'Azur ist nicht nur eine atemberaubend schöne Landschaft. Mit dem schmalen Küstenstreifen an der französischen Mittelmeerküste verbindet die ganze Welt Sonne, Stars und Skandale. In Saint Tropez, einem ehemaligen Fischerstädtchen, entwickelte sich eine neue und sinnliche Lebenskunst dank der jungen Brigitte Bardot, während ganz im Osten der Küste die frischgebackene Oscar-Preisträgerin Grace Kelly das Fürstentum Monaco eroberte. Ihre Hochzeit mit Fürst Rainier wurde zum Jahrhundertereignis. Kuppler war der griechische Reeder Aristoteles Onassis. Er wollte das Image des Zwergstaates aufzupolieren. In Cannes etablierte sich eines der glamourösesten Filmfestivals der Welt und alle kamen an die Côte. An einem Ort kreuzten sich die Wege fast aller berühmten Besucherinnen und Besucher im vergangenen Jahrhundert: im Hôtel du Cap-Eden-Roc in Antibes. Seit 150 Jahren beherbergt es Künstlerinnen und Künstler, Königinnen und Könige, Diven und Stars. König Edward VIII. fand hier diskreten Unterschlupf mit seiner Geliebten Wallis Simpson. Marlene Dietrich dagegen scherte sich wenig um Diskretion bei ihren Affären. Seit 1969 ist das Hotel im Besitz der deutschen Industriellenfamilie Oetker. Maja Oetker schildert ihre persönlichen Erinnerungen der vergangenen 50 Jahre. Bis heute hat die Côte d'Azur nichts von ihrer Anziehungskraft verloren. Sie ist mehr als nur ein Sehnsuchtsort: sie ist ein Mythos.