Mythos Barbie

Der Hype um den neuen Barbie-Film ist gewaltig. Dabei scheiden sich an der langbeinigen blonden Puppe seit 64 Jahren die Geister. Was steckt eigentlich hinter dem Mythos?

Für die einen steht die knapp 30 Zentimeter große Plastikpuppe für ein toxisches Schönheitsideal, für die anderen ist sie eine feministische Ikone. Wie passt das zusammen? Barbie sorgt für hitzige Debatten - und zählt trotzdem zu den am meisten verkauften Spielzeugen der Welt, seit sie 1959 auf den Markt kam.

Bild: Andrew Harnik/AP Photo/picture alliance

Kultur Intensiv stellt ihre Erfinderin Ruth Handler vor, die, sagt etwa die US-amerikanische Autorin Susan Shapiro, eine Wegbereiterin des Feminismus war. Denn Barbie ist selbständig, selbstbewusst, berufstätig - ein Mann ist allenfalls ein Accessoire.

Andere sehen den Barbie-Kult sehr viel kritischer. Ärzte, Feministinnen, Künstler kritisieren das stereotype Frauenbild von Barbie.

Bild: Jason Tidwell/IMAGO/Cover-Images

Dabei hat sich die Barbie immer verändert. Längst gibt es die Barbie in fast allen Hautfarben und - neuester Coup - als Barbie mit Down-Syndrom.

Bild: ISAAC I.E. EMOKPAE

In Afrika gibt es schon längst echte Konkurrenz: die "Queens of Africa", die ein ganz anderes Bild von Schönheit und Frausein vermitteln wollen.

Bild: Warner Bros/Entertainment Pictures/ZUMAPRESS/picture alliance

Was kann ein "Barbie"-Film im Jahr 2023 dem noch hinzufügen? Regisseurin Greta Gerwig hat aus dem Mythos einen wilden, anarchischen Film gemacht, der auch die Kritik an Barbie aufgreift. Denn eins ist klar: Barbie ist nicht wegzukriegen.

