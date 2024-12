Mysteriöse Drohnen im Nordosten der USA

"Wir sind an der Sache dran", sagt US-Heimatschutzminister Mayorkas. Doch was genau am Himmel über der Ostküste gesichtet wurde, bleibt unklar.

"Es steht außer Frage, dass die Menschen Drohnen sehen", betonte der Heimatschutzminister der USA, Alejandro Mayorkas. Teilweise handele es sich aber um bemannte Flugzeuge, die häufig mit Drohnen verwechselt würden. Man habe weiteres Personal und Technologie mobilisiert, um die Polizei in New Jersey zu unterstützen, so Mayorkas in einem TV-Interview.

Seit Tagen gibt es Berichte und Diskussionen über mögliche Drohnen am Himmel der US-Ostküste. Begonnen hatte das Phänomen bereits im November über New Jersey, als ein unbemanntes Flugobjekt nahe einer Militäreinrichtung gesichtet wurde. Videos der mysteriösen hellen Lichter am Himmel verbreiten sich rasant in sozialen Medien und sorgen für hitzige Spekulationen. "Ich möchte der amerikanischen Öffentlichkeit versichern, dass wir daran arbeiten", bekräftigte Mayorkas. Er unterstrich erneut, dass es bisher keine Hinweise auf eine "ausländischen Beteiligung" gebe.

Kritik aus den eigenen Reihen

Der demokratische Senator Chuck Schumer verlangte ein Gesetz, um die Zusammenarbeit der Behörden des Bundes, der Bundesstaaten und der Kommunen bei der Identifizierung und gegebenenfalls auch beim "Abschuss" gefährlicher Drohnen zu verbessern. In einem Brief an Mayorkas forderte Schumer das Heimatschutzministerium zudem auf, in New York und New Jersey umgehend Technologie zur Erkennung von Drohnen einzusetzen, da herkömmliche Radargeräte so kleine Objekte nicht gut erkennen könnten.

Der Abgeordnete Jim Himes, der für die Demokraten im Geheimdienstausschuss des Repräsentantenhauses sitzt, kritisierte zudem die Informationspolitik der US-Luftfahrtbehörde FAA. "Die Antwort 'Wir wissen es nicht' ist keine ausreichende Antwort", sagte er im Sender "Fox News". "Wenn die Leute verunsichert sind, füllen sie das Vakuum mit Ängsten, Sorgen und Verschwörungstheorien", warnte Himes.

Vorschriften zur Identifizierung

Seit vergangenem Jahr müssen Drohnen nach Bundesluftfahrtvorschriften identifizierbar sein, einschließlich des Standorts ihres Betreibers. Es ist nicht klar, ob die Behörden diese vorgeschriebene Funktion nutzen konnten, um festzustellen, wer hinter den Drohnen über New York und New Jersey steckt. Entsprechende Fragen blieben von Mayorkas Büro nach Angaben der Nachrichtenagentur AP unbeantwortet.

