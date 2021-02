Myanmars Putsch schadet der Wirtschaft

Myanmars Wirtschaft war bereits durch die Coronamaßnahmen angeschlagen. Nun steht weiterer Schaden an, weil der Militärputsch ausländische Kapitalgeber verunsichert und Investitionen in Milliardenhöhe gefährdet.

Anfang Februar, als die neue Legislaturperiode des Parlaments beginnen sollte, hatte das Militär die Macht an sich gerissen unter dem Vorwand, die Wahl im November sei manipuliert worden. Damals hatte die Nationale Liga für Demokratie (NLD), die Partei der Regierungschefin Aung San Suu Kyi, einen Erdrutschsieg erzielt.

Zehntausende Menschen haben gegen den Putsch demonstriert, es waren die größten Proteste seit mehr als zehn Jahren. Westliche Regierungen haben den Coup verurteilt und die USA haben Wirtschaftssanktionen angedroht.

Proteste in Myanmar weiten sich aus Ärzte und Pflegerinnen an vorderster Front Keine 24 Stunden nach dem Putsch erklärten Ärzte und Pflegerinnen mehrerer staatlicher Krankenhäuser, die Arbeit niederzulegen. Sie riefen auch andere dazu auf, sich einer Kampagne des zivilen Ungehorsams anzuschließen.

Proteste in Myanmar weiten sich aus Breite Koalition Inzwischen haben sich Studenten, Lehrer, Arbeiter und viele andere gesellschaftliche Gruppen den Protesten angeschlossen. Sie skandieren und singen: "Gebt den Menschen die Macht zurück!" Oder: "Demokratie zu bekommen ist unser Ziel!"

Proteste in Myanmar weiten sich aus Auch Mönche unterstützen die Proteste Unter den Demonstranten sind auch buddhistische Mönche. Der Sangha, die Gemeinschaft der Mönche, spielt seit jeher eine wichtige Rolle in dem stark buddhistisch geprägten Land.

Proteste in Myanmar weiten sich aus Landesweite Proteste Nicht nur in den großen urbanen Zentren Yangon und Mandalay kam es zu Demonstrationen. Auch in den Gebieten der ethnischen Minderheiten, wie hier im Shan-Staat erheben sich die Menschen.

Proteste in Myanmar weiten sich aus Drei-Finger-Gruß Wie in Thailand ist der Drei-Finger-Gruß des Hollywood-Blockbusters "Die Tribute von Panem" zum Symbol der Demonstranten geworden.

Proteste in Myanmar weiten sich aus Zustimmung von den Balkonen Die Demonstranten erhalten Applaus und werden mit Wasser und Essen von Menschen unterstützt, die nicht aktiv demonstrieren.

Proteste in Myanmar weiten sich aus Führung der NLD verhaftet Die Demonstranten fordern die Freilassung von Aung San Suu Kyi sowie anderer hochrangiger Politiker der De-facto-Regierungspartei Nationale Liga für Demokratie und eine Rückkehr zur Demokratie. Aung San Suu Kyi und weitere NLD-Mitglieder wurden vom Militär am Montag verhaftet.

Proteste in Myanmar weiten sich aus Unterstützer der Militärregierung Vereinzelt kommt es im Land auch zu Kundgebungen von Unterstützern der Militärregierung und der Stellvertreter-Partei der Generäle, der USDP ("Unionspartei für Solidarität und Entwicklung").

Proteste in Myanmar weiten sich aus Erinnerungen an Putsch von 1988 Bei den aktuellen Protesten sind die Erinnerungen an den Putsch von 1988 stets gegenwärtig. Damals brach die staatliche Ordnung zusammen. Das Militär stellte diese mit großer Härte wieder her. Mehrere tausend Menschen starben, Zehntausende wurden verhaftet, viele Studenten und Aktivisten flohen ins Ausland.

Proteste in Myanmar weiten sich aus Wasserwerfer in Naypiytaw In der Hauptstadt Naypiyataw, die von den Militärs weit abgelegen im Zentrum des Landes 2005 neu eröffnet wurde, setzten die Sicherheitskräfte Wasserwerfer gegen Demonstranten ein.

Proteste in Myanmar weiten sich aus Angespannte Lage In Myawaddy, einer Stadt im südöstlichen Kayin-Staat, drohte die Gewalt am Sonntagabend zu eskalieren. Die Polizei setzte Tränengas und Gummigeschosse ein.

Proteste in Myanmar weiten sich aus Blumen für die Sicherheitskräfte Am Montagabend erklärte das Militär, dass das Volk "gesetzlose Unruhestifter" nicht dulde und diese entfernt werden müssten. Die Demonstranten reagierten auf die Drohung, indem sie Polizisten Blumen überreichten. Autorin/Autor: Rodion Ebbighausen



"Durch den Putsch wirkt das Land jetzt wie ein hoffnungsloser Fall, wie eine Bananenrepublik", sagte der in der Wirtschaftsmetropole Rangun ansässige Analyst David Mathieson der Nachrichtenagentur AFP. "In vielen westlichen Ländern wird man jetzt sicher sagen: Auf gar keinen Fall."

Hoffnungsloser Fall?

Myanmar, mit 54 Millionen Einwohnern eines der ärmsten Länder Südostasiens, hat sich erst 2011 für ausländische Investoren geöffnet. Nach einer umstrittenen Wahl - der ersten in mehr als 20 Jahren - wurde damals eine Zivilregierung unter Führung des früheren Generals Thein Sein vereidigt und vom Militär unterstützt.

Die anschließende Liberalisierung und Modernisierung von Wirtschafts- und Finanzinstitutionen und die ersten demokratischen Wahlen im Jahr 2015 führten zu einem rasanten Wirtschaftswachstum von durchschnittlich sieben Prozent pro Jahr. Große Investitionen von Unternehmen wie H&M, Adidas und Samsonite trugen ihren Teil dazu bei.

Ausländische Investoren waren wie berauscht vom ungenutzten Potenzial des Landes und steckten Milliarden US-Dollar in den Öl- und Gas-Sektor, die Stromproduktion, das verarbeitende Gewerbe sowie das Transport- und Kommunikationswesen. Allerdings kühlte ihr Interesse nach 2016 etwas ab, weil die Reformdynamik nachließ und das Militär zudem des Völkermords an den muslimischen Rohingya beschuldigt wurde. Die Corona-Pandemie ließ die ausländischen Direktinvestitionen dann noch weiter sinken.

"Wir gehen davon aus, dass [der Putsch] das Vertrauen der Verbraucher und Unternehmen schwächen wird", schreibt Sian Fenner, Asien-Analyst bei Oxford Economics, in einer Mitteilung an seine Kunden. "Die politische Unsicherheit wird auch die Erholung der Investitionen und des Wachstums dämpfen."

Laut Fenner sind ausländische Investitionsvorhaben in Höhe von umgerechnet knapp drei Milliarden Euro, die derzeit auf ihre Genehmigung warten, durch die politischen Unruhen gefährdet. Projekte würden dabei "bestenfalls verzögert oder möglicherweise gestrichen", so der Analyst.

All das wird auch die Wirtschaftsleistung Myanmars dämpfen. Ausländische Direktinvestitionen waren in den letzten Jahren ein wichtiger Wachstumstreiber und 2019 für mehr als ein Drittel des Bruttoinlandsprodukts (BIP) verantwortlich.

Fenner erwartet im laufenden Jahr ein Wachstum von nur noch zwei Prozent. Vor dem Coup hatte er 4,1 Prozent prognostiziert.

Wie reagieren USA und EU?

Analysten sind sich einig, dass die wirtschaftlichen Auswirkungen auch von möglichen Restriktionen der USA und der Europäischen Union (EU) abhängen.

So könnten die USA etwa wieder Sanktionen gegen Firmen einführen, die mit dem Militär in Verbindung stehen. Sie waren 2016 aufgehoben worden. Weil aber die USA nicht zu Myanmars größten Investoren und Handelspartnern zählen, wäre die Wirkungen solcher Sanktionen allerdings begrenzt.

"Wenn sich die USA dagegen für einen drastischen Schritt entscheiden und Myanmar komplett von ihrem Finanzsektor abschneiden, wären die Auswirkungen massiv", sagt Gareth Leather, Asien-Analyst bei Capital Economics. "Das würde die meisten ausländischen Investitionen beschneiden und den Handel mit allen Ländern außer China erschweren." Allerdings erwarte er nicht, dass Washington so weit gehe, so Leather weiter.

Die EU, nach China zweitgrößter Absatzmarkt für Produkte aus Myanmar, hat ebenfalls ein Druckmittel in petto. Bisher dürfen Unternehmen aus Myanmar ihre Waren zollfrei in die EU ausführen. Würden diese Handelspräferenzen gestrichen, wäre das ein schwerer Schlag für die Wirtschaft des Landes.

"Die boomende Textil- und Bekleidungsindustrie, die inzwischen einen bedeutenden Teil zur Wirtschaftsleistung beiträgt, wäre dadurch quasi vom Export in die EU abgeschnitten", so Leather zur DW.

Bekleidungs- und Textilexporte in die EU sind um den Faktor 20 gestiegen, seitdem Myanmar 2013 unter dem "Alles-außer-Waffen"-Programm der EU besonderen Marktzugang erhielt, sagt Leather. Inzwischen machen sie drei Prozent der Wirtschaftsleistung aus.

"Einen wettbewerbsfähigen Produktionssektor im unteren Preissegment aufzubauen, ist für Niedriglohnländer in Asien traditionell ein Weg aus der Armut", so Leather. "Eine Drosselung der Textilindustrie hätte deshalb lang anhaltende Folgen."

Chance für China

Wenn es um Investitionen in Myanmar geht, stellen asiatische Länder sowohl die EU als auch die USA in den Schatten. Singapur ist der größte Investor mit einem Anteil von mehr als 40 Prozent an den gesamten ausländischen Direktinvestitionen zwischen 2011 und 2020. China, Myanmars größter Exportmarkt, folgt mit einem Anteil von mehr als 20 Prozent.

Chinas Führung hat früher die Militärdiktatur Myanmars unterstützt, die zwischen 1988 und 2010 an der Macht war. Den aktuellen Putsch hat Peking bisher nicht verurteilt, sondern nur alle Seiten aufgerufen, ihre "Differenzen zu überwinden". Die staatliche chinesische Nachrichtenagentur Xinhua bezeichnete den Militärputsch als "grosse Kabinettsumbildung".

Einige Analysten glauben, dass harte Gegenmaßnahmen der USA oder der EU der chinesischen Regierung Gelegenheit geben würde, ihren Einfluss in Myanmar auszubauen. Schon jetzt spielt das Land eine wichtige Rolle in Chinas internationalem Infrastrukturprojekt "Neue Seidenstraße".

"China sieht, dass Myanmars Öffnung gegenüber dem Westen nun so ziemlich beendet ist. Und dass der dortigen Regierung eigentlich nur ein Weg bleibt: eine engere Bindung an China", sagt Gareth Leather.



Adaption aus dem Englischen von Andreas Becker.