Myanmar: Gnade für Aung San Suu Kyi?

Sie ist de-facto Regierungschefin, sitzt aber in Haft: Aung San Suu Kyi. Nun lässt das Militärregime in Myanmar Gnade walten - zumindest ein wenig.

Es ist buddhistische Fastenzeit. Anlass für eine Amnestie in Myanmar. Unter den 7000 Gefangenen, die begnadigt werden, soll auch die entmachtete De-facto-Regierungschefin Aung San Suu Kyi sein. Das melden Staatsmedien des südostasiatischen Landes. Demnach hat die Militärjunta angekündigt, die Haftstrafe der früheren Freiheitsikone zu reduzieren.

Die 78-Jährige und der frühere Präsident Win Myint würden teilweise begnadigt, so die Staatsmedien. Dies bedeute, dass ihre Haftstrafen verringert würden, es handele sich nicht um eine komplette Begnadigung, berichtete die Nachrichtenseite "Myanmar Now". Ob die beiden Politiker nun freikommen, ist unklar. Einem Insider zufolge soll die Friedensnobelpreisträgerin in Hausarrest bleiben.

Nur eine Teilbegnadigung

Obwohl im Zusammenhang mit einigen Urteilen ihre jeweilige Strafe erlassen wurde, könne Suu Kyi nicht freigelassen werden: "Sie muss sich noch in 14 Fällen verantworten. Nur fünf von 19 Fällen wurden begnadigt", heißt es aus Justizkreisen. So sollen bei Suu Kyi die Haftstrafen für die Verurteilungen wegen angeblicher Verstöße gegen die Import- und Exportgesetze des Landes sowie gegen die Regeln während der Corona-Pandemie reduziert werden. Die schwersten Vorwürfe, etwa wegen Korruption, bleiben den Angaben zufolge weiter bestehen.

Nach dem Putsch vom 1. Februar 2021 hatte das Militär die demokratisch gewählte Regierungschefin Suu Kyi entmachtet und festgenommen. Später verurteilte ein von der Junta kontrolliertes Gericht sie wegen zahlreicher angeblicher Verbrechen zu insgesamt mehr als 30 Jahren Haft. Auch Win Myint war zu einer langjährigen Gefängnisstrafe verurteilt worden.

Schon seit vergangener Woche gab es Bewegung in dem Fall: Die Friedensnobelpreisträgerin von 1991 war überraschend vom Gefängnis in ein Regierungsgebäude verlegt worden. Zuvor hatte es mehr als zwei Jahre lang so gut wie keine Informationen über ihre genauen Haftbedingungen und ihren Zustand gegeben. Seit ihrer Inhaftierung wurde Suu Kyi nur ein einziges Mal gesehen - auf einem von Staatsmedien in Myanmar verbreiteten Bild in einem Gerichtssaal. Ihre Anwälte waren mit einem öffentlichen Redeverbot belegt worden. Aung San Suu Kyi hat Berufung gegen die Verurteilung wegen der diversen Vorwürfe eingelegt, die von Aufwiegelung über Wahlbetrug bis hin zu Korruption reichen. Sie bestreitet alle Vorwürfe.

