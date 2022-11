David Bowies Raumanzug unterm Hammer

Unscheinbar, aber umso teurer: David Gilmours Schätzchen

Eine ähnlich legendäre Gitarre, die "Black Strat", mit der Pink-Floyd-Gitarrist David Gilmour unter anderem beim wegweisenden Album "The Dark Side Of The Moon" spielte, wurde 2019 für knapp vier Millionen US-Dollar bei einer Auktion von Christie's in New York versteigert.