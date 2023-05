Multitasking - Wieviel geht gleichzeitig?

Beim Autofahren telefonieren, während der Arbeit in den sozialen Medien unterwegs sein, beim Lernen Musik hören, im Homeoffice und Haushalt gleichzeitig funktionieren. In vielen Firmen wird die sogenannte Multitasking-Fähigkeit immer noch als wichtiges Eignungskriterium verstanden. Aber ist dieser Arbeits- und Lebensstil wirklich effektiv? Die Dokumentation geht dem Phänomen in so unterschiedlichen Disziplinen wie Neuro- und Bewegungswissenschaften, Arbeitspsychologie, Betriebswirtschaft und Soziologie auf den Grund. Das Ergebnis: Unser Gehirn ist nicht dazu geschaffen, mehrere komplexe Aufgaben gleichzeitig zu bewältigen. Es dennoch zu tun, bedeutet Stress, der bestimmte Regionen des Gehirns messbar schädigen kann, zum Beispiel die berühmten "grauen Zellen." Schäden entstehen aber auch in der Wirtschaft. Eine große Studie mit Unternehmen aus 20 Branchen kommt zu dem Ergebnis, dass Multitasking dort zu Umsatzeinbußen von 25 Prozent geführt hat. Doch gibt es auch schon Lösungsansätze, um der "Immer-mehr-gleichzeitig-Spirale" zu entkommen?