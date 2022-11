Zwei Trophäen für Nicki Minaj

Die 39-jährige Rapperin (Mitte) hat schon einige Rekorde gebrochen. So war sie u.a. die erste Künstlerin, die mit sieben Songs gleichzeitig in den Billboard Hot 100 vertreten war. Den Ehrentitel "Queen of Hip-Hop" hat sie sich redlich verdient, und auch bei den diesjährigen EMAs gewann sie in dieser Kategorie. Auch ihr Song "Super Freaky Girl" wurde ausgezeichnet.