Mozarts Zauberflöte goes Hollywood

Es ist eine schon rührende Leidenschaft, die der deutsche Hollywood-Regisseur Roland Emmerich da verkündet: "Ich denke, das ist die genialste Oper, die jemals geschrieben worden ist", sagte der Regisseur am Montag (15.11.2022) bei der Deutschlandpremiere von "The Magic Flute - Das Vermächtnis der Zauberflöte" in München. Damit ist er nicht allein. Seit Generationen schon wird der verspielten Oper von Wolfgang Amadeus Mozart gehuldigt.

Weltweit füllt die Zauberflöte Opernsäle: Die Figuren sind bunt und interessant, die Story dramatisch, die Arien in mozart’scher Weise gleichsam kunstvoll und eingängig. Eigentlich erstaunlich, dass eine solch erfolgreiche Geschichte nicht schon längst verfilmt worden ist. Es sind immerhin Zeiten, in denen fantastische Geschichten von Harry Potter bis Game of Thrones Hochkonjunktur haben.

Regisseur Florian Sigl (links), Produzent Roland Emmerich (rechts) und dazwischen der Cast bei der Filmpremiere in München

Nun hat sich Nachwuchsregisseur Florian Sigl des Stoffes angenommen, mit tatkräftiger Unterstützung von Starregisseur Roland Emmerich, der den Film produziert hat. Die Macher glauben an die Zugkraft der Geschichte. Die Zauberflöte kenne man auf der ganzen Welt, sagt Emmerich, und es sei wichtig, auf bekannte Marken und Geschichten aufzubauen. Was sind mögliche Risiken und Nebenwirkungen?

Der Regisseur: Ein Neuling

"The Magic Flute" ist Sigls Debütfilm: Zunächst hatte er Fagott am Musikkonservatorium in München studiert, schmiss hin und wurde erfolgreicher Werbefilmer. Für die deutsche Kinolandschaft ein ungewöhnlicher Werdegang.

Regisseur Florian Sigl

Sigls Erstling hat auch gleich ein Budget in zweistelliger Millionenhöhe, einen Cast aus jungen Stars aus England und Amerika sowie Operngrößen aus aller Welt bekommen. Für deutsche Verhältnisse ungewöhnlich, für Produzenten Roland Emmerich aber daily business.

Und für den jungen Regisseur ein Glücksfall: Er konnte sich über den deutschen Tellerrand hinaus direkt am internationalen Markt orientieren. "The Magic Flute" ist als vorweihnachtlicher Familienfilm angekündigt. Und die Chancen, dass mehr als ein Familienmitglied die Zauberflöte bereits kennt oder mag ist groß - auch außerhalb von Deutschland. Die Oper hat seit ihrer Uraufführung 1791 unterschiedlichste Generationen begeistert, wurde in mehrere Sprachen übersetzt und gehört zu den meist aufgeführten Opern weltweit.

Die neue Zauberflöte: Tamino, Pamina und Sarastro (von links nach rechts)

Die Oper: nicht gerade Popmusik - oder eben doch?

"Der Film soll Lust auf Mozarts Oper machen", sagt Sigl am Premierenabend, "er kann aber nie Ersatz werden für eine Live-Aufführung." Aber gilt das auch für ein Publikum, das nie freiwillig in eine Oper gehen würde? Dem opernaffinen Publikum werden die eingängigen Stücke auf hohem Gesangsniveau dargeboten. Mit Opernstars wie dem französisch-mexikanischen Tenor Rolando Villazón, US-Basssänger Morris Robinson als Fürst Sarastro oder die französische Sopranistin Sabine Devieilhe als ikonische Königin der Nacht.

Eine Ikone: Mozarts Königin der Nacht in der neuen Verfimung

"Wir haben den Film fast überall hin verkauft”, sagte Emmerich am Premierenabend. Dies dürfte auch an den Opernstars liegen, die in vielen Ländern auftreten. Die Arien - von "Der Vogelfänger bin ich ja", "Dies Bildnis ist bezaubernd schön" bis zur Arie der Königin der Nacht "Der Hölle Rache kocht in meinem Herzen" - kennen auch viele Menschen, die noch nie in der Oper waren. Ob ein jüngeres Publikum sich dafür erwärmen kann? Die Annahme, dass Jugendliche nur mit Popmusik etwas anfangen können, ist nicht immer zutreffend - zudem hat Mozart mit der Zauberflöte für damalige Verhältnisse wirklich populäre Musik geschrieben. Sollte der Film floppen, kann man mit Recht sagen: am Soundtrack kann es nicht gelegen haben.

Der Cast: Bekannte Größen, junge Stars

F. Murray Abraham in einem Set voll Reminiszenzen an Mozart.

US-Schauspiellegende F. Murray Abraham war sicher ein Besetzungscoup: In dem Mozart-Biopic "Amadeus" gab er den von Neid zerfressenen Dirigentenkollegen Antonio Salieri und gewann dafür einen Oscar. In "The Magic Flute" spielt er einen Internatsleiter. Der Brite Jack Wolfe spielt die Hauptfigur, die als neuer Schüler auf ein Musik-Internat kommt.

Der 26-jährige ist bekannt aus Filmen wie "Pinocchio" oder "Die Schneekönigin". Durch eine magische Uhr wird der Held in die Welt der Zauberflöte gezogen, wo er als Prinz Tamino Pamina retten soll. Seinen bunten Sidekick Papageno spielt Iwan Rheon, der Game-of-Thrones-Fans als Widerling Ramsay Bolton bekannt ist.

Papageno und das magische Glockenspiel: lalala la la, lala la la, lala la la

Das Setting: Hogwarts lässt grüßen

Die Geschichte, die um die eigentliche Zauberflöte herum gebaut wurde, spielt in einem bayrischen Schloss, das an Hogwarts, die Zauberschule aus Harry Potter, erinnert, genauso wie die Schuluniformen der Internatsschüler. Sigl hat seine Zauberflöte als familienfreundliche Coming-of-Age-Geschichte angelegt, und natürlich auch als Romanze. Vorhersehbar, aber nett, wie sich das für einen Familienfilm gehört, der auch die Teenie-Töchter und Söhne mitnehmen will.

Die Geschichte: Mystery und Fantasy mitgeliefert

Was den Fantasyteil angeht, musste der Regisseur nicht lange suchen, das wird bei der Zauberflöte frei Haus mitgeliefert: In der mythisch anmutenden Geschichte muss Prinz Tamino drei Prüfungen bestehen, um Prinzessin Pamina aus den Fängen des Fürsten Sarastro zu befreien. Dazu bekommt er eine Zauberflöte, sein Freund Papageno ein magisches Glockenspiel. Nach bestandenen Prüfungen finden Tamino und Pamina schließlich zusammen.

Action und Fantasy ist bei "The Magic Flute" inklusive

Die Oper hat verschiedene Deutungsebenen, sie gilt als fantastisches Märchen, als possenreiches Volksstück - aber auch als geheime Liebeserklärung an die Ideale der Freimaurer. Den Geheimbund, dem Mozart und auch der Verfasser der Zauberflöte Emanuel Schikaneder angehörten, verstand sich als ethischer Bund mit den Idealen von Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, Toleranz und Humanität. Diese Ideale spielen in der Zauberflöte zwar eine Rolle, gleichzeitig können Aspekte der Geschichte auch als Kritik am Umgang mit ihnen gelesen werden.

Fazit: Vielschichtiger Ausgangsstoff, solide verpackt

Mozarts Zauberflöte gehört nicht umsonst zu den berühmtesten klassischen Werken. Einen großen Respekt merkt man der Regie an; der Film ist als Huldigung an das Original zu verstehen. So kann es die Verfilmung mit den Geniestreichen und der Vielschichtigkeit des Originals zwar nicht aufnehmen, aber schön inszeniert und unterhaltsam ist diese Zauberflöte allemal.



"The Magic Flute - das Vermächtnis der Zauberflöte" läuft ab 17. November 2022 in deutschen Kinos.