Moskauer Gericht verlängert erneut Haft für US-Reporter

28.11.2023 28. November 2023

Evan Gershkovich ist der erste US-Journalist, der seit dem Ende der Sowjetunion 1991 wegen Spionagevorwürfen in Russland festgenommen wurde. Er sitzt inzwischen acht Monate in U-Haft, Moskau will offenbar kein Ende.