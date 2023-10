Einer der Artisten ist der 18-jährige Uuganbayar Nerguibaatar. Er möchte in die Fußstapfen seiner Schwester treten und an internationalen Wettbewerben teilnehmen. Hunderte junger Akrobaten haben in der verfallenen, mehr als hundert Jahre alten Halle der mongolischen Zirkusschule ihre Laufbahn begonnen. Heute treten viele von ihnen in gefeierten Ensembles wie dem Cirque du Soleil auf.