Moderner Fünfkampf: Bundestrainierin Kim Raisner abgezogen

Die Bilder, die das Springreiten im Modernen Fünfkampf der Frauen am Freitag lieferte, waren verstörend und sie haben Konsequenzen: Bundestrainerin Kim Raisner, die nach einer heftig diskutierten und fragwürdigen Aufforderung, ein überfordertes Pferd mit hartem Einsatz der Reitgerte zur Raison zu bringen ("Hau drauf, hau richtig drauf!") viel Kritik geerntet hatte, werde "am heutigen Tag an gleicher Stelle im Männerwettkampf keine Aufgabe übernehmen", sagte DOSB-Präsident Alfons Hörmann auf einer Pressekonferenz am Samstag in Tokio.

Raisner werde weder am Parcours noch am Abreiteplatz im Einsatz sein, so Hörmann, der von einer "gemeinsamen Entscheidung" sprach, die einvernehmlich mit der Delegationsleitung der Fünfkämpfer umgesetzt werde. Es sei für das Team D, für die betroffene Trainerin, für die Athleten und für die Pferde der richtige Schritt.

DOSB sieht Handlungsbedarf bei den Regeln

Zudem fordert der DOSB als Konsequenz der Ereignisse vom 14. Wettkampftag in Tokio eine Änderung der Regeln der umstrittenen Teildisziplin Springreiten im Modernen Fünfkampf. "Das internationale Regelwerk bedarf dringend einer Überholung", sagte Hörmann. Die Vorgänge seien "inakzeptabel" und würden das Tierwohl gefährden. "Es schadet dem Ansehen von Sportart und Sportlern", sagte Hörmann.

In der Fünfkampf-Entscheidung war Schleu als Führende in die dritte Teildisziplin Reiten gestartet. Auf dem ihr zugelosten Saint Boy hatte zuvor schon eine Reiterin mit drei Verweigerungen große Probleme gehabt. Noch bevor Sportsoldatin Schleu in den Parcours reiten konnte, blockte das Tier ab. Schleu versuchte daraufhin, das völlig verunsicherte und sichtlich panische Pferd mit dem Einsatz von Gerte und Sporen in die Spur zu bringen.

Raisner: "Tierquälerei sieht anders aus"

Nach ihrem misslungenen Ritt, bei dem es zu vielen Abwurffehlern und weiteren Verweigerungen kam, hagelte es Kritik. Unter anderem sagte Dressurreiterin Isabell Werth, Fünfkampf habe "nichts, aber auch gar nichts mit Reiten zu tun". "Die Pferde sind ein Transportmittel, zu denen die Athleten keinerlei Bezug haben. Denen kann man genauso gut ein Fahrrad oder einen Roller geben", so Werth weiter.

Raisner wollte sich den vielfach geäußerten Vorwurf der Tierquälerei nicht anziehen. Sie stand gegenüber dem Sportinformationsdienst (SID) zu ihrer Aussage. "Ich hab gesagt, hau drauf. Aber sie hat das Pferd nicht gequält, in keinster Weise", sagte Raisner. "Dass man mal mit der Gerte hinten draufhaut, ist jetzt keine Quälerei. Sie hat dem Pferd nicht im Maul gerissen. Sie hatte keine scharfen Sporen dran. Pferde quälen sieht anders aus."

"Es gab nicht nur das eine Reiter-Pferd-Problem", betonte Hörmann am Samstag und wies zudem auf "eklatante Mängel" in der Bewertung der Situation seitens des Wettkampfleitung hin: "Das kann nicht die Perspektive für den Modernen Fünfkampf sein." Zuvor hatte bereits der Deutsche Verband der Modernen Fünfkämpfer (DVMF) den "dringenden Handlungsbedarf" angemahnt. Der Spitzenverband wehre sich "entschieden dagegen, dass eine Sportlerin persönlich beschimpft und beleidigt wird", dazu wünscht sich der DVMF "eine konstruktiv-sachliche Debatte rund um den Modernen Fünfkampf".

Weltverband kann keine Fehler erkennen

Die möchte Klaus Schormann, der deutsche Präsident des Weltverbandes, nicht führen, zumindest nicht über die Auswahl der Pferde. "Alles war genial, alles war super", wird Schormann auf der Homepage der UIPM zitiert: "Vielleicht gab es ein paar Momente, von denen man sagen kann, dass sie nicht so schön waren, aber ich kann ihnen sagen: Die Pferde sind absolut ausgezeichnet." Es gebe "keinen Grund für die Sportler, sich zu beschweren. Es liegt nur an den Athleten selbst, wenn sie in einigen Teilen des Wettkampfes nicht erfolgreich waren", sagte der 75-jährige Schormann.

Schleu sieht sich wie Raisner im Internet beißender Kritik ausgesetzt. "Sie ist heute wesentlich gefasster und gefestigter", sagte Hörmann. Man werde sie auf ihrem Heimweg intensiv betreuen

