Modebewusstsein in Deutschland

Tragen die Menschen in Deutschland häufig traditionelle Kleidung wie Dirndl und Lederhosen? Oder sind sie im Büro immer korrekt gekleidet, aber im Urlaub dürfen es auch mal Socken in Sandalen sein? Nehmen Sie die Folge des Deutschlandlabors zum Thema „Mode“ zum Anlass, mit Ihren Lernenden gängige Klischees zu reflektieren und sich über Kleiderkonventionen in Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern auszutauschen.



So können Sie vorgehen:

Verteilen Sie das Arbeitsblatt und teilen Sie die Lernenden anschließend in Gruppen ein. Jede Gruppe bearbeitet nun die erste Aufgabe auf dem Arbeitsblatt und erstellt einen Wortigel mit ihren Assoziationen zum Thema „Mode in Deutschland“. Tragen Sie die Assoziationen anschließend im Plenum zusammen. Haben alle ähnliche Vorstellungen von deutscher Mode oder gibt es unterschiedliche Ideen? Schauen Sie dann gemeinsam das Video bis Minute 2:40 an. Haben sich die Vermutungen der Lernenden bestätigt?

Zeigen Sie nun den Rest des Videos. Wie ist man in Deutschland perfekt für den Büroalltag gekleidet? Lassen Sie die Lernenden die richtigen Einträge in der Checkliste ankreuzen. Vergleichen Sie die Ergebnisse anschließend im Plenum. Teilen Sie den Kurs zum Abschluss noch einmal in Kleingruppen ein (wenn die Lernenden aus verschiedenen Ländern kommen, möglichst eine Gruppe pro Land oder Region) und lassen Sie sie diskutieren, welche Konventionen für die Kleidung im Büro es in ihren jeweiligen Ländern gibt. Gibt es Unterschiede zu Deutschland und haben sich diese Konventionen vielleicht in den letzten Jahren verändert?



Benötigte Materialien:

Lektion „Mode“ (Video)

Arbeitsblatt „Mode“



Niveaustufe:

mind. A2



Das Format in Kürze:

Das Deutschlandlabor sucht Antworten auf viele Fragen zu deutschen Klischees: Essen die Menschen in Deutschland jeden Tag Wurst und funktioniert hier wirklich alles perfekt? Das Moderatorenduo Nina und David reist durch ganz Deutschland und trifft Menschen auf der Straße sowie Expertinnen und Experten, die manchmal für überraschende Erkenntnisse sorgen.

Die Serie zeigt in 20 Episoden verschiedene Facetten der Gesellschaft und des Lebens in Deutschland. Zu jeder Video-Folge gibt es eine Lektion mit interaktiven Übungen sowie zahlreiche Materialien zum Herunterladen. Letztere finden Sie, wenn Sie im Lektionsmenü den Punkt „Extras“ aufrufen.