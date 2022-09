Mobile Reporting

Fast jeder/jede hat mittlerweile ein komplettes Aufnahmestudio in der Hosentasche. Egal ob Video, Radiobeitrag oder Blogposting mit Text und Bild: Mit einem Smartphone können unterschiedliche multimediale Produkte hergestellt werden. Dadurch ist eine ganz unmittelbare, authentische Berichterstattung möglich: Oft liegen zwischen Produktion und Veröffentlichung nur wenige Minuten.



Worauf muss man beim Filmen mit dem Handy achten? Wie schneidet man ein Audiofile, und wie lassen sich Bilder und Texte einfach und schnell online stellen? Welche Formate sind sinnvoll, und welche Apps, Programme und Plattformen stehen zur Auswahl? All das lernen Sie in unserem Workshop: nicht im Seminarraum, sondern draußen – mobil, unter realen Bedingungen.

Nach dem Training können die Teilnehmenden



• multimediale Inhalte mit Smartphones produzieren

• erweiterte Reportagetechniken nutzen

• Smartphones technisch sicher beherrschen

• nutzerfreundliche Plattformen, Programme und Apps zielführend nutzen

• unterschiedliches Video-Equipment einsetzen

• Videos nachbearbeiten und uploaden.



Online-Anmeldung



Termin

Neue Termine in Kürze

Ort

Online Workshop

Teilnehmer

max. 6

Preis

1.190 € p.P.

Bildungsurlaub: Die DW Akademie ist als Einrichtung der Arbeitnehmerweiterbildung nach §11 des AWbG anerkannt.

Bitte fragen Sie uns nach speziellen Tarifen für Mitglieder des Deutschen Journalisten-Verbands (DJV) und Deutschen Fachjournalisten-Verbands (DFJV), Mitglieder der Gewerkschaft Ver.di und des Bundesverbands der Kommunikatoren e.V. (BdKom). Bildungsschecks werden anerkannt.

Gerne machen wir Ihnen auch ein Angebot für ein exklusives Training, das speziell auf die Bedürfnisse Ihres Teams zugeschnitten ist: in unseren Räumen in Bonn oder Berlin oder Inhouse.

Beratung und Anmeldung

+49 228 429 3505

dw-akademie.medientraining@dw.com

